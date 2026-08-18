Жительница Чечни пожаловалась на запрет видеться и общаться с дочерью

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Жительница Чечни Мадина Махомашова обратилась к Айшат Кадыровой с жалобой на то, что бывший муж уже два года не позволяет ей видеться и общаться с дочерью, несмотря на установленный судом порядок общения с ребенком.

Мадина Махомашова попросила о помощи Айшат Кадырову

По данным правозащитного проекта "Кавказ без матери", жительница Чечни Мадина Махомашова обратилась к Айшат Кадыровой с жалобой, что уже два года не может увидеться со своей дочерью.

По словам Махомашовой, после развода девочка жила с бабушкой по материнской линии, а позднее отец ребенка забрал ее к себе, сообщили правозащитники 17 августа в своем телеграм-канале.

Махомашова опубликовала пост на своей странице в соцсети Instagram*, в котором обратилась за помощью к Айшат Кадыровой.

По ее словам, после нескольких лет брака она развелась с мужем, а их дочь с рождения жила с ней. Отец мог видеться с девочкой, но приезжал редко и практически не участвовал в ее жизни. После второго замужества Махомашова оставила дочь у своей матери. Позднее, по утверждению Махомашовой, бывший муж стал добиваться передачи ребенка ему. После того как муфтият Чечни принял решение передать девочку отцу, Махомашова потеряла возможность общаться с дочерью.

Махомашова заявила, что бывший муж и его нынешняя супруга настроили девочку против нее и не позволяют разговаривать с дочерью даже по телефону. "Почти два года у меня нет возможности пообщаться с дочкой. <…> Уважаемая Айшат Рамзановна! <...> Обращаюсь к вам в надежде на помощь, так как неоднократно наблюдала вашу справедливость и внимание к женщинам, которые в отчаянии обращаются к вам", – написала она.

Махомашова добавила, что ранее суд установил порядок ее общения с дочерью, однако встречи не состоялись. Махомашова утверждает, что в назначенные дни бывший муж находил причины не показывать ей ребенка.

"Я родная мать, я хочу воспитывать свою дочку", – написала Махомашова, вновь попросив помочь ей восстановить общение с дочерью.

Комментаторы поддержали жительницу Чечни

Пост на странице Мадины Махомашовой в Instagram*, на которую подписаны 402 пользователя, на 11.45 мск 18 августа набрал 4035 отметок "нравится" и 1046 комментариев. Комментаторы выразили ей поддержку.

"Я ребенок, которого не показывали матери и которого настроили против матери. Я сейчас взрослая женщина. <…> Возможно, они не хотели, чтобы я росла в худших условиях, с дядями, которые вели, мягко говоря, не самый лучший образ жизни. Но не показывать меня матери и говорить мне всю жизнь, что она меня во двор закинула и ушла, они не имели права. Я выросла и я общаюсь и с матерью, и с сестрой. И каждый, кто пишет, что этот мужчина правильно сделал, переверните песочные часы <…>", – написала tendresaa.

"Я ребенок, которого не показывали матери и которого настроили против матери. Я сейчас взрослая женщина и поверьте мне, каждый, кто был в этом, заплатил за это огромную цену!" – написала tendresaa. Она рассказала, что позднее восстановила общение с матерью и сестрой, однако близких отношений между ними уже не сложилось.

"Тем, кто пишет: "Зачем она вышла замуж? Правильно, что отец не показывает ей дочь" – вы вообще понимаете, о чём говорите?", – задалась вопросом dzh.seda.

"Раз сестра жены говорит, что не запрещают девочке видеться с матерью, давайте все вместе поедем и повезем маму к дочке, пусть на улице хотя бы поговорят и побудут вместе. Я готова лично сопроводить эту «плохую» мать к своему ребенку", – заявил пользователь dr.amaeva_detox.

"Кавказский узел" пока не располагает комментарием бывшего мужа Мадины Махомашовой относительно ее жалобы на запрет видеться и общаться с дочерью.

"Кавказский узел" также писал, что в республиках Северного Кавказа, и в частности в Чечне, остается актуальной проблема с соблюдением прав женщин. Так, широкий общественный резонанс вызвала история смерти Мадины Умаевой из Гудермеса. Умаева умерла 12 июня 2020 года в доме своего супруга и была похоронена ночью. Муж Мадины утверждал, что она погибла, упав с лестницы во время эпилептического припадка. По словам родственников Умаевой, между нею и ее супругом часто происходили ссоры. Тело Умаевой эксгумировали 20 июня 2020 года, через три дня в дело вмешался Рамзан Кадыров. Он заявил, что у родных Умаевой нет подтверждений, что в ее смерти виновен супруг. После этого мать Умаевой принесла извинения за слова о насильственной смерти дочери.