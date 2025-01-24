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13:21, 24 января 2025

Достоверность расшифровки переговоров экипажа AZAL поставлена под сомнение

Место крушения самолёта Azerbaijan Airlines в Актау. Фото: Акимат Мангистауской области

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Вице-премьер Казахстана заявил о несоответствии опубликованной расшифровки черных ящиков AZAL оригиналу.

Как писал "Кавказский узел", 30 декабря 2024 года черные ящики упавшего самолета Embraer-190 были отправлены в Центр расследования и предотвращения авиапроисшествий Бразилии (CENIPA). Решение отправить самописцы для расшифровки записей в страну-производитель Embraer-190 стало верным шагом для объективного расследования катастрофы, сочли специалисты из Баку. 4 января бразильские специалисты начали анализ данных самописцев разбившегося самолета "Азербайджанских авиалиний". 7 января стало известно, что расшифровка данных черных ящиков завершена, комиссия продолжит работу в Казахстане.

25 декабря 2024 года около Актау на западе Казахстана упал самолет компании Azerbaijan Airlines (AZAL), летевший из Баку в Грозный. На борту было 62 пассажира и пять членов экипажа, выжили лишь 29 человек. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Авиакатастрофа рейса Баку-Грозный".

15 января в сети появилась полная расшифровка переговоров пилотов разбившегося пассажирского самолета с диспетчерами. Из расшифровки разговора следует, что экипаж Embraer 190, летевшего из Баку в столицу Чечни, самостоятельно принимал последовательные решения не садиться в Грозном, не лететь в Махачкалу, а следовать обратно в Баку и в итоге - в Актау. Вице-премьер Казахстана, глава комиссии по расследованию авиакатастрофы Канат Бозумбаев заявил, что эта расшифровка не является истинной — отличия от реальных записей значительные, пишет Lenta.ru.

Напомним, нештатная ситуация на борту совпала с атакой беспилотников на Грозный, а следы повреждений на обшивке самолета могут указывать на взрыв внутри или снаружи, заявили ранее российские эксперты.

29 декабря 2024 года в Баку были похоронены командир экипажа Игорь Кшнякин, пилот Александр Кальянинов и стюардесса Хокума Алиева. На следующий день трое пострадавших были доставлены в Баку из Казахстана после улучшения состояния.

28 декабря 2024 года тела Арби Убаева и Заиры Ацаевой, которые также погибли в авиакатастрофе, были доставлены в Чечню и переданы родственникам. 31 декабря 2024 года помощник главы Минздрава России сообщил, что трое граждан России, пострадавших в авиакатастрофе, выписаны из больниц, еще шестеро остаются в стационарах.

28 декабря 2024 года Владимир Путин позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и принес извинения "в связи с тем, что трагический инцидент" с самолетом "Азербайджанских авиалиний" "произошел в воздушном пространстве России". После этого 29 декабря Алиев публично потребовал от России признать вину в крушении самолета, наказать виновных и выплатить компенсации. В тот же день Алиев и Путин повторно переговорили по телефону и обсудили расследование причин катастрофы. 6 января президент Азербайджана Ильхам Алиев подверг критике власти России за отказ признать вину в крушении самолета "Азербайджанских авиалиний" и потребовал наказать виновных в авиакатастрофе. По мнению азербайджанских аналитиков, ужесточение критики Баку в адрес России не повлечет кардинальных изменений в двусторонних отношениях.

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Автор: "Кавказский узел"

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