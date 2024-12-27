Пользователи соцсети поддержали претензии азербайджанского депутата к властям России

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Депутат парламента Азербайджана потребовал от российской стороны взять на себя ответственность за крушение рейса Баку - Грозный. Пользователи Facebook* сочли справедливым требование наказать виновных.

Как писал "Кавказский узел", характер повреждений упавшего самолета не подтверждает версию о причастности к его падению российских систем ПВО, указали российские военные эксперты. В свою очередь бакинские аналитики указали, что причиной крушения могло стать воздействие российской системы ПВО либо взрыв кислородного баллона. Источники в правительстве Азербайджана также озвучили версию о крушении самолета в результате отражения атаки дронов над Чечней.

25 декабря в трех километрах от города Актау на западе Казахстана упал самолет компании Azerbaijan Airlines (AZAL), летевший из Баку в Грозный. На борту было 62 пассажира и пять членов экипажа, выжили лишь 29 человек. Нештатная ситуация на борту самолета совпала с атакой беспилотников на Грозный, а следы повреждений на его обшивке могут указывать на взрыв внутри или снаружи, заявили российские эксперты.

Российская сторона должна извиниться за атаку средствами ПВО на гражданский самолет, заявил член комитета парламента Азербайджана по международным отношениям Расим Мусабеков. "Самолет был сбит на территории России, в небе над Грозным. И отрицать это невозможно", - привело 26 декабря слова депутата агентство Turan.

По мнению Мусабекова, в России "некоторые совершают определенные действия в медиа, чтобы заметать следы", однако вместо этого российская сторона должна действовать "адекватно ситуации". "Те, кто совершил это, должны быть привлечены к уголовной ответственности, необходимо выплатить компенсации за гибель людей и пострадавшим. Если не будет этого, то отношения, конечно, перетекут в другую плоскость. [...] Если работает ПВО, то аэропорт должен быть закрыт, должно быть оповещено, чтобы сюда никто не прилетал. Поэтому виновные должны быть привлечены к ответственности", - сказал Мусабеков.

«Все те, кто виноват в крушении самолета, должны ответить», - прокомментировал публикацию пользователь Facebook* Эльвин Сулейман, назвав в числе таких виновных одного из представителей властей Чечни.

«Не только извинение, но и компенсацию», - уточнила требования Эля Магомедова. «Извинения вернут людей? Пусть Всевышний покарает всех, кто виноват в смерти этих людей», - эмоционально высказалась Seva Alan.

"Он [Расим Мусабеков], конечно, прав, кроме того, что «отрицать это невозможно»", - написал Stan Morgan, добавив, что отрицают «и более очевидные вещи».

«За "Черный январь" тоже извинилась?» - задал риторический вопрос Кевин Сумгаитский. О событиях 1990 года вспомнил и Emin Efendi. "В последний раз Россия повела себя так по отношению к нам в январе 90-го. Видно, до сих пор играет в «слово пацана» и никак не может вырасти", - написал он.

Напомним, в ночь на 20 января 1990 года по указанию руководства СССР в Баку был введен 35-тысячный армейский корпус. В результате спецоперации были убиты 137 мирных жителей, более 744 человек получили ранения. Эти события вошли в историю Азербайджана как "Черный январь", говорится в справке "Кавказского узла" "Черный январь" в Баку (1990)".

Жители Баку ежегодно в годовщину ввода советских войск в Азербайджан приходят на Аллею шехидов (павших героев), чтобы почтить память погибших. Власти Азербайджана в угоду властям России не дают должной оценки событиям "Черного января", указали в 2023 году представители оппозиции.

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