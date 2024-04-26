Дело о пытках заключенных в ростовской больнице

26 апреля 2024, 02:47

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Смерть заключенных после пыточных условий содержания в ростовской туберкулезной больнице ФСИН стала поводом для уголовного дела в отношении врачей. Показания против персонала больницы дали 62 потерпевших. Правозащитники, проверившие больницу, добились реакции следователей на вопиющие нарушения прав госпитализированных заключенных. В 2024 году трем сотрудникам больницы были вынесены приговоры, которые они пытаются оспорить.

Правозащитники добились расследования пыток заключенных

Осужденные, попавшие на лечение в ростовскую туберкулезную больницу ФСИН (межобластная туберкулезная больница, МОТБ - Прим. "Кавказского узла") неделями были привязаны к кровати, их избивали, плохо кормили и списывали деньги с личных счетов, выяснили правозащитники. По данным Общественной наблюдательной комиссии (ОНК), истязаниям подвергались те заключенные, "кто доставлял неудобства администрации учреждений, или одинокие и с имуществом, или те, кто проиграл и не хотел отдавать деньги". Привязанных к кроватям "не отвязывали 14 дней, не водили в туалет и практически не кормили […], у заключенных были шрамы на ногах, руках и спине", сообщила в декабре 2020 года ОНК Ростовской области.

В сентябре 2020 года члены ОНК побывали в больнице и сами, по их данным, видели привязанных к кроватям пациентов.

В середине ноября 2020 года, после гибели осужденного, проходившего лечение в ростовской туберкулезной больнице ФСИН, было возбуждено уголовное дело по статье о причинении телесных повреждений, повлекших за собой смерть. Однако жалобы на пыточные условия содержания в МТОБ № 19 ФСИН от осужденных и их родственников членам ОНК Ростовской области поступали неоднократно, а руководство службы не реагировало на обращения активистов. В декабре 2020 года активисты запросили помощь у следователей, чтобы разобраться в ситуации. Отчеты комиссии об увиденном были направлены в прокуратуру, Следком, начальнику ФСИН. К этому моменту в ОНК Ростовской области поступили жалобы на неприемлемые, пыточные условия содержания в тюремной больнице 21 осужденного.

В ноябре 2021 года показания о пытках в ростовской туберкулезной больнице ФСИН дали 62 заключенных, сообщил тогда председатель ОНК региона Игорь Омельченко. Следком возбудил уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий. В сентябре 2021 года Следственный комитет Октябрьского района Ростова-на-Дону возбудил уголовное дело о пытках более 60 заключенных в МОТБ № 19. .

Активность следствия, по словам Омельчненко, была связана с резонансом, вызванным публикациями в СМИ о заключенном, которого, по его словам, более 70 дней держали привязанным к кровати, из-за чего у него "протерлась нога до самого мяса".

"Подключилось УСБ, прокуратура. Взяли в выборку всех лиц, которые попадали в МОТБ. Опросили огромное число человек. Кто-то признавал, что это было. Пытки и моральные, и физические, и сексуальные, и чего только не было. Некоторые отказались делать это письменно. А согласился в итоге 61 человек, и мы еще одну фамилию знаем. Это все, к кому применялись такие меры", - рассказал Омельченко.

Жертвы пыток в тюремной больнице

Смерть Романа Михайлова

Осенью 2021 года следователи занимались уголовным делом о превышении должностных полномочий и причинении смерти по неосторожности, связанным со смертью заключенного Романа Михайлова, умершего в туберкулезной больнице в конце июня 2020 года. "Санитар, который за ним ухаживал, рассказал, что Михайлов был привязан, его не кормили, не отвязывали. Он похудел безумно. И угрожали ему там, и много делали плохого. И в итоге пришел хирург, перевернул его и ножницами наживую обрезал ему [омертвевшую из-за пролежня кожу], он там кричал-орал. И положил обратно. Он лежал там много дней, более месяца, туалет под себя, это лето. И, конечно, попала туда инфекция. И от сепсиса он умер", - процитировала Игоря Омельченко "Медиазона"* .

Подробности о смерти Михайлова и других заключенных обнародовала газета “Коммерсант” в феврале 2024 года. По словам заключенного Владимира Горбаткова, который выполнял в МОТБ-19 обязанности санитара, “накануне поступления в больницу Романа Михайлова двое санитаров обсуждали, что «из СИЗО привезут Михайлова и по указанию оперативного отдела его нужно определить "на вязки" и уделить особое внимание».

«Санитары очень часто кололи Михайлова, также уколы делали медсестры,— приводятся в уголовном деле показания Горбаткова.— Михайлов был привязан постоянно, <...> он [был] "на вязках" по указанию оперативного отдела, <...> он был нормальным, не буйным и не склонен к суициду. Михайлов неоднократно просил, чтобы его отвязали и чтобы к нему пришел кто-то из оперативников», - пишет "Коммерсант". .

В смерти Романа Михайлова следователи обвинили заведующего хирургическим отделением Алексея Константинова. В середине 2022 года уголовное дело о причинении смерти по неосторожности было передано в суд. В суде Константинов сообщил, что в 2018-м на должность главного врача МСЧ-61 при МОТБ-19 пришел Мкртчян, а на должность заместителя начальника МОТБ-19 по безопасности и оперативной работе — Лях, и тогда «стало лавинообразно увеличиваться количество применения средств мягкой фиксации, после чего резко увеличилось количество пролежней».

«Вследствие этого у нас даже возникали конфликты с начальником психиатрического отделения Поздняковой. Но впоследствии мы поняли, что в применении "вязок" психиатры не играют никакой роли. Всем руководит Лях», - рассказал суду Константинов.

Из показаний Константинова следует, что в МОТБ-19 не хватало перевязочных материалов, лекарств, но руководство велело персоналу решать проблему самостоятельно. Он утверждал также, что главный врач Мкртчян запрещал писать в медкартах слово «пролежень», хирурги вместо этого писали «инфицированная рана» или "нейротрофические нарушения”.

Константинов рассказывал, что у Михайлова сформировался некроз глубоко лежащих тканей (мышц), и их врач не мог удалить под местной анестезией, он сделал пациенту операцию под общим наркозом, и в этот же день, по утверждению врача, Романа Михайлова перевели в ПИТ. По его словам, у половины привязанных пациентов психиатрического отделения МОТБ-19 были пролежни, но флегмоны не было ни у кого. Константинов объяснил, что причиной такого тяжелого состояния Михайлова стал длительный срок фиксации и отсутствие ухода .

Летом 2022 года суд закрыл уголовное дело против Алексея Константинова из-за истечения сроков давности привлечения к ответственности.

Смерть Александра Куликова

После проверки больницы УСБ ГУФСИН России по Ростовской области в сентябре 2020 года пациентов отвязали от кроватей. Среди них был Александр Куликов, умерший через несколько часов после того, как его освободили от веревок. Проверка по факту его смерти показала, что по всему телу были сильные гематомы, следы от привязывания ремнями, кровоподтеки и ссадины, внутренние кровоизлияния, были сломаны три ребра. Экспертиза показала, что был накачан большими дозами психотропных препаратов, а причиной смерти стала тупая травма грудного отдела позвоночника, гематома спинного мозга и отек мозга. Дело о гибели заключенного Александра Куликова было возбуждено в ноябре 2020 года. Обвинение по ч. 4 ст. 111 было предъявлено старшему санитару Юрию Таранухе, который, как показали свидетели, заходил в палату к Куликову и избивал его .

Пытки Васгена Заргарьяна

По словам исполнительного директора Межрегионального фонда «Центр правовой защиты инвалидов и лиц с социально значимыми заболеваниями» Олега Сокуренко, которые приводит “Коммерсант”, заключенного Васгена Заргарьяна несколько раз отправляли в МОТБ-19 под предлогом его психического состояния. «Там его привязали к кровати, кололи галоперидолом. 15 суток он находился "на вязках". Один раз его избивали два выходных дня железной палкой. Правозащитникам позвонил санитар со словами: "Они его убьют, сделайте что-то". Впоследствии врач психиатрического отделения МОТБ-19 Ксения Маркарова, лечившая Заргарьяна, показала следствию, что завотделением Дарья Позднякова дала ей указание не записывать в медкартах подлинную информацию о том, на какой срок были привязаны пациенты, а во всех случаях указывался срок не более двух часов .

Также в показаниях врача-психиатра Ксении Маркаровой говорится, что пациентов привязывали, если соответствующие приказы отдавали врачи или замначальника больницы по безопасности и оперативной работе Александр Лях. Она вспомнила несколько случаев, когда указания о «вязках» исходили лично от Ляха.

Во время второго срока заключения Заргарьян вновь оказался в МОТБ-19 после того, как в СИЗО отрезал себе половые органы. Он вновь был привязан и избит санитарами, рассказал Сокуренко.

ОНК Ростовской области навестили Заргарьяна в следственном изоляторе и зафиксировали травмы на теле. Начальник медицинской части в СИЗО сказал, что Заргарьян поступил в таком состоянии из больницы. В сентябре 2020 года ГУФСИН начинал проверку в МОТБ-19 .

Уголовное дело против работников больницы

В мае 2022 года Ленинский районный суд Ростова-на-Дону отправил под домашний арест бывшего заместителя начальника межобластной туберкулезной больницы № 19 ФСИН Александра Ляха .



Лях подозревался в превышении должностных полномочий. По версии следствия, он принимал участие в организации системы пыток заключенных, которые проходили лечение в МОТБ-19, и давал распоряжения начальнику психиатрического отделения медсанчасти № 61 связывать пациентов. Делал он это с целью создания себе комфортных условий несения службы и работы.

В декабре 2022 года в Октябрьский райсуд Ростова-на-Дону поступило уголовное дело Александра Ляха и еще двух сотрудниц МОТБ-19, заведующей психиатрическим отделением Дарьи Поздняковой и врача-психиатра Анастасии Поторочиной. В зависимости от роли каждого они были обвинены в организации превышения должностных полномочий, в превышении должностных полномочий и в пособничестве в этом преступлении .

Обвинительные приговоры и их обжалование

30 января 2024 года Октябрьский районной суд в Ростове-на-Дону приговорил Александра Ляха к семи годам и шести месяцам лишения свободы в колонии, заведующую психиатрическим отделением Дарью Позднякову – к шести годам заключения, а врача-психиатра Анастасию Поторочину – к пяти годам заключения. Суд признал их виновными в превышении должностных полномочий. .

Суд также лишил Александра Ляха звания подполковника внутренней службы, а Позднякову и Поторочину – званий старшего лейтенанта. Кроме того, после отбытия срока наказания в местах лишения свободы им еще в течение трех лет запрещено занимать административные должности и заниматься врачебным делом.

В феврале 2024 года октябрьский районный суд Ростова-на-Дону приговорил к двум годам лишения свободы в колонии бывшего главного врача больницы МОТБ-19 Тиграна Мкртчяна, признав его виновным в халатности, повлекшей смерть заключенного Дмитрия Бакшеева .

Согласно материалам дела, Бакшеев умер в феврале 2020 года после того, как впал в диабетическую кому. Причиной смерти, по версии следствия, стало неправильное лечения диабета с осложнениями. Бакшеев лежал связанным в психиатрическом отделении. Капельницы ему по просьбе медсестер делали санитары, в их роли выступали другие заключенные, которым руководство больницы дало неофициальное разрешение работать с пациентами и применять насилие 1 .

В марте 2024 года Александр Лях, Дарья Позднякова и Анастасия Поторочина обжаловали приговор Октябрьского райсуда Ростова-на-Дону. Все трое осужденных не признают себя виновными в пытках заключенных и называют ложными показания многочисленных пациентов и своих коллег.

В апреле 2024 года суд два раза подряд откладывал заседание по рассмотрению апелляции. Защита обвиняемых заявила о возобновлении судебного следствия так как их жалоба не была рассмотрена в суде первой инстанции. В этой жалобе защита обвиняемых ссылается на то, что потерпевшие имеют разные заболевания, и их показаниям не стоит верить.

* внесен Минюстом в реестр иностранных агентов.

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