Защита заявила об ухудшении здоровья заключенного азербайджанского оппозиционера Алиева

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Состояние здоровья заключенного члена партии Народного фронта Азербайджана Эльхана Алиева резко ухудшилось. По словам представителей ПНФА и адвоката, Алиев нуждается в срочном обследовании на предмет возможной операции.

Как писал "Кавказский узел", ранее суд в Баку приговорил Эльхана Алиева к пяти годам лишения свободы, признав его виновным в мошенничестве при продаже земельного участка. Двое других подсудимых приговорены к условному сроку, никто из обвиняемых не признал вину. 27 мая 2024 года апелляционный суд оставил приговор активисту в силе. Отметим, что в 2024 году Алиев объявлял сухую голодовку в СИЗО.

Эльхан Алиев был задержан и арестован в июле 2023 года по делу о мошенничестве, незаконном изготовлении документа и умышленном использовании фальшивых документов. Вместе с Алиевым были задержаны еще два человека: Юсиф Алиев и Вафадар Ахундов. Все трое были заподозрены в продаже земельного участка в поселке Нардаран по поддельным документам. Дело было возбуждено по заявлению покупателя участка Рамо Шукюрова. Алиев заявил о своей невиновности и политическом характере преследования.

В исправительном учреждении N17 резко ухудшилось состояние здоровья члена партии Народного фронта Азербайджана Эльхана Алиева, сообщили корреспонденту «Кавказского узла» в пресс-службе этой оппозиционной организации.

«У него серьезное сердечно-сосудистое заболевание. Врачи считают необходимым установление ему стента или нескольких стентов в артериальных сосудах, подпитывающем сердце кровью”, - сказал представитель партии.

По его словам, в последнее время болезнь у Алиева обострилась. “У Эльхана Алиева усилились сердечные боли, он жалуются на частую одышку. Он нуждается в срочной госпитализации, проведении ангиографии для проверки состояния всех артериальных сосудов в области сердца и проведении операции по установлению стентов”, - сказал представитель ПНФА.

“У Эльхана Алиева трое несовершеннолетних детей. Его дочь также серьезно больна, нуждается в дорогостоящем лечении, но у семьи таких возможностей нет. Эльхан сильно переживает за то, что не может помочь своему ребенку”, - далее отметил оппозиционер.

Адвокат Немат Керимли в беседе с корреспондентом “Кавказского узла” подтвердил, что Алиев страдает сердечно-сосудистым заболеванием. “Он еще на свободе переносил инсульт. После ареста его состояние ухудшилось. Негативно на его здоровье отражались голодовки, проводимые против неправомерного уголовного преследования. К сожалению, апелляционная и кассационная инстанции не учли наши просьбы смягчить наказания и заменить реальный срок на условный хотя бы по гуманитарным соображениям”, - сказал адвокат.