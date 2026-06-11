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20:53, 11 июня 2026

Абилов в суде назвал свое преследование частью системной дискриминации талышей

Игбал Абилов. Стоп-кадр видео JamNews, https://www.youtube.com/watch?v=LvV1TCazR-8

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Верховный суд Азербайджана оставил в силе приговор исследователю талышской культуры Игбалу Абилову. Отказ суда предоставить переводчика с талышского, как и само преследование, Абилов назвал дискриминацией талышей. Защита намерена подать жалобу в Европейский суд по правам человека.

Как писал "Кавказский узел", 35-летний гражданин Азербайджана Игбал Абилов, который с детства жил в Белоруссии, в 2024 году приехал в Азербайджан на свадьбу двоюродного брата и был задержан по обвинению в сотрудничестве со спецслужбами Армении. Дело расследуется по статьям о госизмене и возбуждении национальной вражды, ученому грозит наказание вплоть до пожизненного. Процесс проходит в закрытом режиме. 4 апреля, выступая перед судом, Абилов отверг обвинения и заявил, что осуществлял исключительно научную деятельность. 2 мая прокурор предложил приговорить Абилова к 19 годам лишения свободы. 20 мая суд приговорил Абилова к 18 годам лишения свободы, апелляционный суд оставил приговор в силе.

Близкие Абилова считают истинной причиной преследования его исследования на тему талышской культуры. Обвинение в госизмене выглядит неубедительным и стало очередным эпизодом в практике преследования активистов из национальных меньшинств Азербайджана, констатировали правозащитники. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Как связан арест Игбала Абилова с преследованием талышских активистов".

11 июня в Верховном суде Азербайджана была рассмотрена кассационная жалоба на приговор Абилову.

Как говорится в сообщении общественного «Комитета по защите прав Игбала Абилова», молодой ученый явился на судебное заседание в футболке с написанным на ней переводом на талышский язык строками из стихотворения известного турецкого поэта Назима Хикмета: ««Если не сгоришь ты, если не сгорю я, если не сгорим мы — кто тогда рассеет тьму?». При этом Абилов изъявил желание выступить на талышском языке, и подал ходатайство о предоставлении переводчика. Однако суд ходатайство не удовлетворил.

После этого, далее говорится в релизе, он выступил с кратким заявлением на талышском, азербайджанском, английском и русском языках

«Я вновь хочу заявить, что верю в равенство всех людей, этнических групп и языков. Ваше решение не приглашать переводчика с талышского языка показывает, что вы и система, которую вы представляете, не верите в равенство граждан и народов страны. Как и возбужденное против меня уголовное дело, это решение является частью существующей в стране систематической дискриминации в отношении талышей. Я выражаю свой протест против этого. Поэтому никаких других заявлений делать не буду», - сказал Абилов.

В свою очередь, государственный обвинитель заявил, что в Азербайджане «дискриминации не существует». А председательствующий судья Илькин Раджабов заметил, что «если бы была дискриминация, то судья талышского происхождения не мог бы вести этот процесс», таким образом подчеркнув, что сам является этническим талышом.

Однако, по мнению Абилова, «талышское происхождение судьи само по себе не означает отсутствия этнической дискриминации в стране».

После совещания судей было объявлено, что кассационная жалоба по делу Абилова не удовлетворяется и решение Ширванского апелляционного суда остается в силе без изменения.

 Адвокат Абилова Фариз Намазлы подтвердил информацию о решении суда.

Теперь, после решения Верховного суда, Абилов исчерпал внутринациональные механизмы обжалования и обрел право обратиться в ЕСПЧ и воспользуется этим, сообщил адвокат корреспонденту "Кавказского узла"

Что касается ходатайства Абилова позволить ему выступить на талышском языке, Намазлы сказал, что согласно законодательству Азербайджана, предусмотрено предоставление обвиняемому переводчика, если он не владеет государственным азербайджанским языком.

При этом, он обратил внимание, в суде первой инстанции (Ленкоранском суде по тяжким преступлениям) и Ширванском апелляционном суде Абилов имел возможность выступать с показаниями на талышском языке и ему были предоставлены переводчики. Однако председательствующий судья Верховного суда поступил иначе, добавил адвокат.

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Автор: Фаик Меджид

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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