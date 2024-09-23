Пользователи ингушских пабликов подняли вопрос о кровной мести после стрельбы у офиса Wildberries

23 сентября 2024, 10:29

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В соцсетях распространился ролик, на котором показан получивший ранение у офиса Wildberries в Москве выходец из Ингушетии Адам Алмазов. Это видео спровоцировало спор среди комментаторов о том, кто первым начал стрельбу. Пользователи заявили, что родственники убитых могут пойти на кровную месть, если свидетели инцидента укажут, что огонь велся по безоружным.

Как информировал "Кавказский узел", вечером 20 сентября в Магас были доставлены тела Адама Алмазова и Исламбека Эльмурзиева, которые погибли в ходе конфликта со стрельбой у офиса Wildberries в Москве. Их убийство вызвало в Ингушетии широкий резонанс, проститься с Алмазовым и Эльмурзиевым пришло множество молодежи и людей старшего возраста.

18 сентября в Москве группа примерно из 30 мужчин разбила стекла у входа в бизнес-центр в Романовом переулке, где расположен офис компании Wildberries. В ответ была открыта стрельба. В результате были убиты выходцы из Ингушетии Исламбек Эльмурзиев и Адам Алмазов. Еще три выходца из Ингушетии были ранены. По данным источников, также была совершена попытка проникнуть в офис Wildberries в бизнес-центре "Искра-парк" у метро "Динамо". Подробности инцидента, то, что известно об участниках конфликта, их связи с кадыровцами и о роли, которую сыграл сам глава Чечни, собраны в справке "Как перестрелка в Wildberries связана с Кадыровым" на "Кавказском узле".

По данным источника, знакомого с ситуацией, арестованные по делу о стрельбе у офиса Wildberries в Москве попросили их направить в зону специальной военной операции (СВО) на Украине.

Речь идет о 26 участниках инцидента, которые были ранее подвергнуты аресту. "Все они заявили о намерении подписать контракт с Минобороны и отправиться в зону СВО", – привело 21 сентября Ura.ru слова источника.

По закону, расследование дела в отношении обвиняемых, которые выразили желание участвовать в СВО, должно быть приостановлено, отметило издание.

Информагентство ТАСС обратило внимание, что Татьяна Бакальчук сменила фамилию.

"Лучший выбор – оставаться собой всегда. Ваша Татьяна (с сегодняшнего дня – снова) Ким", – написала она в своем телеграм-канале. Также она сменила наименование телеграм-канала на "Татьяна Ким".

В ингушском сегменте соцсетей распространилось видео, на котором показано как Адам Алмазов получил огнестрельное ранение в офисе Wildberries. В описании видео сказано, что он сумел обезоружить нападавшего. Ролик в частности, опубликовало сегодня на своей странице в соцсети Instagram* издание "Фортанга".

На кадрах показано, как одетый в белую рубашку Алмазов получил огнестрельное ранение в живот. Пуля прошла навылет, и кровь видна на его спине. Алмазов попытался выстрелить из пистолета, но обойма оказалась пустой. В описании видео сказано, что пистолет он отобрал у нападавшего.

Этот пост в Instagram*-паблике fortangaorg, на который подписаны около 116 тысяч пользователей, на 10.20 мск набрал 284 отметки "нравится" и 25 комментариев. Их авторы поспорили о том, кто первый открыл огонь.

"Он охранял и у него не было оружия? Спектакль", – считает a_askhabov_95.

"Надо у раненых спросить, как и что", – заявил пользователь 12345hgdsj.

"Низость нападать на безоружных людей на их рабочем месте", – заявил пользователь to_chi_eva.

Ролик, на котором показан Алмазов в белой рубашке с пятном крови на спине опубликовал сегодня телеграм-канал "News Ingushetii Officiаl", на который подписаны более 10,5 тысячи пользователей. На 10.20 мск это видео набрало около 3,9 тысячи просмотров и 35 комментариев.

"Это можно легко проверить. На кого оформлено оружие. Отпечатки тоже в таком случае должны быть", – написал Бадр.

"Ага, докажешь им сейчас. Уже наверняка везде пишут, что именно они первыми стреляли и получили ответный огонь", – считает bzstt.

"Там камеры каждый метр, почему не показывают именно то, как нападавшие стреляют?" – задался вопросом пользователь с ником Я Рашид.

"Там прекрасно видно, что убили двух наших безоружных и ещё двух ранили. Кровной местью нужно решать этот вопрос, поскольку наши были убиты почти ни за что", – заявил Muslim.

"У погибших есть семьи, тейпы. Пусть они разбираются. Зачем целый народ стравливать?" – отметил ему пользователь с ником bzstt.

"Шантаж деньги манипуляция играют большую роль. справедливость будет, если мы сами возьмемся за это и спросим жизнью за убитых", – написал ему в ответ Muslim

"Я уверен там камеры стоят на каждом шагу, и снято все – от начала до конца. Но этих кадров нет и не будет. Почему в сети появилось это видео? Потому что выгодно. Оно тоже снято камерой видеонаблюдения, и там видно, что пистолет у Адама. И сейчас никак не докажешь, что он был отнят. Сейчас они будут делать на это акцент", – считает пользователь с ником Бро.

Напомним, традиция кровной мести, которая сложилась при родовом строе для защиты чести и имущества рода, на Северном Кавказе и сейчас действует как актуальный социальный механизм. Согласно этому обычаю, родственники убитого должны отомстить убийце или его родным, отмечается в справке "Кавказского узла" "Кровная месть - как теперь убивают на Кавказе".

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