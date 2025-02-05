Минтранс Азербайджана прокомментировал отчет о крушении лайнера AZAL

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Самолет AZAL, был поврежден в воздушном пространстве России в результате внешнего воздействия, операция "Ковер" в аэропорту Грозного была объявлена уже после того, как лайнер получил повреждения.

Как писал "Кавказский узел", Минтранс Казахстана опубликовал предварительный отчет о катастрофе рейса Баку-Грозный, 56-страничный файл разместило издание Tengrinews.kz. Азербайджанские пилоты самостоятельно приняли решение лететь в Актау, хотя им предлагали аэропорт Махачкалы. Самолет получил повреждения еще до падения, некоторые из них имеют правильную прямоугольную форму, а внутри обнаружены неизвестные предметы, говорится в отчете Минтранса Казахстана.

25 декабря 2024 года около Актау на западе Казахстана упал самолет Embraer-190 компании Azerbaijan Airlines (AZAL), летевший из Баку в Грозный. На борту было 62 пассажира и пять членов экипажа, выжили лишь 29 человек. Нештатная ситуация на борту совпала с атакой беспилотников на Грозный, а следы повреждений на обшивке самолета могут указывать на взрыв внутри или снаружи, заявили российские эксперты. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Авиакатастрофа рейса Баку-Грозный".

Министерство цифрового развития и транспорта распространило сообщение о предварительном отчете по расследованию крушения пассажирского самолета типа «Embraer 190», принадлежащего ЗАО «Азербайджан Хава Йоллары» (AZAL) недалеко от аэропорта Актау.

Азербайджанское транспортное ведомство обратило внимание на следующие факты, которые были подтверждения в отчете. В частности, указывается, что самолет «с момента начала выполнения полета на участке маршрута до Грозного находился в полностью пригодном для полетов состоянии», «оба двигателя самолета работали без технических проблем до момента аварии». Эти данные о летной годности воздушного судна, включая работу его систем управления, были подтверждены с помощью данных FDR (Flight Data Recorder – регистратор полетных данных).

«Во время выполнения полета в воздушном пространстве Российской Федерации, в том числе над аэропортом Грозный, самолет потерял сигналы GPS», - подчеркивается в сообщении азербайджанского министерства.

Из-за неблагоприятных погодных условий над Грозным самолет не смог совершить второй заход на посадку, после чего капитан принял решение вернуться в Баку. «После принятия этого решения над Грозным, в CVR (CVR - Cockpit Voice Recorder – бортовой речевой самописец) были зафиксированы два внешних звука с интервалом в 24 секунды. Сопоставление данных CVR и FDR показало, что через 4 секунды после первого внешнего звука вышла из строя 3-я гидравлическая система, через 6 секунд – 1-я гидравлическая система, а через 21 секунду – 2-я гидравлическая система. Были обнаружены многочисленные глухие и сквозные повреждения в фюзеляже, зафиксированные посредством фотографий и видеозаписей. Данные повреждения были обнаружены в задней части фюзеляжа, подавляющее большинство из которых было на вертикальном и горизонтальном стабилизаторах, а также левом крыле и левом двигателе», - далее говорится в сообщении.

При этом указывается, что, согласно предварительному отчету, «обнаруженные повреждения в фюзеляже воздушного судна образовались в результате воздействия внешних объектов». «В предварительном отчете не содержится информации о наличии каких-либо фактов, указывающих на столкновение воздушного судна с птицами», - обратили внимание в Минтрансе Азербайджана.

Обнаруженные в глухих повреждениях фюзеляжа посторонние объекты, не принадлежащие воздушному судну, были извлечены; их фотографии представлены общественности в тексте предварительного отчета. Для точного определения принадлежности обнаруженных посторонних объектов в дальнейшем планируется проведение дополнительных экспертиз, констатировали в азербайджанском министерстве.

«В 05:13:32 на воздушном судне вышли из строя основные системы управления; в 05:21:42 диспетчер по взаимодействию сообщил в Грозный о проведении операции «Ковер», - отметили в Минтрансе, дав понять, что операция «Ковер» была объявлена уже после повреждения самолета.

Азербайджанская сторона также сфокусировала внимание на том, что в предварительном отчете «не указано никакой информации, содержащей факт взрыва кислородного баллона».

Фотографии, аудио и цифровые записи, подтверждающие изложенные факты, приведены в тексте предварительного отчета. «В соответствии с требованиями Чикагской конвенции ИКАО, после предварительного отчета в течение года с момента происшествия должен быть подготовлен окончательный отчет о причинах крушения. Работа по подготовке окончательного отчета уже начата республикой Казахстан и другими государствами, участвующими в расследовании», - говорится в заключение Минтранса Азербайджана.

На месте крушения самолета Azerbaijan Airlines в Казахстане нашли фрагмент ракеты комплекса «Панцирь-С», сообщил Reuters источник в правительстве Азербайджана.

28 декабря 2024 года Владимир Путин позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и принес извинения "в связи с тем, что трагический инцидент" с самолетом "произошел в воздушном пространстве России". После этого 29 декабря Алиев публично потребовал от России признать вину в крушении самолета, наказать виновных и выплатить компенсации. В тот же день Алиев и Путин повторно переговорили по телефону и обсудили расследование причин катастрофы. 6 января Ильхам Алиев подверг критике власти России за отказ признать вину в крушении самолета и потребовал наказать виновных в авиакатастрофе.

Новости о последствиях авиакатастрофы публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Крушение AZAL: кто виноват".

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