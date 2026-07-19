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15:00, 19 июля 2026

Посольство Азербайджана в Киеве вновь повреждено в результате воздушного удара

Повреждения в посольстве Азербайджана в Киеве. Скриншот фото «Азертадж» от 19.01.26, https://azertag.az/xeber/kiyeve_raket_zerbeleri_neticesinde_azerbaycanin_ukraynadaki_sefirliyine_ziyan_deyib___fotoreportaj-4326873

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В результате воздушных ударов по Киеву в ночь на 19 июля пострадало здание посольства Азербайджана на Украине.

Как писал “Кавказский узел”, 6 июля 2026 года российский посол был вызван в МИД Азербайджана в связи с ударом по АЗС SOCAR в Николаевской области, азербайджанские дипломаты передали ему ноту протеста 3. В ведомстве подчеркнули, что атака не является единичной - объекты SOCAR неоднократно подвергались ударам, что приводило к разрушениям и ранениям сотрудников.

В результате воздушных ударов по Киеву в ночь на  19 июля нанесен ущерб  административному зданию посольства Азербайджана на Украине, сообщило 19 июля азербайджанское государственное информационное агентство АЗЕРТАДЖ.

Ракета упала в 200–250 метрах от здания посольства — возле станции метро «Лукьяновская». Ударной волной в здании посольства были выбиты стёкла и появились трещины на потолке.

Среди сотрудников посольства пострадавших нет, далее отмечено в сообщении АЗЕРТАДЖ, в котором напоминается,  что “административное здание посольства Азербайджана уже несколько раз получало повреждения в результате воздушных атак на Киев”.

Агентство сопроводило новость фото и видеоматериалами.

Минобороны России в своем Telegram-канале подтвердило удар по Киеву, сообщив, что поражены киевское агрегатно-детальное предприятие радиоэлектронной промышленности (ООО «Радионикс»), осуществляющее производство систем управления для ракет, киевское предприятие ракетно-космической промышленности (ООО «Спецоборонмаш»/ГАХК «Артем»), производящее компоненты систем управления для ракет; производственное предприятие Киев-90 (ООО «Меридиан» им. С.П.Королева), выпускающее элементы корпусов, а также комплектующие для систем наведения и различных агрегатов управляемых ракет «Нептун-МД»; ООО «Оаклайн» Киев, осуществляющее производство комплектующих для БПЛА,  киевский сортировочный центр («Киевский инновационный терминал «Новая почта»), осуществляющий доставку и хранение продукции двойного назначения, в том числе для производства БПЛА, роботизированных комплексов и средств радиоэлектронной борьбы.

Напомним, в ноябре 2025 года МИД Азербайджана вручал ноту протеста после падения ракеты на территорию посольства Азербайджана в Киеве и почетного консульства в Харькове. Была разрушена часть стены, повреждены конструкции, служебный транспорт и консульский отдел. Координаты дипобъектов были переданы Москве еще в апреле 2022 года.

МИД России в ответ заявил, что, по всей вероятности, причиной стала некорректная работа украинской системы ПВО, предположительно падение ракеты комплекса Patriot 9. «При планировании ударов осуществляется тщательный контроль данных боевого применения для исключения ущерба гражданскому населению, учитываются места расположения дипломатических представительств иностранных государств», - заявляли в ведомстве.

О других атаках на азербайджанские объекты на Украине рассказывается в справке "Атаки на SOCAR и нота протеста МИД Азербайджана".

О развитии отношений России и Азербайджана на протяжении 2024-2026 годов рассказывается в справках «Кавказского узла»  "Авиакатастрофа рейса Баку-Грозный" "Кризис в отношениях Азербайджана и России" и “Баку и Москва: напряжение нарастает”.

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Автор: Фаик Меджид

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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