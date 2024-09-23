Правозащитники подтвердили шансы арестованных по делу Wildberries избежать суда

23 сентября 2024, 20:02

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Арестованные по делу о стрельбе у офиса Wildberries имеют право заключить контракты с Минобороны для отправки в зону военной операции, после чего уголовное дело будет закрыто, указали опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники.

Как писал "Кавказский узел", к 20 сентября число арестованных по делу о стрельбе у офиса Wildberries выросло до 30. По данным источника, знакомого с ситуацией, арестованные заявили о намерении заключить контракты с Минобороны и отправиться в зону военной операции на Украине, сообщило 21 сентября Ura.ru.

18 сентября в Москве группа примерно из 30 мужчин разбила стекла у входа в бизнес-центр в Романовом переулке, где расположен офис компании Wildberries. В ответ была открыта стрельба. В результате были убиты спортсмен из Ингушетии Исламбек Эльмурзиев и 41-летний замкомандира батальона ОМОН "Ахмат-1" Адам Алмазов. Еще три спортсмена из Ингушетии были ранены. По данным источников, также была совершена попытка проникнуть в офис Wildberries в бизнес-центре "Искра-парк" у метро "Динамо". Что известно об участниках конфликта и их связи с кадыровцами, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Как перестрелка в Wildberries связана с Кадыровым".

Уголовное преследование сразу же прекращается

У арестованных есть возможность подписать контракт с Минобороны и оказаться в зоне военной операции, подтвердил военный юрист, специалист организации "Антипризыв" Артем Мугунянц. "Они могут написать заявление о том, что готовы подписать контракт и отправиться на СВО. Если им это одобряют, то они подписывают контракт и сразу же отправляются в определенную воинскую часть прямо из СИЗО для прохождения военной службы. Уголовное преследование сразу же прекращается, и у них уже не может быть какого-либо статуса [по уголовному делу], поскольку к ним уже нет претензий с точки зрения закона", - рассказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По его данным, правоохранительные органы всем арестантам в СИЗО страны сейчас настоятельно рекомендуют подписать контракты с Минобороны. "Поскольку надо закрывать дыры в армии, всем советуют подписать контракты и поехать на СВО. Если они подписывают контракт, отправляются туда, и потом после окончания контракта их отпускают, и им удается вернуться домой, то к ним не будет никаких претензий со стороны правоохранительных органов. Но если вдруг они попытаются сбежать из воинской части в условиях, когда контракт не отработан, то тогда они вновь станут фигурантом в рамках того же уголовного дела", - рассказал юрист.

По меньшей мере одному из арестованных - замкомандира подразделения Росгвардии "Ахмат-1" Умару Чичаеву предъявлены обвинения в убийстве, покушении на убийство, незаконном обороте оружия и самоуправстве.

Мугунянц добавил, что не все арестанты могут подписать контракты. "Все зависит от статьи. Если ты распространял фейки об армии и тебя арестовали, то ты, конечно, можешь написать заявление, но тебе не позволят подписать контракт с МО. То же самое касается арестованных по статьям о терроризме и экстремизме. У них нет такой возможности. Но у фигурантов по делу о стрельбе в офисе Wildberries такой проблемы нет, поскольку там статьи за убийство, вооруженное нападение и так далее. По этим статьям все могут подписать контракты", - указал он.

18 сентября Госдума в первом чтении приняла законопроект, который дает право суду освобождать подсудимых от уголовного преследования за участие в военной операции. Также одобрен законопроект, дающий право подсудимым заключать контракты о прохождении военной службы в период мобилизации, сообщил в тот же день "Коммерсант". Первый законопроект в августе внес Верховный суд России. Документ вносит изменения в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы. Второй законопроект инициировала группа парламентариев, пояснило издание.

Если все арестованные по делу о стрельбе в офисе Wildberries подпишут контракты с Минобороны, то дело будет закрыто, подтвердил корреспонденту "Кавказского узла" пресс-атташе проекта "Идите лесом" Иван Чувиляев. "Это распространенная теперь практика, когда человек подписывает контракт в СИЗО, ему предлагается сделка – в ответ на подписание контракта по ходатайству следователя закрывается дело. Эту практику активно применяют по таким статьям, как 228-я [незаконный оборот наркотиков], например", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Просто дело закроют, и все они окажутся в батальоне "Ахмат"

По его словам, со временем следователи предлагают контракт все большему числу арестованных, которые обвиняются по более тяжким статьям. "В этом случае это стрельба с жертвами. Но мы видим, что эту практику уже применяют и в таких случаях. Если они пойдут по такому пути, то просто дело закроют, и все они окажутся в батальоне "Ахмат". После возвращения претензий не будет, так как дело уже закрыто", - отметил он.

Правозащитник Максим Ведаправ считает, что весь этот процесс уже привел к созданию "конвейера безнаказанности". "Да, можно совершить преступление, подписать контакт с Минобороны, отбыть какое-то время в зоне СВО, вернуться - и по новой. Исключениями являются преступления против режима - экстремизм, терроризм, госизмена, фейки [об армии]. Таких в СВО не направят", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Они уже не боятся. Знают, что всегда есть запасной выход, чтобы избежать тюрьмы

По его словам, сообщения о том, что вернувшиеся со СВО вновь совершили преступление и снова попросились на СВО, привели к тому, что преступники перестали бояться наказания. "Они уже не боятся. Знают, что всегда есть запасной выход, чтобы избежать тюрьмы. В случае с чеченскими преступниками, они точно уверены, что попадут в "Ахмат" и отсидятся на третьей линии под защитой своей диаспоры", - указал он.

С этим мнением согласен сотрудник Центра защиты прав человека "Мемориал"*, попросивший не публиковать его имя. "Такой конвейер работает давно. Такое практиковалось и во время боевых действий в Чечне, и возобновляется, когда страна проводит боевые действия", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, контракт стал шансом для преступников избежать наказания. "Пока идут боевые действия, преступники могут избежать наказания, отправившись на СВО. И правы все те, кто говорит, что таким образом преступники перестанут бояться наказания", - сказал правозащитник.

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