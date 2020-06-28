Награда за слова: карьера пропагандиста Ахмадова

28 июня 2020, 19:13

В июне 2020 года в пропагандистском блоке чеченского руководства произошли серьезные кадровые изменения. Джамбулат Умаров был переведен в администрацию главы Чечни и перестал курировать вопросы информации и печати. Главой нового ведомства стал бывший директор ЧГТРК «Грозный» Ахмед Дудаев. А место Дудаева занял известный борец с зарубежными чеченскими блогерами, в частности с Тумсо Абдурахмановым, Чингиз Ахмадов. Чем известен Ахмадов, привела ли к его назначению полемика с Тумсо – в справке «Кавказского узла».

Уровень дискуссии

Чингиз Ахмадов в заголовках своих видео называет Тумсо Абдурахманова «поляком» и «шведским сказочником», удостоившись, в свою очередь, прозвища Иллюзионист. Это довольно нейтральные определения, по сравнению с теми, которыми Ахмадов осыпает Тумсо в самих видео и анонсах к ним, постоянно обвиняя своего визави во лжи и заявляя о его глупости или тупости.

«Вы – пустое место», «сволочь», «бешеная собака» — это только часть эпитетов. «Он покупает бумеранг, со всего размаха пускает его в воздух, тот возвращается и бьет его в лоб. Тогда сказочник начинает бежать по граблям. Бежит в одну сторону, потом возвращается обратно. И все равно это его ничему не учит», - одна из самых художественных подводок к видео Ахмадова. «Мне уже не особо интересно раздербанивать его бредни, честно говоря, настолько он большой балабол», - так предваряет Ахмадов другое свое видео.

Абдурахманов тоже бывает резок и насмешлив, но это не выглядит у него главным месседжем.

А по сути

Абдурахманов признает свои ошибки. Так было с историей Валида Яхиханова, показанного Ахмадовым живым в одном из видео. Абдурахманов, ранее утверждавший, что Яхиханов казнен, признал свой промах. «Я не ЧГТРК, и я не Кадыров. Когда я ошибаюсь, мне не стыдно сказать, что я ошибся», - сказал Абдурахманов в прямом эфире, запись которого размещена на его YouTube-канале.

Несмотря на серию видео как у Абдурахманова, так и у Ахмадова, не обрела смыслового итога дискуссия, связанная с разоблачением Абдурахмановым фиктивной, по его утверждению, благотворительности фонда Ахмада Кадырова .

В ноябре 2019 года Абдурахманов обвинил руководство Чечни в экономическом «удушении» жителей республики. На слова Абдурахманова о нехватке пастбищ отреагировал Ахмадов в своем Instagram. Видео начинается с высмеивания прически Абдурахманова, и лишь после этого автор постепенно переходит к основной идее ролика. «Скот у нас пасти можно. Кто хочет, тот пасет. Кто хочет, тот находит чем заработать на жизнь. Сотни тысяч работают, зарабатывают благородным трудом, кормят свои семьи. Не надо лезть к нам», - написал Ахмадов в своем посте с видео. За сутки ролик собрал всего 158 комментариев, авторы которых в основном поддержали Ахмадова.

Реорганизация пропаганды

На фоне не самых успешных публичных диспутов, в которые чеченские чиновники вступили с блогером Тумсо Абдурахмановым, в апреле 2019 года глава Чечни начал реорганизацию средств массовой информации в республике, призванную, по его словам, остановить «лжецов, распространяющих сплетни, людей, которые говорят неправду».

Онлайн-спор министра по нацполитике Чечни Джамбулата Умарова и Абдурахманова о призывах Ахмата Кадырова к джихаду ранее заставил Рамзана Кадырова объясняться и интерпретировать слова отца. Затем Умаров отказался вести дискуссию с Абдурахмановым, и полемику с блогером продолжил спикер парламента Чечни Магомед Даудов. 9 марта после онлайн-дискуссии Даудов объявил блогеру кровную месть из-за слов об Ахмате Кадырове.

Реорганизация была поручена Ахмеду Даудову, к тому времени уже два года руководившему ЧГТРК «Грозный», а до этого с 2008 года работавшему в информационно-аналитическом управлении главы и правительства Чечни .

Видимо, деятельность Ахмеда Даудова была признана успешной, так как в июне 2020 года он получил повышение, возглавив созданное под него Министерство информации и печати Чечни. Вместе с Даудовым «повысился» и Чингиз Ахмадов, ставший новым директором ЧГТРК. Похоже, что и его попытки «остановить лжецов» произвели впечатление на Рамзана Кадырова.

Не первое повышение

Впервые «Кавказский узел» упоминает Чингиза Ахмадова летом 2018 года как автора разоблачительного специального репортажа под названием «Дело Оюба Титиева - как далеко готовы зайти те, кто наживается на этом имени?». Автор сюжета утверждал, что правозащитники «стремятся поднять свой рейтинг» за счет упоминания Чечни.

Однако прославился Ахмадов раньше: его называют автором 20 документальных фильмов из цикла «Иллюзия». Их показывала ЧГТРК с осени 2017 до декабря 2018 года . Цикл построен на критике лидеров самопровозглашенной Чеченской Республики Ичкерия .

19 октября 2019 года Ахмадов стал руководителем информационного агентства «Чечня сегодня». Одновременно с этим в состав агентства были включены газеты «Столица плюс», «Молодежная смена», «Ан-Нур» .

А предшествовала этому словесная перестрелка Ахмадова с Тумсо Абдурахмановым. С 8 августа по 18 октября 2019 года Чингиз Ахмадов опубликовал в своем Instagram 30 постов, из которых лично Тумсо Абдурахманову были посвящены двенадцать. Самая популярная из этих публикаций появилась 31 августа, она набрала к 19 октября 34 529 просмотров и 145 комментариев .

В этом видео Ахмадов продолжает начатый еще 23 августа заочный спор с Абдурахмановым по поводу строительства мечетей в Чечне и открытия самой большой в Европе мечети «Гордость мусульман» в Шали. Ахмадов высказывается об Абдурахманове подчеркнуто пренебрежительно. Для своего видео, опубликованного 16 октября, Ахмадов создал картинку: он сам сидит за столом, а на столе перед ним лежит голова Тумсо с красными рогами.

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