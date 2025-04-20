Фигуранты двух громких дел в Ростовской области решили отправиться на СВО

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Трое из подсудимых по делу о перестрелке чеченских фермеров в хуторе Чернозубов уже отправились на военную операцию, а бывший психиатр ростовской туберкулезной больницы ФСИН Анастасия Поторочина написала заявление с просьбой разрешить заключить контракт.

Как писал "Кавказский узел", в январе 2024 года суд в Ростове-на-Дону приговорил к семи годам и шести месяцам заключения бывшего замначальника туберкулезной больницы ФСИН Александра Ляха, признав его виновным в организации пыток пациентов. Заведующая психиатрическим отделением Дарья Позднякова получила шесть лет, а врач-психиатр Анастасия Поторочина – пять лет заключения. 20 марта осужденные потребовали отменить приговор, настаивая на своей невиновности. Сотрудники ростовской туберкулезной больницы ФСИН назвали недостоверными показания потерпевших, сославшись на их заболевания. Диагнозы потерпевших не дают оснований для отмены решения суда, указал правозащитник Олег Сокуренко. Апелляционный суд оставил приговор в силе.

В ноябре 2020 года, после гибели осужденного в ростовской туберкулезной больнице ФСИН, было возбуждено уголовное дело по статье о причинении телесных повреждений, повлекших смерть. К декабрю 2020 года на неприемлемые условия содержания в тюремной больнице пожаловался 21 осужденный. Спустя год было возбуждено уголовное дело о превышении полномочий в связи с пытками и смертью заключенных в туберкулезной больнице, показания против врачей и Александра Ляха дали 62 потерпевших, говорится в справке "Кавказского узла" "Дело о пытках заключенных в ростовской больнице".

Бывший психиатр больницы МОТБ-19 Анастасия Поторочина попросилась на СВО, сообщило сегодня издание 161.ru cо ссылкой на источник в правоохранительной сфере. "Она подала заявление. Пока контракт не подписан, [кандидатура Поторочиной] на рассмотрении. Воинская специальность у нее есть", - приводятся в публикации слова источника.

Трое из участников дела о перестрелке в хуторе Чернозубов уже подписали контракт с Минобороны и пока не участвуют в заседаниях, сообщило сегодня издание Donday.

После того как апелляционный суд отменил оправдательный приговор и вернул дело о перестрелке на новое рассмотрение в суд первой инстанции, Заури Дакишвили, Георгий Дакишвили и Василий Дакишвили подписали контракт с Минобороны и отправились на СВО. Суд над ними приостановлен, в то время как еще трое обвиняемых продолжают участвовать в заседаниях, сообщило издание со ссылкой на источник.

Как писал "Кавказский узел", в мае 2023 года на основании вердикта присяжных Ростовский облсуд оправдал шесть человек, обвиненных по делу о перестрелке чеченских фермеров в хуторе Чернозубов Ростовской области. Присяжные решили, что Василий, Гиоргий и Заури Дакишвили, Рашид Ибрагимов, Мераби Мамаев и Сулим Мусаев невиновны. 4 августа 2023 года тот же суд оправдал погибшего участника перестрелки - Зураба Дакишвили. Апелляционный суд отменил оправдательный приговор шести обвиняемым по делу о перестрелке чеченских фермеров в хуторе Чернозубов и направил дело на новое рассмотрение.

После перестрелки в Чернозубове были заключены под стражу Василий Дакишвили, которого следователи считают организатором перестрелки, Салим Мусаев и Рашид Ибрагимов, который явился в полицию как случайный свидетель конфликта. Еще три человека были задержаны при попытке пересечь российско-украинскую границу в декабре 2019 года.

Перестрелка на хуторе Чернозубов произошла 22 октября 2019 года. Конфликт разгорелся после спора чеченских фермеров Дакишвили и Бациевых о правах на пастбище в Орловском районе. Сельхозкооператив "Новоселовский", которым руководил Василий Дакишвили, с 2018 года взял в аренду эти земли у бывших колхозников. Бациевы же выкупили эту землю в собственность. По рассказам очевидцев, за несколько дней до перестрелки Бациевы прогнали с поля совхозного тракториста, а Василий Дакишвили в ответ пообещал собрать всех трактористов и запахать землю "во что бы то ни стало". В результате перестрелки погибли пять человек, двое были ранены.

В декабре 2021 года следователи закончили расследование уголовного дела. Обвинения по статьям об убийстве и умышленном причинении вреда здоровью были предъявлены шести участникам перестрелки. Обвиняемыми по делу также проходили двое погибших, так как их представители не согласились прекратить их уголовное преследование.

У арестованных, за исключением фигурантов дел о госизмене, терроризме, экстремизме и фейках про армию, есть возможность подписать контракт с Минобороны и оказаться в зоне военной операции, а их уголовное преследование сразу прекращается. Это уже привело к созданию "конвейера безнаказанности", констатировали правозащитники. "Можно совершить преступление, подписать контакт с Минобороны, отбыть какое-то время в зоне СВО, вернуться - и по новой", - сказал юрист.

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