Прокурор потребовал длительных сроков для Анара Мамедли и Анара Абдуллы

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Гособвинение запросило 14 лет лишения свободы для руководителя Центра мониторинга выборов и обучения демократии Анара Мамедли и 13 лет для журналиста-фрилансера Анара Абдуллы по делу о незаконном предпринимательстве, легализации имущества и уклонении от налогов. Защита настаивает, что уголовное преследование необоснованно, а обвинения не подтверждены доказательствами.

Как писал "Кавказский узел", 22 сентября 2025 года на заседании суда в Баку руководитель Центра мониторинга выборов и обучения демократии (ЦМВОД) Анар Мамедли выступил с защитной речью. Он указал суду на политический характер своего уголовного преследования и сравнил его с практикой советских репрессий. На заседании суда в Баку 2 марта руководитель организации "Наблюдение за выборами" дал показания по делу правозащитника Анара Мамедли и журналиста Анара Абдуллы. Он не подтвердил версию обвинения о контрабанде.

Анар Мамедли был задержан в Баку 29 апреля 2024 года и арестован по обвинению в контрабанде в рамках дела сотрудников издания Abzas Media. Позднее его дело было выделено в отдельное производство. В мае 2025 года Мамедли были предъявлены новые обвинения: в незаконном предпринимательстве, легализации незаконно добытого имущества, уклонении от налогов в составе организованной группы и подделке документов. Дело передано в суд, защита настаивает на невиновности Мамедли. По делу Мамедли обвинен также журналист-фрилансер Анар Абдулла (Абдуллаев).

24 июля в Бакинском суде по тяжким преступлениям на процессе по делу Анара Мамедли и Анара Абдуллы с заключительным словом выступил гособвинитель.

«Прокурор предложил исключить из материалов дела обвинение в «подделке документов». Он объяснил это тем, что экспертиза не установила принадлежность подписей в материалах дела обвиняемым лицам. В то же время, прокурор выступил за признание Анара Мамедли и Анара Абдуллы виновными по другим пунктам обвинения. Гособвинитель просил суд приговорить Анара Мамедли к 14 годам лишения свободы, а Анара Абдуллы – 13 годам лишения свободы», - рассказал наблюдавший за процессом активист.

По словам источника, прокурор также предложил обоим обвиняемым после освобождения из заключения запретить занятие должностей в государственных и муниципальных органах в течение трех лет.

Активист назвал дело против Мамедли и Абдуллы политическим мотивированным, указав на то, что оба обвиняемых участвовали в реализации проектов независимых институтов гражданского общества.

Адвокат Мамедли – Эльчин Садыгов сказал корреспонденту «Кавказского узла», что защита не согласна с позицией обвинения и будет настаивать на оправдательном вердикте.

По его словам, достоверных доказательств вины Мамедли не было представлено.

"Анара Мамедли задержали первоначально по обвинению в контрабанде без всяких на то оснований. Он не был пойман с поличным на границе. Более того, каждый раз, пересекая границу, он подвергался таможенному досмотру и представлял декларации. В деле утверждается, что он получил доходы преступным путем, однако не поясняется, конкретно о каком преступлении идет речь. Все обвинение построено на субъективных умозаключениях, а не на достоверных фактах", - сказал адвокат.

Адвокат Абдуллы Гюнай Исмайлова также указав на необоснованность обвинений ее подзащитному заявила, что будет просить суд оправдать активиста.

Сотрудник Бакинского суда по тяжким преступлениям сказал корреспонденту «Кавказского узла», что следующее заседание суда состоится 7 августа.

Представители стороны обвинения оказались недоступны для комментариев.

Преследование Анара Мамедли имеет целью заставить его замолчать и наказать как активиста гражданского общества, ранее заявила докладчик по политическим заключённым Парламентской ассамблеи Совета Европы Азадех Рожан.

Ранее активисты международной кампании по прекращению репрессий в Азербайджане в преддверии второй годовщины ареста Анара Мамедли также призвали освободить правозащитника.