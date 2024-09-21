Похороны убитых у офиса Wildberries собрали множество людей в Ингушетии

21 сентября 2024, 22:25

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Убийство Адама Алмазова и Исламбека Эльмурзиева в результате стрельбы у офиса Wildberries в Москве вызвало большой резонанс в Ингушетии, проститься с убитыми пришло множество молодежи и людей старшего возраста, следует из опубликованных ингушскими телеграм-каналами видео похорон.

Как писал "Кавказский узел", тела Исламбека Эльмурзиева и Адама Алмазова, которые погибли в ходе конфликта со стрельбой у офиса Wildberries в Москве, вечером 20 сентября были доставлены самолетом в аэропорт Магаса. Люди, выстроившись вдоль дорог, проводили кареты скорой помощи с телами в Долаково и Кантышево.

18 сентября в Москве группа примерно из 30 мужчин разбила стекла у входа в бизнес-центр в Романовом переулке, где расположен офис компании Wildberries. В ответ была открыта стрельба. В результате были убиты 28-летний мастер спорта по вольной борьбе из Ингушетии Исламбек Эльмурзиев и 41-летний замкомандира батальона ОМОН "Ахмат-1" Адам Алмазов. Еще три спортсмена из Ингушетии были ранены. По данным источников, также была совершена попытка проникнуть в офис Wildberries в бизнес-центре "Искра-парк" у метро "Динамо". Подробности инцидента, что известно об участниках конфликта, их связи с кадыровцами и о роли, которую сыграл сам глава Чечни, собраны в справке "Как перестрелка в Wildberries связана с Кадыровым" на "Кавказском узле".

Адама Алмазова похоронили сегодня в Кантышево, а Ислама Эльмурзиева — в Долаково. Основатель Wildberries Татьяна Бакальчук опубликовала в своем телеграм-канале видеообращение, в котором выразила семьям погибших соболезнования и сказала им слова поддержки, пообещав оказывать им помощь.

"Сегодня мы похоронили наших ребят - Исламбека и Адама. Вчера вечером, когда самолет прилетел в аэропорт Республики Ингушетия, с ними пришли проститься и отдать им честь тысячи человек, - написала Бакальчук. - Они были самыми настоящими героями. Они с голыми руками бросились под пули и ценою своих жизней защитили жизни сотен других людей и нашу компанию".

19 сентября по делу о конфликте со стрельбой у офиса маркетплейса Wildberries были арестованы шесть человек: Сайфулаев А.А., Коноплев И.С., Нурматов М.Х., Канаев Р.М., Ефремов А.В. и Мажиев М.Х. По данным "Коммерсанта", большинство из участников групп, штурмовавших офисы, - спортсмены, в том числе выходцы из Чечни, а защищали офисы в основном борцы из Ингушетии и Дагестана. 20 сентября под стражу был заключен боец ММА из Чечни, замкомандира подразделения Росгвардии "Ахмат-1" Умар Чичаев. 20 сентября были заключены под стражу еще 23 участника конфликта.

На похороны Адама Алмазова и Исламбека Эльмурзиева пришло множество людей, следует из сообщений ингушских телеграм-каналов, опубликовавших видео траурной церемонии.

На улицах, ведущих к месту прощания, было не протолкнуться, пишет телеграм-канал "РИА Ингушетия". На опубликованных сегодня на этом канале видеокадрах видно, как траурная процессия движется по многополосной дороге на одной из улиц, растягиваясь на несколько кварталов, при этом на обочинах наблюдается большое скопление автомобилей. Из видео следует, что на траурные мероприятия пришла как молодежь, так и люди преклонного возраста.

Масштаб похорон Адама Алмазова и Исламбека Эльмурзиева просматривается и на видео телеграм-канала "Ингушетия Сегодня", которое снято с высоты. На этих кадрах видно, что участники траурной процессии заполнили пространство сразу нескольких улиц. На другом опубликованном на этом канале видео с кладбища видно, как в момент похорон Адама Алмазова сотни мужчин спускаются с холма к месту захоронения, а затем проводят молитву.

Похороны Адама Алмазова и Ислама Эльмурзиева собрали тысячи человек, утверждается в сообщении телеграм-канала "Фортанга". "Трагедия вызвала широкий отклик в регионе. Люди пришли на похороны, чтобы поддержать семьи погибших и показать, что они ценят этих молодых людей. Особенно эмоционально восприняли гибель Ислама Эльмурзиева, известного под псевдонимом Гойс Безликий. Он был примером общественного служения, а его смерть стала тяжелой утратой не только для семьи, но и для всей республики", - говорится в сообщении этого телеграм-канала.

Местный бизнес отозвался на трагедию разными благотворительными акциями. Так, владелец одного из ресторанов в Магасе сегодня запустил благотворительную акцию, предлагая бесплатное питание в формате в память об погибших в офисе Wildberries, сообщил телеграм-канал "Новости Ингушетии".

При этом на сайтах и в телеграм-каналах администраций Магаса, Кантышево и Долаково, а также главы Ингушетии к 22:20 нет публикаций о прошедших в республике похоронах убитых у офиса Wildberries.

Напомним, 23 июля Рамзан Кадыров сообщил о встрече с Владиславом Бакальчуком, пояснив, что у того "серьёзные проблемы" в семье и с семейным бизнесом. Глава Чечни заявил, что "пойдет до конца", чтобы остановить рейдерский захват Wildberries, и указал, что дал поручения по этому поводу депутату Госдумы Адаму Делимханову.

Однако Татьяна Бакальчук - основатель Wildberries - опровергла версию о рейдерском захвате компании. Она пояснила, что сделка о слиянии маркетплейса с компанией Russ одобрена давно. Татьяна Бакальчук отметила, что у ее мужа "один процент акций", и "он не принимает участия в управлении компанией".

Дружба с Кадыровым не дает гарантии сохранения бизнеса в случае серьёзных претензий силовиков к предпринимателям, однако вмешавшись в конфликт вокруг Wildberries, Кадыров сделал заявку на позиционирование себя как политика федерального масштаба, отметили опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

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