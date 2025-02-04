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20:04, 4 февраля 2025

Минтранс Казахстана сообщил о повреждении самолета Баку-Грозный до падения

Хвостовая часть самолета Баку-Грозный. Фото из отчета Минтранса Казахстана.

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Азербайджанские пилоты самостоятельно приняли решение лететь в Актау, хотя им предлагали аэропорт Махачкалы. Самолет получил повреждения еще до падения, некоторые из них имеют правильную прямоугольную форму, а внутри обнаружены неизвестные предметы, говорится в отчете Минтранса Казахстана.

Как писал "Кавказский узел", 4 января бразильские специалисты начали анализ данных самописцев разбившегося самолета "Азербайджанских авиалиний". 7 января стало известно, что расшифровка данных черных ящиков завершена, и комиссия продолжит работу в Казахстане. 29 января помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев заявил, что результаты расследования причин крушения самолета будут представлены общественности "в ближайшее время". Отсутствие заявлений о причинах крушения самолета "Азербайджанских авиалиний" вызвано тем, что Баку и Москва ищут компромиссные формулировки результатов расследования, предположили бакинские аналитики.

25 декабря 2024 года около Актау на западе Казахстана упал самолет Embraer-190 компании Azerbaijan Airlines (AZAL), летевший из Баку в Грозный. На борту было 62 пассажира и пять членов экипажа, выжили лишь 29 человек. Нештатная ситуация на борту совпала с атакой беспилотников на Грозный, а следы повреждений на обшивке самолета могут указывать на взрыв внутри или снаружи, заявили российские эксперты. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Авиакатастрофа рейса Баку-Грозный".

Минтранс Казахстана опубликовал предварительный отчет о катастрофе рейса Баку-Грозный, 56-страничный файл разместило издание Tengrinews.kz.

Как следует из отчета посадку рейсу Баку-Грозный разрешили в 5.09. Самолет начал снижение, но в 5.14 диспетчеры Грозного потребовали набрать высоту

Проблемы у экипажа рейса Баку-Грозный возникли в 5.13- произошел первый удар и сработала звуковая сигнализация отключения автопилота. В результате упало давление в 3-ой гидросистеме. Рули управления (ELEVATOR, AILERON, RUDDER) зафиксировались в нулевом положении и остались в нем до конца полета, следует из отчета.

Второй удар последовал спустя несколько секунд. Бортпроводник по внутренней связи сообщил, что "взорвалось два сидения".

Пилоты подумали, что последовало столкновение со стаей птиц и в 5.16 мск запросили посадку в аэропорту Минвод. "Грозный, отказало управление, удар птиц в кабине. Удар птиц и в кабине 2 кресла взорвались", - сообщили пилоты.

После чего спустя несколько минут сообщили, что не могут следовать предложенным Грозным эшелоном 150. "Я не могу сохранять сто пятидесятый, у нас давление повышенное в кабине", - сообщил экипаж в 5.19, сообщив чуть позже , что у самолета отказала гидравлика. "Мы не можем выполнять, дайте конкретный курс, мы пойдем на Махачкалу", - проинформировал экипаж в 5.23

В 5.26 диспетчеры Грозного передали связь ростовским диспетчерам. Пилоты запросили у них погоду в Баку и Махачкале ростовские диспетчеры в 5.34 заявили о готовности Махачкалы принять борт. В 5.42 пилоты решили лететь в Актау. 

"Кислород заканчивается в кабине пассажирской, значит там взорвался кислородный, по-моему, баллон, значит запах топлива идет", сообщил экипаж.

15 января была опубликована расшифровка переговоров пилотов самолета с диспетчерами. Из разговора следует, что экипаж самостоятельно принимал решения не садиться в Грозном, не лететь в Махачкалу, а следовать обратно в Баку и в итоге - в Актау. Вице-премьер Казахстана, глава комиссии по расследованию авиакатастрофы Канат Бозумбаев заявил, что эта расшифровка не соответствует реальным записям

В 6.02, при связи с вышкой аэропорта Актау, экипаж подал сигнал бедствия - mayday. В 6.03 пилоты сообщили о намерении садиться визуально.

В 6.22 экипаж начал выпускать шасси, в 6.27 столкнулся с землей, следует из отчета.

Повреждения гидравлической системы. Фото из отчета Минтранса Казахстана.При осмотре сохранившихся фрагментов выявлены множество сквозных и несквозных повреждений разной величины и формы в хвостовой части фюзеляжа, киля и стабилизатора, рулей высоты и направления. Схожие повреждения были обнаружены на левом двигателе и левом крыле воздушного судна, а также на агрегатах и компонентах воздушного судна. В некоторых местах повреждения имеют правильную прямоугольную форму.

Ведомство опубликовало фотографии повреждений гидравлической системы, которые получены до столкновения с землей "вероятно, вызванные внешними объектами, проникшими в компоненты воздушного судна". 

Внешние объекты, обнаруженные в самолете. Фото из отчета Минтранса Казахстана.Также в отчете приведены фотографии этих внешних объектов - предметов разной формы и длины. "Для определения характера и происхождения сквозных повреждений, вызванных посторонними объектами, будут проведены соответствующие исследования и экспертизы", - говорится в отчете.

Также сквозные повреждения были обнаружены  в отсеке гидросистемы № 3 и механизма управления  стабилизатором. "Сквозные повреждения ВС <воздушного судна> указывают на проникновения внешних объектов в конструкцию ВС", - указано в документе.

Ведомство подчеркнуло, что отчет носит предварительный характер.

В отчете опубликована распечатка переговоров Регионального центра Единой системы организации воздушного движения (Ростов-на-Дону), который проинформировал аэропорты Нальчика, Махачкалы, Владикавказа и Грозного о введении плана «Ковёр».  В аэропорт Грозного эта информация поступила в 5.21, следует из расшифровки переговоров.

28 декабря 2024 года Владимир Путин позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и принес извинения "в связи с тем, что трагический инцидент" с самолетом "произошел в воздушном пространстве России". После этого 29 декабря Алиев публично потребовал от России признать вину в крушении самолета, наказать виновных и выплатить компенсации. В тот же день Алиев и Путин повторно переговорили по телефону и обсудили расследование причин катастрофы. 6 января Ильхам Алиев подверг критике власти России за отказ признать вину в крушении самолета и потребовал наказать виновных в авиакатастрофе.

Новости о последствиях авиакатастрофы публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Крушение AZAL: кто виноват".

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Автор: "Кавказский узел"

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