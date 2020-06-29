Тумсо указал на противоречия в версии властей о смерти жительницы Гудермеса

29 июня 2020, 14:27

Журналисты государственной телекомпании распространили информацию о том, что муж умершей жительницы Гудермеса никогда не держал в руках оружия, однако блогер Тумсо Абдурахманов привел видео, говорящее об обратном.

Как писал "Кавказский узел", 12 июня в доме мужа и его родителей скончалась 23-летняя мать троих детей. Она была спешно похоронена ночью, вопреки исламским традициям. После сообщений в соцсетях о том, что девушка стала жертвой домашнего насилия, ее мать добилась эксгумации и присутствия на этой процедуре. Она заявила, что видела кровоподтеки на теле дочери. Не дожидаясь результатов экспертизы, глава Чечни встретился с матерью и мужем умершей, а также другими ее родственниками, и мать извинилась за слова о насильственной смерти дочери. 27 июня ЧГТРК "Грозный" распространила в соцсетях видео с повторными извинениями матери умершей - на этот раз лично перед зятем. Пользователи Instagram усомнились в искренности этих заявлений.

Еще до эксгумации тела мать молодой женщины выразила возмущение репортажем ЧГТРК "Грозный" о ее смерти. Она заявила, что мужа дочери пытаются выгородить, поскольку тот военный. Руководству республики не выгодно расследование, которое может доказать вину силовика, указал президент Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев.

Директор ЧГТРК "Грозный" Чингиз Ахмадов подготовил 12-минутный сюжет, который, как пояснил сам Ахмадов, является ответом на версию о том, что мужа умершей жительницы Гудермеса пытаются обелить. Ахмадов отметил, что хочет опровергнуть заявления блогера Тумсо Абдурахманова.

Муж умершей служит на военном полигоне, расположенном в родовом селении главы Чечни Ахмат-Юрт, однако туда берут на службу не только односельчан и однотейповцев Рамзана Кадырова, указал Ахмадов в репортаже, опубликованном 28 июня в Instagram-паблике "Грозный ТВ". "Ты родственник Рамзана Ахматовича?" - поинтересовался у мужа умершей директор ЧГТРК, на что тот отвечает утвердительно. "А ты брал в руки оружие?" - спросил его Ахмадов. "Никогда я не брал оружия в руки", - перевел корреспондент "Кавказского узла" слова вдовца.

В репортаже также утверждается, что муж умершей никогда не держал в руках оружия. На вопрос Ахмадова, кем работает этот мум на полигоне, его сослуживцы отвечают, что разнорабочим. "Он семь-восемь месяцев здесь работает. Обычные работы он выполнял, никогда на пост его не ставили, оружия не было", - заявил один из них. "На одной фотографии на нем была военная форма, с вами", - заметил Ахмадов, на что силовик ответил, что все, кто находится на территории полигона, "на построение надевают военную форму". Глава учебно-тренировочного центра СОБР "Терек" в Ахмат-Юрте Абдул-Керим Кадыров поясняет в репортаже, что он лично принял этого человека на работу завхозом.

Чингиз Ахмадов возглавляет ЧГТРК "Грозный" с июня 2020 года и часто полемизирует с Тумсо Абдурахмановым, отстаивая позицию чеченских властей, указано в справке "Кавказского узла" "Награда за слова: карьера пропагандиста Ахмадова".

К 14.27 мск 29 июня эта публикация собрала 100 тысяч просмотров и 799 комментариев. У канала 834 тысячи подписчиков.

Автор одного из наиболее популярных комментариев, собравшего 160 "лайков", сочла тему репортажа незначительной. "Вообще без разницы, кто он и что он. Жаль, что так сложилась её (жительницы Гудермеса. - Прим. "Кавказского узла") судьба. Детей жаль, что остались без мамы", - написала essens_zaira_moscow_. "Если это такая бессмысленная тема, то возникает вопрос: зачем вы об этом так много говорите?" - обратился к телекомпании na_puti_ahmat_hadji.

Однако другие пользователи поддержали героя репортажа. "Жалко парня - жену потерял дети остались, и такие обвинения", - написал kuramagomed_1977, собрав 21 "лайк". "Надеюсь, после такого этот Тумсо признает свою ложь", - высказался kuttuz_9595.

Заявления о ненасильственной смерти жительницы Гудермеса прозвучали до завершения экспертизы тела, заявил блогер Тумсо Абдурахманов на видео, опубликованном на его YouTube-канале 26 июня. "Сейчас у нас еще больше подозрений и вопросов по этой теме", - обратился Тумсо к властям Чечни. Результаты экспертизы тела будут готовы не ранее 5 июля, сообщил "Кавказскому узлу" представитель следствия.

Тумсо Абдурахманов опубликовал сегодня на своем YouTube-канале видео, в котором заявил, что директор ЧГТРК "Грозный" Чингиз Ахмадов своим сюжетом подтвердил утверждения блогера. "Я ведь заявил, что (муж убитой. - Прим. "Кавказского узла") является человеком из рода Кадырова <...>. Они это не опровергают. <...> Это даже не ставится под сомнение. <...> Вы взяли просто и подтвердили мои слова", - указал Тумсо Абдурахманов.

Он также продемонстрировал кадры из сюжета Абдурахманова, на которых муж умершей жительницы Гедурмеса утверждает, что никогда не держал в руках оружия. Следом Тумсо показал видео, на котором тот же человек, одетый в военную форму, стреляет по мишеням из огнестрельного оружия.

Абдурахманов также обратил внимание на то, что другой журналист ЧГТРК, Хамзат Батукаев, назвал жительницу Гудермеса "убитой", а не "умершей". По мнению блогера, это не случайная оговорка.

К 14.27 мск 29 июня видео Тумсо, названное "Кадыровцы сознались", собрало 16 490 просмотров и 514 комментариев. На 1,6 тысячи отметок "нравится" приходится 40 отметок "не нравится". У канала 291 тысяча подписчиков.

Большинство комментаторов согласилось с блогером. "А кто-то надеялся, что Кадыров будет добиваться справедливости?" - спросил Albert Acuille. "ЧГТРК "Грязный" в очередной раз подтвердил свою репутацию", - заявил Dr Myth.

"Журналист испортил весь труд ЧГТРК <...> своей оговоркой", - сказал Валид Абдурешидов по поводу слов об "убитой". "Официально кадыровцы сознались: ее убили за то, что она была "плохая", - считает Свободный Гражданин.

Жительница Гудермеса, чья смерть привлекла общественное внимание в Чечне после ночных похорон, много раз пыталась уйти от мужа из-за семейных ссор, сопровождавшихся насилием, и жаловалась родным на свекровь. Поводом для семейной ссоры, по словам матери, стала покупка ее дочерью телевизора на детское пособие. Свекровь умершей подтвердила в эфире ЧГТРК "Грозный", что выказывала невестке недовольство по поводу этой покупки.

Практика публичных извинений широко распространена в Чечне. Жители республики регулярно приносят их за неподобающее поведение, критику властей республики. В докладе Международной кризисной группы "Чечня: внутреннее зарубежье", опубликованном на "Кавказском узле", отмечается, что такие извинения являются следствием давления и угроз. Подробнее о случаях принуждения к извинениям, которые с подачи Рамзана Кадырова практикуются и за пределами Чечни, говорится в справке "Кавказского узла" "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин". Новости о практике публичных извинений "Кавказский узел" отслеживает на тематической странице "Кого Кавказ извиняться заставляет".

Новости о практике публичных извинений "Кавказский узел" отслеживает на тематической странице "Кого Кавказ извиняться заставляет".