Пользователи соцсети обсудили право Алиева на несогласие с Москвой по украинскому вопросу

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Азербайджан — независимое государство и уважает территориальную целостность других стран. Глава государства имеет право на мнение, отличное от позиции Кремля, указали пользователи соцсети, комментируя позицию Алиева по украинскому вопросу. Другие сочли такую позицию двуличием на фоне заявлений о нормализации отношений с Россией.

Как писал "Кавказский узел", поддержка Азербайджаном территориальной целостности Украины является предметом разногласий Москвы и Баку, но не должна влиять на российско-азербайджанские отношения, заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. Президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал кризис в отношениях с РФ исчерпанным, но высмеял некоторые шаги Москвы, в частности присвоение статуса иноагента политологу Сергею Маркову* и увольнение Михаила Гусмана с должности первого заместителя генерального директора ТАСС после их участия в предыдущем Шушинском глобальном медиафоруме. Отношения между Азербайджаном и Россией выходят из периода кризиса, однако их новая модель будет строиться уже на иных условиях. Баку демонстрирует большую самостоятельность во внешней политике, а Москва заинтересована в сохранении сотрудничества с Азербайджаном как важным региональным партнером, указали азербайджанские аналитики.

Комментаторы оценили право Алиева на расхождение позиций с Кремлем

Две публикации на странице «Кавказского узла» в Facebook** о заявлениях Алиева и Пескова прокомментировали более 350 человек.

Обсуждение вокруг заявления Кремля и позиции Азербайджана сосредоточилось вокруг тем территориальной целостности, отношений Москвы и Баку, а также оценки событий на Украине и Южном Кавказе. В комментариях пользователи спорили о роли исторического опыта, внешней политике государств и последствиях военных конфликтов.

Часть участников обсуждения поддержала идею, что принцип сохранения границ должен применяться ко всем государствам.

«Поддержка территориальной целостности любого суверенного государства - это незыблемая истина,в том числе и по отношению к России. Если кто-то захочет оттяпать от России военным путем территории - это то же будет не правильно», - отметил Irakli Tugushi.

«Целостность Карабаха в составе Азербайджана», - написал Влад Гавлович.

«Азербайджан всегда за мир и благополучие всем. И территориальную целостность всех государств, в том числе Украины», - заявил Valeh Kərimov.

Некоторые комментаторы восприняли заявление Баку как озвученную самостоятельную внешнеполитическую позицию.

«Кремль может считать позицию Баку "неправильной", но для Азербайджана принцип остается неизменным: суверенитет и территориальная целостность государств неприкосновенны», - написал Сабухи Пашаев.

«Браво, мой президент, мы гордимся вами», - прокомментировал Мамедов Ильхам.

«Если мы против войны - это значит, что прошел Азербайджан на своей шкуре, когда Армения тоже говорила что Карабах это Армения», - отметил Эльшад Алиев.

Каждый уважающий себя человек имеет право на собственное мнение, тем более глава государства

«Алиев с самого начала был на стороне Украины, это не новость... он это и до этого говорил», - отметила Nailya Musayeva.

«Каждый уважающий себя человек имеет право на собственное мнение, тем более глава государства», - считает Maia Zhvania.

«Алиев указал всем свои места. Браво, наш любимчик», - заявил Мехман Саркаров.

Политика Москвы и Баку вызвала дискуссию

Некоторые пользователи обвиняли стороны в непоследовательности.

«Поддержка Алиевым территориальной целостности Украины является настоящим двуличием», - считает Karine Rosa.

«О целостности каких годов идет речь?» - спросил Mikhail Nikitin.

Часть участников обсуждения сочли необоснованными высказывания Пескова.

«Кремль может упрекать только своих вассалов», - отметил Guseyn Samedzade.

«Против Азербайджана Россия ничего не может сделать, это не Армения», - заявил Симон Казарян.

«Россия никогда не откажется от своих колоний», - заявил Jalal Rahimov.

«Москва больше не приоритетный хозяин», - отметил Medet Safarli.

«Нормализация отношений - это дипломатический блеф», - написал Medet Safarli.

Сегодня глава МИД России Сергей Лавров встретился с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым. Лавров охарактеризовал переговоры как «содержательные, полезные и доверительные» и напомнил недавние слова президента Азербайджана Ильхама Алиева о том, что отношения между странами полностью нормализованы. «Констатировали понимание этой реальности с обеих сторон и договорились, что будем действовать по восполнению некоторой паузы, которая образовалась в наших отношениях в последние несколько месяцев»,— приводит слова главы российского внешнеполитического ведомства "Коммерсант."

Часть пользователей указали на экономические и политические аспекты взаимоотношений

Некоторые пользователи связывали политические заявления с экономическими интересами. Так, пользователь Анатолий Алов считает, что Азербайджан закупая российскую нефть, потом "по своим нефтепроводам продаёт западу.

«Москве не нравится, что Баку стал конкурентом по продаже нефти и газа», - отметил Medet Safarli.

Москва больше не приоритетный хозяин

В комментариях обсуждали, насколько широка поддержка разных позиций.

«По Кремлю правильная позиция у таких стран как Иран, Беларусь, КНДР, Никарагуа, Эритрея, а у всех остальных стран членов ООН неправильная», - написал Гаджи Мамедов.

«Является разногласием Москвы и всего мира», - отметил Гюля Шафи.

Алиев указал на изменившиеся реалии на Южном Кавказе

Напомним, на четвертом глобальном медиафоруме в Шуше Ильхам Алиев заявил о нормализации отношений с Россией.

«Я хотел бы еще раз сказать, что мы ценим отношения с Россией. <...> Вы отметили сложности, мы все о них знаем. Но важно, что этот процесс остался уже позади, и я бы сказал, что отношения полностью нормализованы. Контакты осуществляются на разных уровнях", - указал Алиев, отвечая на вопрос журналиста. «Так что в этом плане все идет хорошо, и мы этому рады», — заявил президент Азербайджана.

Южный Кавказ изменился, причём кардинально

Он отметил, что отношения между Россией и Азербайджаном важны и для двустороннего формата, и для «более широкой географии». "Они охватывают и традиционные сферы взаимодействия, и новые, которые могут возникнуть. Тут и, конечно же, транспортная составляющая играет очень важную роль, торговля, гуманитарное сотрудничество", - следует из записи выступления Алиева на Шушинском форуме, опубликованной на YouTube-канале Baku TV.

Алиев, оценивая роль России на Южном Кавказе, указал, что "Южный Кавказ изменился, причём кардинально". "И в данном случае, может быть, можно говорить, что толчком этому стала Вторая Карабахская война, которая сместила очень многие пласты, которые считались уже устоявшимися и такими закаменелыми. Ну а дальнейшие события на Южном Кавказе, связанные с полным восстановлением суверенитета Азербайджана, связанным с евроустремлениями Армении и всё, что связано с этим процессом, на мой взгляд, диктует необходимость переосмысления общения и аналитиками, ну и деятелями этого региона в целом. И без контактов, без как бы щупания пульса это сделать будет очень трудно, потому что старые методологии воспринимания восприятия Южного Кавказа, они устарели совершенно. То есть это совершенно другой регион, чем он был 5 лет назад, с новыми центрами, с опять разнонаправленными устремлениями", - указал Алиев.

Цену себе тоже знаем

Он назвал выстраивание отношений с Южным Кавказом сложной задачей «для любого иностранного игрока». «Регион не консолидирован, он не интегрирован ни политически, ни экономически, ни транспортно. Мы находимся в таком начальном периоде, поэтому выстраивание и те же самые месседжи я и доводил и до своих европейских коллег, когда мы видели такой явный перекос в сторону Армении со стороны западного сообщества, и он вызывал у нас вопросы, потому что мы же знаем и географию, и экономический потенциал. И цену себе тоже знаем», — подчеркнул Алиев.

По его словам, перекос в пользу Армении в отношении на европейской арене «был, естественно, инспирирован политическими действиями». «Вот это вот от этого надо уходить всем и не рассматривать Южный Кавказ как арену геополитической борьбы. Во всяком случае, в Азербайджане мы этого добились», — добавил он.

"Маршрут Трампа" (TRIPP): транспортный коридор через Армению «Маршрут Трампа», TRIPP — это проект транспортного коридора между Азербайджаном и Нахичеванью через территорию Армении, созданный при посредничестве и с исключительными правами США на 99 лет. Он стал ключевым элементом мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном, подписанного в августе 2025 года в Вашингтоне при участии президента Дональда Трампа.

По словам Алиева, тем, кто заинтересован в этом регионе, заинтересован, чтобы в регионе был мир и сотрудничество, нужно выстраивать индивидуальные форматы сотрудничества со всеми странами Южного Кавказа. Тогда, когда процессы нормализации с Арменией будут завершены, когда начнётся уже прямая транспортная связь между Азербайджаном и Арменией, не так, как сейчас, а напрямую через Зангезурский коридор или через другие коридоры. И когда политически Южный Кавказ будет готов к созданию какого-то трёхстороннего формата, тогда будет другая ситуация. Пока её нет", - считает Алиев.

Он подчеркнул, что самое главное, чтобы все, кто хотят сотрудничать, исходили в первую очередь из того, что это должен быть регион мира, взаимодействия и полностью свободен от геополитической конкуренции, указав, что в первую очередь делами региона должны заниматься страны региона.

Вопрос Алиеву, на который был дан такой подробный ответ, задал Алексей Наумов, следует из видео.

Он работал корреспондентом в «Независимой газете», в 2018 году стал руководителем отдела «Мир» в интернет-издании «Лента.ru». В 2019-м перешел в «Коммерсантъ», где занял должность заместителя руководителя отдела внешней политики ИД «Коммерсантъ», пишет "Бизнес онлайн".

В своем Telegram-канале, на который подписаны 21,5 тысяча человек, Наумов представляется как "международник, американист. Экс-«Коммерсантъ»".

Репортаж Наумова о медиафоруме в Шуше в этом году вышел на RuTube-канале "Вестник Кавказа" в рубрике "Разбор", которую он ведет.

Заявление Алиева о нормализации отношений и о поддержке территориальной целостности Украины прозвучало на фоне недавнего вызова посла РФ в Азербайджане в МИД страны, где ему вручили ноту протеста в связи с атакой беспилотника 5 июля на автозаправочную станцию SOCAR в Николаевской области Украины. Также на днях стало известно, что 11 граждан Азербайджана находились на борту гражданского торгового судна Atlas Bey, атакованного беспилотником у побережья Одессы днем 14 июля. Десять из них были эвакуированы, капитан погиб.

Чем обернулся медиафорум в Шуше для российских участников в 2025 году

Третий глобальный медиафорум в Шуше прошел 19-21 июля 2025 года. Тогда, в первый день форума на фоне кризиса в отношении двух стран после крушения самолета AZAL, жестких задержаний членов Азербайджанской диаспоры на Урале и аресте россиян в Баку, Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан готовит документы для подачи исков в международные суды по поводу крушения самолета AZAL. Россия не признала вину и не наказала виновных в гибели людей, заявил президент Азербайджана.

Отношения Москвы и Баку заметно ухудшились после крушения самолета Azerbaijan Airlines. Подробнее об этом можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Авиакатастрофа рейса Баку-Грозный" и в материале "Геополитическое противостояние: к чему привело крушение самолета АZAL".

Прокремлевский политолог Сергей Марков* на медиафоруме в Шуше комплиментарно высказался об Ильхаме Алиеве, назвав его «блестящим интеллектуалом» перед азербайджанскими журналистами. На слова Маркова* отреагировали Z-блогеры, призвав объявить его иностранным агентом за "мерзкий коллаборационизм". Критике со стороны Z-блогеров подвергся и заместитель генерального директора агентства ТАСС Михаил Гусман, также посетивший медиафорум. 24 июля Гусман был освобожден от должности указом премьер-министра Михаила Мишустина. ТАСС посвятило этому событию короткую публикацию, указав, что Гусман проработал в структурах ТАСС почти 30 лет.

22 августа 2025 года Сергей Марков* был внесен в реестр иностранных агентов, его имя было удалено с сайта "Единой России".

Отметим, в 2025 году медиафорум в Карабахе проходил 19–21 июля, за эти дни ТАСС посвятило ему лишь одну публикацию, следует. В публикации от 19 июля приводятся слова президента Азербайджана Ильхама Алиева о том, что Баку и Ереван очень близки к подписанию мирного договора, отметил Алиев. "По его словам, Баку продолжает настаивать на выполнении двух своих условий. "Мирный договор может быть подписан сразу после решения двух вопросов: изменения Конституции Армении и роспуска Минской группы ОБСЕ", — подчеркнул глава государства", — говорится в публикации.

20 июля, во второй день работы медиафорума, публикаций на сайте ТАСС не было, а 21-го июля про Азербайджан вышло сразу 14 публикаций, но ни одна из них не касалась этого события.

В частности, агентство разместило три публикации о заявлениях пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова по азербайджанскому вопросу. Он тогда, на фоне операций силовиков в двух странах, заявил, что законопослушные азербайджанцы пользуются в России уважением, и Москва считает очень важным, чтобы русских уважали в Азербайджане. Он добавил, что Азербайджан имеет право подать в суд по поводу крушения самолета в Казахстане, и охарактеризовал отношения двух стран как вошедшие в сложный период.

"Иногда случается, что в отношениях двух стран происходят сложные периоды. Сейчас — один из таких периодов. Мы надеемся, что этот период пройдет", — привело тогда его слова агентство.

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