Пять военных из Краснодарского края убиты на Украине

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Таулан Климов, Сурен Торосян и трое их земляков из Туапсе убиты в боевых действиях. С начала российской операции на Украине власти назвали имена как минимум 869 убитых там комбатантов с Кубани.

Как информировал "Кавказский узел", к 6 июля чиновники и силовики официально признали убитыми на Украине не менее 4662 бойцов из СКФО и 4738 из ЮФО, в том числе 864 - из Краснодарского края.

Имена еще пяти военнослужащих, убитых в зоне боев на Украине, обнародовал глава Туапсинского муниципального округа Сергей Бойко, отчитываясь о передаче их родственникам посмертных наград.

Убитые - старший сержант Константин Пчелов, младшие сержанты Константин Василейко и Таулан Климов, ефрейтор Азамат Шовгенов и рядовой Сурен Торосян. Все они посмертно награждены орденами Мужества, сообщил чиновник в своем Telegram-канале.

Возраст и детали биографий убитых в публикации Бойко не приведены.

Таким образом официально признаны убитыми не менее 869 военных из Краснодарского края. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

В начале июня Бойко назвал имена еще пяти убитых на Украине комбатантов из Туапсе - в их числе были рядовые Ованес Тозлиян и Михаил Соколов, сержант Владимир Гриченков и старший прапорщик Дмитрий Ибнеев.

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов. "Я получаю на двоих несовершеннолетних детей как семья военных пенсионеров всего лишь двенадцать тысяч рублей в месяц", - рассказала вдова одного из них.