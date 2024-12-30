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16:52, 30 декабря 2024

Бакинские специалисты одобрили отправку черных ящиков Embraer в Бразилию

Место крушения самолета. Фото: МЧС Казахстана https://t.me/qr_tjm/19933

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Черные ящики разбившегося самолета "Азербайджанских авиалиний" отправлены в Бразилию. Расшифровка записей в стране-производителе Embraer-190 стала верным решением для объективного расследования катастрофы, сочли специалисты из Баку.

Как писал "Кавказский узел", 25 декабря около Актау на западе Казахстана упал самолет компании Azerbaijan Airlines (AZAL), летевший из Баку в Грозный. На борту было 62 пассажира и пять членов экипажа, выжили лишь 29 человек. 29 декабря в Баку были похоронены командир экипажа Игорь Кшнякин, пилот Александр Кальянинов и стюардесса Хокума Алиева.

Нештатная ситуация на борту совпала с атакой беспилотников на Грозный, а следы повреждений на обшивке самолета могут указывать на взрыв внутри или снаружи, заявили российские эксперты. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Авиакатастрофа рейса Баку-Грозный".

Казахстан направил "черные ящики" упавшего самолета в Бразилию, сообщил сегодня Минтранс республики. "Комиссия по расследованию авиационного происшествия вылетела в Бразилию. Черные ящики будут доставлены в Центр расследования и предотвращения авиационных происшествий Бразилии (CENIPA)", - говорится в публикации в телеграм-канале ведомства.

Вчера, 29 декабря, ведомство сообщило в своем телеграм-канале, что бортовые самописцы (черные ящики) потерпевшего крушение лайнера Embraer-190 решено направить в Центр расследования и предотвращения авиационных происшествий Бразилии, которая является страной-производителем Embraer. Это решение ведомство объяснило тем, что согласно Чикагской конвенции о международной гражданской авиации государство, проводящее расследование авиакатастрофы, "обеспечивает считывание записей бортовых самописцев и принимает решение о выборе страны для считывания и расшифровки черных ящиков". Решение обусловлено также рекомендациями Международной организации гражданской авиации и итогами консультаций с Россией и Азербайджаном, говорится в публикации.

Решение о передаче самописцев в Бразилию прокомментировали "Кавказскому узлу" военный обозреватель и редактор агентства Turan Шахин Гаджиев и авиаэксперт, бывший военный пилот Мирза Фараджев.

«В сложившейся ситуации передача черных ящиков потерпевшего крушение самолета на исследование в Бразилию является наиболее оптимальным вариантом», - сказал, в частности, Шахин Гаджиев.

Он пояснил, что фактически в деле три вовлеченные стороны: Азербайджан, чей самолет потерпел крушение, Россия, в воздушном пространстве которой на лайнер было воздействие, и Казахстан – на территорию которого упал самолет. Поэтому исследование черных ящиков в одной из этих стран могло бы вызвать у других сторон сомнения в объективности результатов.

«Были предложения, чтобы исследование проводилось в межгосударственном авиационном комитете СНГ. Однако Азербайджан выступил против, потому что эта структура состоит в основном из российских специалистов, а РФ в данном случае заинтересованная сторона», - сказал Гаджиев. Бразилия, которая является производителем самолетов Embraer-190, по мнению Гаджиева, заинтересована в беспристрастном расследовании.

Передача бортовых самописцев в Бразилию в большой степени гарантирует объективность расследования

Эксперт отметил, что в международной практике в случаях, когда гражданский самолет терпит крушение на территории другого государства, проводится международное расследование под эгидой IKAO (Международная организация гражданской авиации).

«Вообще-то и сейчас, несмотря на передачу черных ящиков в Бразилию, в расследовании будут участвовать также представители Азербайджана, РФ и Казахстана, а также международные организации. Передача бортовых самописцев в Бразилию в большой степени гарантирует объективность расследования», - сказал Шахин Гаджиев.

Там записываются все технические показатели полета, а также переговоры пилотов

Мирза Фараджев также считает правильным решением передачу черных ящиков на исследование в Бразилию. «Исследование в Казахстане в определенной степени вызывало бы беспокойство у азербайджанской стороны из-за возможного давления России. Видимо, с учетом этого обстоятельства Казахстан согласился передать ящики третьей стороне, чтобы оградить себя от такой перспективы. Передача черных ящиков Азербайджану вызвала бы сомнения в объективности расследования у России. Азербайджан же категорически отказался от расследования в России или в международном авиационном комитете СНГ. У Азербайджана есть печальный опыт, когда черный ящик сбитого в ноябре 1991 года в Карабахе вертолета с государственными деятелями страны был передан на исследование в Москву, но результаты так и не было обнародованы. Это было объяснено тем, что записи «сгорели». Однако они так устроены, чтобы не сгорали. Там записываются все технические показатели полета, а также переговоры пилотов», - сказал Фараджев.

По его словам, в случаях, когда есть спорные вопросы между государствами, расследование передается международной комиссии IKAO, которая привлекает лучших международных специалистов в области авиационной безопасности.

«Бразилия как раз входит в число стран, где авиационные специалисты высокого уровня. Очевидно, что исследование бортовых самописцев выявит всю правду о трагической катастрофе азербайджанского самолета», - сказал Фараджев.

Напомним, характер повреждений упавшего самолета не подтверждает версию о причастности к его падению российских систем ПВО, заявили российские военные специалисты. В свою очередь бакинские аналитики указали, что причиной крушения могло стать воздействие российской системы ПВО либо взрыв кислородного баллона. Источники в правительстве Азербайджана также озвучили версию о крушении самолета в результате отражения атаки дронов над Чечней.

28 декабря Владимир Путин позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и принес извинения "в связи с тем, что трагический инцидент произошёл в воздушном пространстве России". После этого Алиев публично потребовал от России признать вину в крушении самолета "Азербайджанских авиалиний", наказать виновных и выплатить компенсации.

Ранее депутат парламента Азербайджана Расим Мусабеков потребовал от российской стороны взять на себя ответственность и извиниться за авиакатастрофу. Однако пресс-секретарь Путина в ответ на требование извиниться отказался давать оценки инциденту.

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Автор: "Кавказский узел"

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