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18:20, 8 июля 2026

Защита Абилова добилась участия переводчика в рассмотрении исков к СМИ

Игбал Абилов. Фото https://www.facebook.com/scholarsatrisk/posts/sar-is-deeply-disappointed-to-share-the-igbal-abilov-a-scholar-of-history-and-et/1218651166937914/

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Ясамальский районный суд Баку начал  рассмотрение иска осужденного исследователя талышской культуры Игбала Абилова против четырех азербайджанских СМИ о нарушении презумпции невиновности и диффамации. Суд удовлетворил ходатайство защиты о привлечении к процессу переводчика с талышского языка, при этом отклонил просьбу разрешить Абилову сидеть рядом с адвокатом. Ответчики на заседание не явились.

Как писал "Кавказский узел", 11 июня Верховный суд Азербайджана оставил в силе приговор исследователю талышской культуры Игбалу Абилову. Отказ суда предоставить переводчика с талышского, как и само преследование, Абилов назвал дискриминацией талышей. Защита намерена подать жалобу в Европейский суд по правам человека. 

35-летний гражданин Азербайджана Игбал Абилов, который с детства жил в Белоруссии, в 2024 году приехал в Азербайджан на свадьбу двоюродного брата и был задержан по обвинению в сотрудничестве со спецслужбами Армении. По статьям о госизмене и возбуждении национальной вражды ученый был приговорен к 18 годам лишения свободы, апелляционный суд оставил приговор в силе. Близкие Абилова считают истинной причиной преследования его исследования на тему талышской культуры. Обвинение в госизмене выглядит неубедительным и стало очередным эпизодом в практике преследования активистов из национальных меньшинств Азербайджана, констатировали правозащитники. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Как связан арест Игбала Абилова с преследованием талышских активистов".

 Суд начал рассмотрения иска Абилова к четырем СМИ

В Ясамальском районном суде Баку 7 июля состоялось судебное заседание по гражданскому иску, содержащегося в тюремном заключении исследователя Игбала Абилова против телеканала ATV, информационного агентства Trend, он-лай изданий Hit.az и Qafqazinfo.az.

Как говорится в сообщении Комитета защиты прав Абилова, указанные СМИ 25 июля 2024 года распространили материалы, порочащие честь и достоинство исследователя, а также нарушившие его презумпцию невиновности.

В исковом заявлении Абилов требует признать эти публикации нарушением его прав, обеспечить ему право на ответ, принесения официальных извинений со стороны СМИ и выплаты компенсации за моральный ущерб на общую сумму 6000 манатов (около 3600 долларов США).

 Абилов на заседании был одет в черную футболку с надписью двустишия на талышском языке из стихотворения поэта Али Насира: «Когда народ рассудок свой теряет, он родину на смерть обрекает».

В сообщении указывается, что представители ответчиков — вышеуказанных СМИ в суд не явились.

При этом адвокат Абилова Ровшана Рагимова подала несколько ходатайств. Защита в частности, просила предоставить Абилову возможность сидеть рядом со своим защитником во время заседания. Однако суд это ходатайство не удовлетворил.

Игбал Абилов. Фото: https://jam-news.net/
20:11 15.06.2026
Аналитики связали преследование талышских активистов с их борьбой за права
Несмотря на отсутствие формальной дискриминации по национальному признаку, в Азербайджане под давление властей нередко попадают активисты и исследователи, занимающиеся вопросами этнических и культурных прав национальных меньшинств, считает юрист по правам человека Самед Рагимли. Пользователи в Facebook* в активной дискуссии сосредоточились на вопросе о статусе государственного языка и правах национальных меньшинств.

Кроме того, Абилов изъявил желание выступать на процессе на талышском языке и попросил привлечь переводчика. Когда судья заявил, что не может обеспечить участие переводчика, владеющего талышским языком, сторона защиты предложила назначить своего кандидата - педагога Октая Аскерова Асад оглу. Суд удовлетворил ходатайство и признал Аскерова в качестве переводчика, однако он сможет участвовать в качестве переводчика со следующего судебного заседания, которое назначено на 11 августа, далее отмечено в пресс-релизе.

Публикации в провластных СМИ преследовали цель дискредитации Абилова

25 июля 2024 года сразу несколько провластных СМИ Азербайджана опубликовали сообщение по делу Абилова без указания источника. В них отмечается, что Абилов был задержан "в результате специальных оперативных мероприятий, проведенных Службой государственной безопасности (СГБ) Азербайджана".

 Ссылаясь на материалы судебного заседания, в котором в отношении Абилова была избрана мера пресечения, эти СМИ раскрыли детали дела.

"В ходе судебного процесса, наряду с другими доказательствами, были обнародованы "секретные переговоры и сделки, проведенные Игбалом Абиловым по Skype с руководителем кафедры востоковедения Ереванского государственного университета и директором действующего в Армении Института востоковедения Гарником Асатряном, ведущим целенаправленную работу против территориальной целостности Азербайджана под контролем спецслужб Армении", – в частности было указано в сообщении на сайте Qafqazinfo.az .

 Возникли "обоснованные подозрения" в том, что Абилов вместе с представителями иностранных спецслужб путем привлечения подрывных сил из разных стран создал организацию "против территориальной целостности Азербайджана", а также в оказании им "помощи Вардану Восканяну (армянский политолог и иранист, – прим. "Кавказского узла") и другим лицам, связанным с армянскими спецслужбами в осуществлении враждебной деятельности против Азербайджана", в свою очередь отмечал Trend.

 «Эти публикации были направлены на дискредитацию Игбала Абилова с целью формирования о нем негативного общественного мнения для оправдания ареста молодого исследователя по надуманным обвинениям. Эти утверждения не только наносили ущерб его чести и достоинству, но и нарушали презумпцию невиновности. Ибо, следствие только началось, а его представляли, как лицо, совершившее «преступления». Более того, эти СМИ не указывали источник информации. Откуда в медиа могли появиться материалы из закрытого судебного процесса? Фактически речь шла о нарушении тайны следствия», - сказал корреспонденту «Кавказского узла» общественный защитник Абилова, активист Гилал Мамедов.

Эксперт в области права назвал законным право Абилова истребовать признания нарушения его прав и выплаты ему компенсации.

«Поскольку речь идет о подаче гражданского иска, о сроках давности речи не может быть. Согласно Гражданскому кодексу Азербайджана, исковая давность не распространяется на требования о защите личных неимущественных прав и других нематериальных благ. Поэтому обратиться в суд с требованием об опровержении недостоверных сведений, порочащих честь, достоинство или деловую репутацию, а также с требованием о публикации ответа в СМИ можно независимо от того, сколько времени прошло с момента распространения такой информации», - сказал юрист корреспонденту "Кавказского узла" на условиях анонимности.

 Сотрудник Ясамальского районного суда подтвердил информацию о заседании по иску Абилова.

Связаться с должностными лицами органов СМИ, привлеченных в качестве ответчиков, не удалось.

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Автор: Фаик Меджид

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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