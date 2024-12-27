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13:57, 27 декабря 2024

Кремль отреагировал на требование извиниться за авиакатастрофу

Крушение самолета Баку-Грозный. Фото: МЧС Республики Казахстан

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Пресс-секретарь Путина в ответ на требование депутата азербайджанского парламента извиниться за крушение самолета отказался давать оценки инциденту до окончания расследования.

Как писал "Кавказский узел", 25 декабря в трех километрах от города Актау на западе Казахстана упал самолет компании Azerbaijan Airlines (AZAL), летевший из Баку в Грозный. На борту было 62 пассажира и пять членов экипажа, выжили лишь 29 человек. Нештатная ситуация на борту самолета совпала с атакой беспилотников на Грозный, а следы повреждений на его обшивке могут указывать на взрыв внутри или снаружи, заявили российские эксперты. Депутат парламента Азербайджана Расим Мусабеков потребовал от российской стороны взять на себя ответственность и извиниться за авиакатастрофу.

Характер повреждений упавшего самолета не подтверждает версию о причастности к его падению российских систем ПВО, указали военные специалисты. В свою очередь бакинские аналитики указали, что причиной крушения могло стать воздействие российской системы ПВО либо взрыв кислородного баллона. Источники в правительстве Азербайджана также озвучили версию о крушении самолета в результате отражения атаки дронов над Чечней.

В Кремле "безусловно, видели" заявление азербайджанского депутата Расима Мусабекова о том, что Россия должна извиниться за попадание средств ПВО по азербайджанскому самолету, но по-прежнему не комментируют эту ситуацию, пока не будет завершено расследование катастрофы, заявил на брифинге пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

"Идет расследование этого авиационного инцидента, и до выводов, которые будут сделаны по результатам расследования, мы не считаем себя вправе давать какие-то оценки, и не будем этого делать. У нас есть наши авиационные власти, которые могут это делать, и эта информация может быть только от них", - приводит сегодня его слова "Интерфакс".

Азербайджан не намерен принимать никакую помощь из Чечни, заявил источник издания Day.az в администрации президента Азербайджана. "Азербайджан не нуждается в какой-либо помощи. Ни государство, ни граждане не примут такую помощь. Мы оказываем и будем оказывать необходимую помощь своим гражданам. Азербайджан требует признания факта, принесения извинений и выплаты соответствующих компенсаций", - приводит сегодня его слова агентство.

26 декабря Рамзан Кадыров поручил оказать помощь, в том числе финансовую, семьям погибших и пострадавших, заявил зампредседателя правительства Чечни Хасан Хакимов. "По поручению главы республики Рамзана Ахматовича Кадырова был создан оперативный штаб. Сегодня мы провели заседание оперативного штаба, на котором мы обсудили важные вопросы по поддержке семей погибших и семей пострадавших [в авиакатастрофе]. По поручению Рамзана Ахматовича всем семьям погибших и пострадавших в этой авиакатастрофе будет оказана финансовая помощь и вся остальная помощь, в которой они нуждаются", - процитировало Хакимова государственное ИА "Чечня Сегодня".

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Автор: "Кавказский узел"

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