"Черный январь" 1990 года в Баку

19 января 2023, 18:13

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Тридцать три года назад, в 1990 году, в Баку произошли трагические события, которые называют «Чёрным (или "Кровавым") январем» – 137 человек были убиты, более 700 человек получили ранения.

В ночь с 19 на 20 января 1990 года, подразделения Советской Армии заняли город Баку, подавив сопротивление формирований Народного Фронта Азербайджана (НФА). В ходе продвижения частей Советской Армии и боевых столкновений с формированиями НФА имели место многочисленные случаи применения оружия против гражданских лиц, что привело к значительным жертвам среди населения.

Имеет место различная оценка событий сторонами конфликта. В Азербайджане 20 января 1990 года является днем траура и памяти по "сложившим головы борцам за свободу и независимость", началом конца советского правления в Азербайджане. Позиция советского руководства состояла в том, что в Баку имели место попытки "преступных экстремистских сил насильственным путем, организуя массовые беспорядки, отстранить от власти законно действующие государственные органы"

"Кавказский узел" публикует информацию об событиях "Черного января", не ставя перед собой цель сделать выводы, а лишь знакомя читателей с последовательностью событий, этапами проведения этой операции и некоторыми результатами расследования.

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Предыстория

В июле 1989 года в Азербайджане сформировалась политическая организация, ставшая во главе азербайджанского национального движения - Народный Фронт Азербайджана (НФА). Основным фактором, обусловившим рост азербайджанского национального движения, стал карабахский вопрос. Росту напряженности и националистических настроений способствовали безуспешные усилия Москвы разрешить карабахский кризис, неспособность руководства Азербайджанской ССР защитить то, что рассматривалось как национальные интересы Азербайджана, бедственное положение беженцев и местные конфликты.

29 декабря в Джалилабаде активисты Народного фронта захватили здание горкома партии, при этом десятки людей были ранены.

31 декабря на территории Нахичеванской АССР толпы людей разрушили госграницу с Ираном. Почти 700 км границы было уничтожено и тысячи азербайджанцев пересекли границу, братаясь с иранскими азербайджанцами. Впоследствии это событие послужило причиной для объявления 31 декабря Днем солидарности азербайджанцев всего мира.

6-7 января в Баку произошел раскол Народного фронта. Небольшая группа интеллектуалов, придерживающихся умеренных взглядов, вышла из состава организации и образовала Социал-демократическую партию. Власть в Народном фронте окончательно перешла к радикальным националистам.

В то же время ситуация в Нагорном Карабахе продолжала ухудшаться. 11 января 1990 года Народный фронт организовал в Баку массовый митинг, чтобы выразить протест против бездеятельности правительства. В тот же день группа радикально настроенных членов Народного фронта штурмом взяла несколько административных зданий и захватила власть в городе Ленкорань на юге республики. Вооружённым путём был осуществлён захват власти также в Нефтчале. Существовала возможность того, что Народный фронт сможет победить на выборах в Верховный Совет, которые были назначены на март 1990 года.

13 января при участии НФА и, по некоторым данным, с одобрения официального руководства Азербайджанской ССР, был создан Национальный совет обороны (НСО). В тот же день в Баку начался двухдневный погром армян. Людей выбрасывали с балконов верхних этажей, толпы нападали на армян и забивали их до смерти. В ходе погромов погибли, по разным данным, от 40 до 90 армян. Множеств армян вынуждены были бежать из Баку и рассеялись по другим республикам бывшего СССР. Милиция и части внутренних войск МВД СССР, переброшенные в Баку, в происходящее не вмешивались. Погромы достигли наибольшей интенсивности 13 – 14 января и продолжались до самого ввода войск 20 января.

15 января на части территории Азербайджана было объявлено чрезвычайное положение в Нагорном Карабахе, пограничных районах Азербайджана и Армении и в городе Гяндже - но не в самом Баку. Это привело к уменьшению числа погромов. Местные органы власти, а также расквартированные в городе 12-тысячный контингент внутренних войск и части Советской армии продолжали сохранять нейтралитет, ограничиваясь только охраной правительственных объектов.

17 января сторонники Народного фронта начали непрерывный митинг перед зданием Центрального Комитета Компартии, перекрыв к нему все подходы. Опасаясь советской военной интервенции, активисты Народного фронта Азербайджана начали блокаду военных казарм. По истечении срока ультиматума НФА в 12.00 19 января пикетчики заняли здание телецентра и отключили канал центрального телевидения. В тот же день чрезвычайная сессия Верховного Совета Нахичеванской АССР приняла постановление о выходе Нахичеванской АССР из Союза ССР и объявлении независимости. К этому времени Народный фронт уже де-факто контролировал ряд районов Азербайджана.

Подготовка операции

12 января в аэропорту Баку был высажен первый десант, однако он был быстро блокирован бензовозами.

С 16 по 19 января 1990 г. на подступах к Баку была создана крупная оперативная группировка общей численностью более 50 000 военнослужащих из состава частей Закавказского, Московского, Ленинградского и других военных округов, военно-морского флота, внутренних войск МВД. Бакинская бухта и подходы к ней были блокированы кораблями и катерами Каспийской военной флотилии.

В состав группировки входили 76-я воздушно-десантная дивизия, 56-я воздушно-десантная бригада, 106-я воздушно-десантная дивизия. С юга в город вошли подразделения подполковника Ю. Наумова. Операция получила кодовое название "Удар".

Командование группировкой принял на себя министр обороны СССР Дмитрий Язов.

Военная операция

19 января 1990 года

Президиум Верховного Совета СССР принимает подписанный Горбачевым Указ о введении в Баку чрезвычайного положения. В соответствии с указом, режим чрезвычайного положения начал действовать с 00.00 часов 20 января.

Указ был принят с серьезными нарушениями процедуры. Согласно пункту 14 статьи 119 Конституции СССР обязательным условием введения чрезвычайного положения является рассмотрение этого вопроса Президиумом Верховного Совета союзной республики. В своем выступлении по радио 20 января 1990 года Председатель Президиума Верховного Совета Азербайджана Эльмира Кафарова заявила решительный протест в связи с грубым нарушением суверенитета республики и объявлением чрезвычайного положения в Баку. Э.Кафарова заверила, что органы власти и управления Азербайджана не принимали никакого решения о введении чрезвычайного положения и не давали согласия на принятия подобного решения.

Около 19.00 на телецентре при неясных обстоятельствах был взорван энергоблок, из-за чего в республике прекратилось телевизионное вещание. Согласно версии, изложенной позднее в газете "Красная звезда", взрыв совершен "местными экстремистами". По утверждению лидеров НФА, энергоблок взорван солдатами внутренних войск, чтобы помешать руководству НФА выступить с обращением к народу по поводу ввода войск.

Непосредственным результатом прекращения телевещания стало то, что жители Баку не знали о введении режима чрезвычайного положения и вводе в город войск. Большинство бакинцев узнали о введении чрезвычайного положения только в 5:30 утра из объявления по радио и из листовок, разбрасываемых с вертолётов.

20 января

В ночь с 19 на 20 января 1990 года сразу после полуночи начался ввод частей советской армии в Баку. По мнению азербайджанских историков, целью ввода войск был разгром Народного фронта и спасение власти Коммунистической партии в Азербайджане.

Большая часть армейских частей, входившая в Баку с юга, была поднята из местных гарнизонов, поэтому им не пришлось с боями пробиваться к городу. Войска же, подтянутые с севера, по словам очевидцев, входили в Баку как во вражеский город. Танки переползали через баррикады, сминая на своем пути автомобили и даже фургоны скорой помощи. По словам очевидцев, солдаты стреляли в бегущих людей, добивали раненых. Был обстрелян автобус с мирными жителями, и многие пассажиры, в том числе четырнадцатилетняя девочка, погибли.

Войска, применяя оружие, прорывали пикеты на Аэропортовском шоссе, Тбилисском проспекте и других дорогах, ведущих в город. Одновременно армейские подразделения разблокировали казармы. Наиболее ожесточённые бои развернулись в районе Сальянских казарм. Кровопролитные столкновения происходили также в районе Баилова, около гостиницы "Баку", в ряде пригородных поселков. По сообщениям очевидцев, сильному обстрелу подвергся штаб СНО.

Целью военных был бакинский порт, где по сведениям разведки на теплоходе "Сабит Оруджев" находился штаб Народного Фронта. Несколько нефтеналивных танкеров, члены экипажей которых поддерживали НФА, заблокировали вход в Бакинский порт, чтобы помешать высадке десанта.

В ночь на 20 января сто тридцать человек были убиты, сотни ранены. Погиб по меньшей мере двадцать один солдат.

21 января

На следующий день после ввода войск на здании ЦК появились надписи: «Долой советскую империю!», «Долой КПСС!», «Советская армия — фашистская армия», а на здании МВД был сбит лозунг «Слава КПСС!».

Вечером 21 января открылась чрезвычайная сессия Верховного Совета Азербайджанской ССР, на которой присутствовали 237 депутатов (едва набран кворум). Сессия признала неправомерным ввод войск в Баку и приостановила Указ Президиума Верховного Совета СССР о чрезвычайном положении в городе, заявив, что, если центральные власти проигнорируют это решение, будет поставлен вопрос о выходе Азербайджана из СССР.

Члены экипажей нефтеналивных танкеров, заблокировавших вход в бухту, утром направили телеграмму Горбачеву с угрозой взорвать свои суда, если к полуночи из города не будут выведены войска. Однако руководство НФА запретило осуществлять данную акцию.

Поздно вечером открывается чрезвычайная сессия ВС республики (присутствуют 237 депутатов, едва набран кворум).

21 января 1990 года председатель духовного управления мусульман Закавказья Гаджи Аллахшукюр Паша-заде обратился к генеральному секретарю ЦК КПСС, председателю Верховного Совета СССР Михаилу Горбачеву с выражением воли народа Азербайджана о требовании незамедлительного вывода войск из Баку. Копии этого обращения были направлены Генеральному секретарю ООН и главам правительств и религий мира.



В этот день в Москве перед постоянным представительством Азербайджана прошел митинг протеста азербайджанцев, которые прошли с черными флагами по улицам Москвы к зданию Центрального Комитета КПСС для вручения гневного письма. Бывший руководитель Азербайджана, член Политбюро ЦК КПСС, заместитель председателя Совета Министров СССР находящийся в отставке Гейдар Алиев в постпредстве Азербайджана в Москве провел пресс-конференцию, где осудил антигуманную акцию советских войск в Азербайджане.

22 января

22 января Чрезвычайная сессия Верховного Совета Азербайджанской ССР приняла Постановление Верховного Совета Азербайджанской ССР "Об отмене чрезвычайного положения в городе Баку". На этой сессии также были приняты обращение к Верховному Совету СССР, Верховным Советам Союзных республик, парламентам всех стран мира, Организации Объединенных Наций, а также ко всем нациям и народам, проживающим в Азербайджанской ССР. На этом же заседании был поднят вопрос о правовой оценке событий и создана Депутатская следственная комиссия.



Первичная партийная организация Центрального Комитета Коммунистической партии Азербайджана исключила Первого секретаря Компартии Азербайджанской ССР Абдуррахмана Везирова из рядов КПСС и поставила вопрос о его привлечении к ответственности перед законом за преступления, совершенные против азербайджанского народа.

На площади перед Домом правительства в Баку прошел траурный митинг, в котором приняли участия сотни тысяч человек. Погибших похоронили в парке им.С.М.Кирова, позже переименованном в "Аллею шехидов". В соответствии с предварительной договоренностью войска не препятствуют шествию. Прекратил работу аэропорт Баку, вокзал, междугородная телефонная связь. Все дни траура каждый час звучали сирены. Военный комендант сообщал, что 19-20 января погибли 83 человека, в т.ч. 14 военнослужащих и членов их семей. Однако ходили упорные слухи, что власти скрывали точное число жертв.

25 января

25 января суда, блокирующие бакинскую бухту, были захвачены военно-морским десантом. Несколько дней сопротивление Народного фронта продолжалось в Нахичевани, но вскоре и здесь оно было подавлено.

Военные изымали оружие и задерживали лиц, нарушавших режим чрезвычайного положения. Было арестовано около 80 активистов НФА, в том числе - председатель Народного фронта А.Алиев. Им инкриминировалось участие в организации массовых беспорядков. Возобновилось издание ряда газет, но телевидение на тот момент не работало.

В этот же день на пленуме ЦК КП Азербайджанской ССР первым секретарем избран А.Муталлибов, председатель Совете Министров АзССР.

Последствия введения войск

В ночь на 20 января 1990 года до объявления населению о введении чрезвычайного положения в Баку было убито 82 человека и 20 человек смертельно ранено. После объявления чрезвычайного положения 20 января и в последующие дни погиб еще 21 человек. В районах, где чрезвычайное положение не вводилось, - в Нефтечале и Ленкорани, 25-26 января было убито 10 человек. Ранения получили более 744 человека, 841 человек были арестованы и 5 человек пропали без вести. Разгромлены и сожжены 200 домов и квартир, 80 автомашин (в том числе и карет скорой помощи), уничтожено государственное и личное имущество в общей сложности на 5 637 286 рублей. Среди убитых были женщины, дети и старики, а также работники скорой помощи и милиции.

Ввод в Баку частей Советской Армии оценивают как трагедию для Азербайджана. Том де Ваал считает, что "именно 20 января 1990 года Москва, в сущности, потеряла Азербайджан".

События "черного января" оказали глубокое воздействие на всю страну. Они показали нарастающую неспособность центра справиться с проблемами, захлестнувшими Советский Союз.

Расследование

Кремль мотивировал проведение военной акции необходимостью защиты армянского населения. Однако Human Rights Watch утверждает, что большинство фактов, в частности документы военной прокуратуры в Баку, свидетельствует, что военная акция планировалась ещё до армянских погромов в Баку. Михаил Горбачёв утверждал, что боевики Народного фронта Азербайджана открыли огонь по солдатам. Однако независимая организация «Щит», которая состоит из группы адвокатов и офицеров запаса, при изучении случаев нарушения прав человека в армии и её (армии) военные операции не смогли обнаружить «вооружённых боевиков НФА», присутствием которых мотивировалось применение советскими войсками огнестрельного оружия и пришла к заключению, что армия вела войну со своими гражданами и потребовала начать уголовное расследование против Министра обороны СССР Дмитрия Язова.

Общество «Мемориал»* и «Хельсинкская Группа» сообщили в мае 1991 года, что нашли убедительные доказательства того, что введение чрезвычайного положения привело к необоснованному нарушению гражданских свобод и что советские войска использовали необоснованные силовые методы (в их числе использование бронетехники, штыков и стрельба по машинам скорой помощи), что привело к многочисленным жертвам.

Первоначально расследование трагических событий 20 января проводилась Генпрокуратурой СССР, которая не выявила состава преступления в действиях военнослужащих, в результате чего дело было прекращено.

14 февраля 1992 года Генпрокуратура Азербайджана, аннулировав решение генпрокуратуры СССР, возбудила уголовное дело по ст. 94.4 и 94.6 (умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах), 149 (умышленное уничтожение имущества), 168 (превышение власти и должностных полномочий), 255 (использование и превышение власти) тогдашнего УК.

В январе 1994 года Генеральная прокуратура Азербайджана завершила следствие по расследованию событий "чёрного января", объявив виновниками трагедии экс-президента Азербайджана Аяза Муталибова, Первого секретаря ЦК Компартии Азербайджанской ССР Абдул-Рахмана Везирова, директора внешней разведки Евгения Примакова, президента СССР Михаила Горбачёва, министра обороны Дмитрия Язова и председателя КГБ СССР Владимира Крючкова. Прокуратура Азербайджана также обвинила председателя КГБ Азербайджанской ССР Вагифа Гусейнова в «способствовании направлению войск МВД СССР и советской армии, что послужило поводом для принятия указа о чрезвычайном положении в Баку», а также в том, что в январе 1990 года «через сотрудников группы 'Альфа' КГБ СССР с целью ослабления Азербайджанского государства и лишения населения правдивой информации о происходящих событиях организовал взрыв энергоблока на Азербайджанском телевидении и радиовещании» и нанёс государственный ущерб в размере 260 тыс. руб.

В феврале 1994 года Прокуратура Азербайджана выдала ордер на арест экс-президента Азербайджана Аяза Муталибова. Согласно постановлению Милли Меджлиса Азербайджана от 29 марта того же года «О трагических событиях, имевших место в г.Баку 20 января 1990 года», М.Горбачёв, А.Везиров («как прямой организатор и участник агрессии»), А.Муталибов, В.Гусейнов и второй секретарь ЦК Компартии Азербайджанской ССР В.Поляничко («как непосредственные соучастники преступления») несут ответственность за случившееся, а экс-председатель Президиума Верховного Совета Эльмира Кафарова и первый секретарь Бакинского Городского Комитета Компартии Азербайджанской ССР Муслим Мамедов «несут политическую ответственность за непринятие каких-либо конкретных мер в связи с вводом в город Баку воинских подразделений советской империи и необеспечение безопасности граждан». Однако уголовное дело в отношении Кафаровой и Поляничко было прекращено в связи с их кончиной.

В марте 2003 года Следственное управление по особо тяжким преступлениям прокуратуры Азербайджана возбудило уголовное дело против экс-президента СССР Михаила Горбачёва за нарушение ст. 119 Конституции СССР и ст. 71 Конституции Азербайджанской ССР.

Память

20 января объявлен траурным днём в Азербайджане и отмечается как День всенародной скорби. В этот день азербайджанцы посещают "Аллею шехидов", возлагают цветы на их могилы. Лица, приезжающие в Азербайджан с официальным визитом, также посещают "Аллею шехидов".

В память о событиях "чёрного января" станция Бакинского метрополитена под названием "11-я Красная Армия" была переименована в "20 января".

*организация внесена Минюстом в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, ликвидирована по решению суда

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