Алиев пригрозил России иском в связи с крушением самолета AZAL

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Азербайджан готовит документы для подачи исков в международные суды по поводу крушения самолета AZAL. Россия не признала вину и не наказала виновных в гибели людей, заявил президент Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", 25 декабря 2024 года в аэропорту казахстанского города Актау разбился самолет “Азербайджанских авиалиний”, летевший из Баку в Грозный. На борту было 62 пассажира и пять членов экипажа, погибли 38 человек. Причиной крушения авиакомпания назвала "внешнее физическое и техническое вмешательство". 4 февраля Минтранс Казахстана опубликовал предварительный отчет о катастрофе. Согласно документу, самолет еще до падения получил повреждения, некоторые из них имеют правильную прямоугольную форму, а внутри обнаружены "неизвестные предметы". Азербайджанский Минтранс заявил, что самолет был поврежден в воздушном пространстве России в результате внешнего воздействия, а операция "Ковер" в аэропорту Грозного была объявлена уже после того, как лайнер получил повреждения. 4 марта стало известно, что компания "Альфастрахование" выплатила возмещение по авиакаско за крушение самолета Баку-Грозный и начала оплачивать ущерб пассажирам.

Отношения Москвы и Баку заметно ухудшились после крушения самолета Azerbaijan Airlines. Подробнее об этом можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Авиакатастрофа рейса Баку-Грозный" и в материале "Геополитическое противостояние: к чему привело крушение самолета АZAL".

Азербайджан не получил никакого ответа от российских официальных лиц относительно авиакатастрофы пассажирского самолета Embraer 190, принадлежащего ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL), вблизи казахстанского города Актау, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с участниками III Шушинского глобального медиафорума.

"К сожалению, мы не получили никакого ответа от российских официальных лиц по этому поводу, хотя уже прошло семь месяцев. Для нас все ясно. Мы знаем, что произошло, и можем это доказать. И мы знаем, что российские официальные лица тоже знают, что произошло. И здесь возникает вопрос - почему они просто не делают то, что сделал бы любой сосед. Наши просьбы и требования абсолютно естественны: признать эту катастрофу как вину, наказать тех, кто сбил наш самолет, выплатить компенсации семьям погибших, пострадавшим и авиакомпании AZAL - за потерю самолета", - процитировало его слова Report.

Идея о том, что это был украинский дрон, который якобы поразил самолет - абсолютно нелепа, подчеркнул Алиев. "Было два нападения на самолет. Так что представьте себе: украинский дрон прилетает, наводится на азербайджанский самолет, поражает его, падает, а потом снова атакует. Это история для детского сада. Мы знаем, что произошло. Более того, воздушное пространство России не было закрыто - оно было перекрыто через несколько минут после удара по самолету. И в этом также заключается ответственность тех, кто провел эту операцию "Ковер", как мы это называем, в результате которой было закрыто небо. Все это ясно, как сегодняшний день. Но уже прошло семь месяцев, а у нас нет ответа. Наш генеральный прокурор регулярно направляет письма главе Следственного комитета России. Но на все письма приходит один ответ - расследование продолжается. Мы будем ждать, когда оно завершится, но я считаю, что такое поведение контрпродуктивно", - говорится в публикации.

Алиев отметил, что Азербайджан не забудет о случившемся. "Сейчас мы готовим, и мы уже проинформировали российскую сторону, что готовим досье для подачи в международные судебные инстанции по этому поводу. Мы понимаем, что это может занять время. В деле Boeing малайзийской авиакомпании это заняло более десяти лет. Мы готовы ждать десять лет, но справедливость должна восторжествовать. И, к сожалению, ситуация, которая сейчас находится в подвешенном состоянии, не способствует развитию двусторонних отношений между Россией и Азербайджаном", - - приводятся его слова в публикации.

Напомним, 28 декабря 2024 года Владимир Путин позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и принес извинения "в связи с тем, что трагический инцидент" с самолетом "произошел в воздушном пространстве России". После этого 29 декабря Алиев публично потребовал от России признать вину в крушении самолета, наказать виновных и выплатить компенсации. В тот же день Алиев и Путин повторно переговорили по телефону и обсудили расследование причин катастрофы. 6 января Ильхам Алиев подверг критике власти России за отказ признать вину в крушении самолета и потребовал наказать виновных в авиакатастрофе.

Новым витком ухудшения отношений двух стран стали этнические облавы в России и ответные задержания россиян в Азербайджане. Баку обвиняет власти РФ во внесудебных расправах над азербайджанцами, а кадры с жестким задержанием россиян в Баку выглядят как демонстративный ответ на действия Москвы, говорится в справке "Кавказского узла" "Кризис в отношениях Азербайджана и России".

Материалы об ухудшении отношений двух государств собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Крушение связей Баку и Москвы".

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