Пользователи соцсети раскритиковали власти Чечни за новый дом для мужа Мадины Умаевой

19 июля 2020, 15:40

Власти Чечни подарили новый дом семье мужа умершей и спешно похороненной в Гудермесе Мадины Умаевой, следует из телерепортажа о новоселье. При этом все еще не оглашены итоги экспертизы тела умершей, эксгумированного после подозрений о насильственном характере ее смерти, указали пользователи Instagram.

Как писал "Кавказский узел", жительница Гудермеса Мадина Умаева, чья смерть привлекла общественное внимание в Чечне после ночных похорон и сюжета на ЧГТРК "Грозный", много раз, по словам родственниц, пыталась уйти от мужа из-за побоев и жаловалась родным на свекровь. 6 июля "Новая газета" сообщила, что Мадина регулярно подвергалась избиениям в семье мужа. Издание также опровергло версию чеченского ТВ о том, что муж умершей не имел отношения к силовым структурам.

12 июня в доме мужа и его родителей скончалась 23-летняя мать троих детей Мадина. Вопреки исламским традициям она была похоронена ночью. После сообщений в соцсетях о том, что девушка стала жертвой домашнего насилия, ее мать добилась эксгумации и заявила, что видела кровоподтеки на теле дочери. Не дожидаясь результатов экспертизы, глава Чечни встретился с родственниками умершей, и мать извинилась за слова о насильственной смерти дочери. 27 июня ЧГТРК "Грозный" обнародовала видео с ее повторными извинениями - на этот раз перед зятем. 30 июня было опубликовано новое видеообращение женщины - с просьбой не распространять версию о насильственной смерти ее дочери.

Сюжет о переезде семьи мужа Умаевой в новый дом, построенный по указанию главы Чечни, был показан 18 июля в ночных новостях ЧГТРК «Грозный» и размещен также на YouTube-канале телекомпании. Согласно репортажу, дом построен на средства фонда имени Ахмата Кадырова, а ключи от жилища главе семейства передал глава администрации Гудермесского района Сахаб Закриев.

В телесюжете показано, как семья вместе с тремя малолетними детьми погибшей Умаевой осматривает комнаты уже меблированного дома. В репортаже ЧГТРК новоселы не скрывают радости и благодарят главу республики и фонд за помощь, передал сегодня корреспондент "Кавказского узла".

Этот же телерепортаж, размещенный на странице ЧГТРК "Грозный" в Instagram, за 16 часов с момента публикации набрал 117 тысяч просмотров. "Фонд Кадырова построил дом для семьи покойной Мадины Умаевой. Около месяца назад, разбираясь в трагической истории семьи из Гудермеса, Рамзан Кадыров пообещал, что дети скончавшейся девушки не будут ни в чем нуждаться. Сегодня они уже справили новоселье. В новом доме несколько просторных спален, зал, кухня и просторный холл. Обо всех удобствах, в том числе и мебели, благотворительная организация также позаботилась", - говорится в аннотации к видеоролику.

К 15.40 мск под публикацией размещено 410 комментариев. Авторы некоторых из них одобрили действия властей, другие поинтересовались результатами медицинской экспертизы, а многие выразили возмущение тем, что дом получил муж Мадины Умаевой.

"Думала, семье умершей дочери дадут дом", - написала, в частности, agasieva_r. "Родители умершей что получат? Смерть их дочери? Хорошо живем - девочка умерла у них в доме по непонятным причинам, им ещё и дом строят", - возмутился z_museid_art.

"Ужас, все такие радостные", - прокомментировала видеоролик sumau3456. "Все такие счастливые. Никто не сказал, что Мадины не хватает в этом доме. Жаль", - согласилась aimanidzhamald. "Лучше в кибитке, но с мамой!" – высказал мнение ninita394.

"Надеюсь, в новом доме найдется место для того злополучного телевизора", - заметила feya_dozhdya_. "Телевизор забрали в новый дом?" - поинтересовался и jizn_sueta0, слова которого перевел с чеченского языка корреспондент "Кавказского узла".

Поводом для семейной ссоры, по словам матери Мадины, стала покупка ее дочерью телевизора на детское пособие. Свекровь умершей позднее подтвердила в эфире ЧГТРК "Грозный", что выказывала невестке недовольство по поводу этой покупки.

"Дома тем, у кого умерла жена, строят? Он новый дом получил. Сейчас ему фонд жену приведет. Дело у него сладилось", - саркастически написал mm.m_9998, слова которого также перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла". "А про экспертизу молчок! Будто бы и не делали", - указала larisaisaeva1411. "Кто скажет, от чего она всё-таки умерла?" - поинтересовался ahmedovichradik.

Местные жители сообщили корреспонденту "Кавказского узла", что не видели публикаций об итогах медэкспертизы тела Умаевой. "Обществу так и не представили выводов проведенной после эксгумации тела Умаевой экспертизы", - сказал, в частности, сотрудник местной общественной организации Ислам, предположив, что дело о смерти Мадины Умаевой "просто замяли". "Никто так и не назвал причины ее смерти. «Умерла сама» - это не объяснение", - поделилась мнением грозненка Залина.

Напомним, 3 июля стало известно, что правозащитники из России и других стран обратились к главе СКР Александру Бастрыкину с просьбой передать материалы дела о смерти Мадины Умаевой из Чечни в Москву и взять ход расследования под личный контроль. Маловероятно, что дело будет передано в Москву, предположили тогда правозащитник Магомед Аламов и активист Руслан Кутаев.