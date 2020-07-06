"Новая газета" написала о регулярных избиениях умершей жительницы Гудермеса

06 июля 2020, 14:37

Жительница Гудермеса, чья смерть стала причиной вмешательства Кадырова в конфликт двух семей, регулярно подвергалась избиениям в семье мужа, сообщила сегодня "Новая газета". Издание также опровергло версию чеченского ТВ о том, что муж умершей не имел отношения к силовым структурам.

Как писал "Кавказский узел", жительница Гудермеса Мадина, чья смерть привлекла общественное внимание в Чечне после ночных похорон и сюжета на ЧГТРК "Грозный", много раз пыталась уйти от мужа из-за побоев, рассказали родственницы умершей.

12 июня в доме мужа и его родителей скончалась 23-летняя мать троих детей Мадина. Вопреки исламским традициям она была похоронена ночью. После сообщений в соцсетях о том, что девушка стала жертвой домашнего насилия, ее мать добилась эксгумации и присутствия на этой процедуре. Она заявила, что видела кровоподтеки на теле дочери. Не дожидаясь результатов экспертизы, глава Чечни встретился с матерью и мужем умершей, а также другими ее родственниками, и мать извинилась за слова о насильственной смерти дочери. 27 июня ЧГТРК "Грозный" обнародовала видео с повторными извинениями матери умершей - на этот раз перед зятем. 30 июня было опубликовано новое видеообращение женщины - с просьбой не распространять версию о насильственной смерти ее дочери.

Погибшая Мадина Умаева вышла замуж в 2013 году, в 16-летнем возрасте, за 20-летнего жителя Гудермеса и, по словам ее матери, муж регулярно избивал молодую женщину, говорится в статье Елены Милашиной "Что случилось с Мадиной Умаевой?", опубликованной сегодня на сайте "Новой газеты".

"Ни родственники Мадины, ни родственники ее мужа не отрицают тот факт, что Мадина часто сбегала из дома. По словам матери, (и эти обвинения также никто не отрицал) Мадину регулярно избивал муж. Все семь лет брака мать и отец уговаривали ее терпеть «ради детей» и возвращали в дом мужа", - пишет автор статьи.

В частности, мать Мадины лично участвовала в примирениях. "11 июня, рассказывает мать, она в очередной раз уговорила Мадину вернуться домой. А 12 июня в восьмом часу утра свекровь позвонила и сказала, что у них новый скандал: «Приезжай, сделай между нами перемирие». По словам матери Мадины, причиной нового конфликта стала покупка телевизора и спутниковой тарелки «Триколор». Мадина купила их на «детские» пособия. Накануне на троих детей она получила 64000 рублей — сумма возросла из-за эпидемии коронавируса. 45 тысяч отдала свекрови и мужу, остальные оставила себе. Деньги и стали причиной скандала. Как сказала мать мужа: «У нас еще дом не достроен, телевизор можно было и потом купить»", - говорится в материале Елены Милашиной.

В тот день мать Мадины приехала в Гудермес, а дочь закрылась в комнате и не впустила даже ее. "Свекр полез было в окно, но Мадина захлопнула изо всех сил створку, прищемив ему пальцы. Свекор обозлился: «Она повредила мне три пальца, забирай свою дочь!» Но Хутмат Давлетмурзаева сказала: «Не для этого вы меня сюда звали, а для примирения… Вы должны благодарить меня, не каждая мать так сделает...»", - пишет Милашина.

После этого Хутмат Давлетмурзаева уехала к себе в Аргун, а вечером ей позвонила сестра свекра и сообщила, что Мадине стало плохо, и она не приходит в себя, говорится в статье.

До эксгумации тела мать умершей женщины выразила возмущение репортажем ЧГТРК "Грозный" о ее смерти. Она заявила, что мужа дочери пытаются выгородить, поскольку тот военный. Оспаривая эту версию, журналисты государственной телекомпании распространили информацию о том, что муж умершей никогда не держал в руках оружия. Блогер Тумсо Абдурахманов привел видео, говорящее об обратном.

Вызов на городскую станцию скорой помощи поступил 12 июня в 17.30 мск, и бригада приехала быстро. По словам фельдшера Турпал-али Абузейдова, он проверил пульс и не обнаружил пульса.

"Я прослушал сердце и не обнаружил тонус сердца. Тогда померил давление. Давление показывало ноль на ноль.Проверил дыхание — не дышала. Глаза посмотрел, зрачки расширенные, реакция на свет отсутствовала. Я снова и снова вокруг прошелся, никаких признаков жизни не было. Следов насилия на участках <тела>, просмотренных мною, не было. Но я только осмотрел часть лица, часть шеи, там, где уши, кисти рук и ступни ног. Они были чистые. А дальше по адатам нашим чеченским я не смотрел. Под одежду я не стал смотреть. Я видел то, что видел только сверху. Потом отошел, увидел парня одного и спросил: "Ты родственник?" Он ответил: "Да, я деверь умершей". Я ему сказал, что признаки жизни у нее отсутствуют и она, по всей вероятности, умерла. Потом позвонил в РОВД. Мне ответил помощник дежурного, и я ему сказал: [по адресу] труп. Причина смерти неизвестна. Он принял информацию. Я спросил, ждать ли мне наряда полиции, он ответил: ты все сделал как положено, ждать не надо. Я высказал родственникам соболезнования и уехал, так как было еще много вызовов. Всего я пробыл минут 20-25 в этом дворе", - приводит Елена Милашина слова фельдшера.

В соответствии с федеральным законом № 323 «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", а также «Законом о полиции», бригада скорой помощи должна была дождаться приезда полиции, документально оформить факт смерти, то есть составить протокол осмотра трупа с обязательными подписями врача и присутствующих родственников, а затем направить тело в морг для проведения патологоанатомического исследования, пишет Милашина.

"Такое исследование является обязательным в случае «невозможности установления…непосредственной причины смерти». В 67-й статье закона № 323 предусмотрена возможность отказа родственников от вскрытия: задокументированная продолжительная или смертельная болезнь, волеизъявление умершего и религиозные запреты. Смерть Мадины Умаевой не подпадает ни под один из этих вариантов", - утверждает автор статьи.

В Чечне, как и в других мусульманских регионах, пытаются избегать вскрытия трупов, поясняет Елена Милашина. "Чеченский парламент, например, неоднократно поднимал тему о виртуальной аутопсии (исследование трупа на МРТ). Обычно мотивируют такую позицию религиозными установками и традицией. Но одно дело, когда умирает старый или больной человек. Совсем другое — молодая здоровая женщина. И тут даже шариат с чеченскими адатами занимают непреклонную позицию", - пишет она в своем материале.

Далее Елена Милашина приводит слова муфтия Чечни Салаха Межиева: "Вскрытие трупа может быть проведено, если произошло убийство, и для того, чтобы доказать этот факт, необходимо проведение данной процедуры. Кроме того, вскрытие также разрешено в случае, когда есть риск распространения какой-либо эпидемии и исследование тела умершего человека необходимо для его предотвращения или поиска лечения данного заболевания".

Рамзан Кадыров на встрече с матерью умершей заявил ей, что плакал, когда узнал об экспертизе тела. "Этой девушке вытащили все органы, оторвали голову. Даже если бы ее убили, ты должна была просто заставить всех поклясться, что они ничего не видели. А ты заставила вытащить труп своей дочери. В условиях пандемии нам из России говорят, что надо разорвать труп. Но поскольку это не сходится с нашей религией и адатами, поэтому мы пытаемся не разрезать человека и боремся с ними, а ты разрешила ее разобрать по кусочкам и отправить на экспертизу и породила столько сплетен", - упрекнул женщину глава Чечни.

В статье Елены Милашиной также цитируется заявление Хутмат Давлетмурзаевой в Следственный комитет с просьбой вскрыть могилу дочери. "12 июня 2020 года вечером мне сообщили, что моя дочь [...] умерла, и со слов ее мужа [...] и его родственников причиной ее смерти явилось то, что она якобы упала с лестницы. Мне и моим родственникам мою дочь не показали и в тот же день ее похоронили. Однако, я и мои родственники… считаем, что ее смерть была насильственной [...] по следующим основаниям. Так, моя дочь постоянно жаловалась нам на то, что ее муж [...] постоянно и зверски ее избивал, однако, она все терпела из-за малолетних детей. В день похорон на ее теле видели следы побоев и на шее борозду, а на вещах (платке, платье) была кровь, что не соответствует предоставленной нам [...] версии о причине ее смерти. Поэтому считаю, что поспешность ее похорон ночью и отказ показать ее нам близким родственникам была вызвана тем, чтобы скрыть следы преступления. [...] Прошу Вас провести проверку по факту смерти моей дочери и возбудить уголовное дело. С целью установления истинной причины смерти назначить… судебно-медицинскую экспертизу в ходе которой провести эксгумацию тела дочери, на которую я как близкий по закону родственник (мать) согласна", - говорится в заявлении.

"Новая газета" подвергла сомнению версию об инвалидности мужа Мадины

Муж Мадины до 12 июня работал в учебно-тренировочном центре СОБРа «Терек», которым в родовом селе Кадыровых Центорое руководит двоюродный брат главы Чечни Абдул-Керим Кадыров, пишет "Новая газета".

По словам Абдул-Керима Кадырова, молодой мужчина очень хотел попасть на эту службу. Согласно кадрам любительской съемки, муж погибшей женщины "обладает прекрасными навыками стрельбы и имеет доступ к оружию", говорится в публикации.

"Все это вызывает у меня сомнения в тяжести заболевания [мужа умершей]", - пишет Милашина, пояснив, что, согласно сведениям, обнародованным ЧГТРК "Грозный", мужчина – инвалид детства I группы.

"Чтобы оформить пособие, группу инвалидности, материнский капитал и проч., в том числе и когда для этого нет никаких оснований, нужны либо деньги, либо блат. Семья совсем не богата. Двоюродный брат Рамзана Кадырова Абдул-Керим Кадыров открытым текстом говорит, что он пристроил [мужа умершей] в учебный центр СОБРа «из жалости к этой бедной семье». Это также указывает на то, что у семьи были связи, без которых в Чечне практически невозможно трудоустроиться в родовое село Кадыровых, получить инвалидность детства и I группы (пособие — 14 с лишним тысяч рублей), оформить недееспособность с пособием для опекуна (10 тысяч рублей)", - утверждается в статье "Новой газеты".

При этом, по данным Милашиной, именно за время работы в Центре у мужа Мадины "резко повысилась агрессивность", и "побеги Мадины из дома мужа участились".

Напомним, ранее пользователи Instagram-пабликов предположили, что извинения матери умершей связаны с желанием видеться с внуками. "Детей [умершей] взяли и отдали отцу. Конечно, ты сейчас будешь извиняться, <...> чтобы с ними видеться, тебе нужно им в ноги кланяться", - писал, в частности, alien__37. Изначально дочерей умершей забрала к себе ее мать, но затем, как рассказал дядя жительницы Гудермеса, их вернули родному отцу.