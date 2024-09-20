Умар Чичаев в зале суда. Фото: Телеграм канал суды общей юрисдикции города Москвы https://t.me/moscowcourts/4667

20 сентября 2024, 18:13

Росгвардеец из Чечни арестован по делу о стрельбе у офиса Wildberries

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Москве заключил под стражу бойца ММА из Чечни, замкомандира подразделения Росгвардии "Ахмат-1" Умара Чичаева, задержанного по делу о стрельбе у офиса Wildberries. В суд поступили ходатайства о заключении под стражу еще пятерых подозреваемых, а два человека приговорены к административным арестам за неподчинение силовикам.

Как писал "Кавказский узел", 19 сентября по делу о конфликте со стрельбой у офиса маркетплейса Wildberries были арестованы шесть человек: Сайфулаев А.А., Коноплев И.С., Нурматов М.Х., Канаев Р.М., Ефремов А.В. и Мажиев М.Х. По данным "Коммерсанта", большинство из участников групп, штурмовавших офисы, - спортсмены, в том числе выходцы из Чечни, а защищали офисы в основном борцы из Ингушетии и Дагестана.

18 сентября в Москве группа примерно из 30 мужчин разбила стекла у входа в бизнес-центр в Романовом переулке, где расположен офис компании Wildberries. В ответ была открыта стрельба. В результате были убиты 28-летний мастер спорта по вольной борьбе из Ингушетии Исламбек Эльмурзиев и 41-летний замкомандира батальона ОМОН "Ахмат-1" из Чечни Адам Алмазов. Еще три спортсмена из Ингушетии были ранены. По данным источников, также была совершена попытка проникнуть в офис Wildberries в бизнес-центре «Искра-парк» у метро «Динамо».

Басманный суд Москвы постановил заключить бойца ММА Умара Чичаева под стражу на месяц и 30 суток по делу о перестрелке у офиса Wildberries, сообщает ТАСС.

Чичаеву предъявлены обвинения в убийстве, покушении на убийство, незаконном обороте оружия и самоуправстве. Иные подробности не разглашаются, судебное заседание по делу проходило в закрытом режиме.

Как стало известно на заседании суда, Чичаев проходит службу в должности замкомандира подразделения Росгвардии "Ахмат-1". "Чичаев Умар, заместитель командира подразделения ОМОН Росгвардии "Ахмат-1", - приводит агентство слова Чичаева, сказанные в ответ на вопрос судьи о месте работы.

Помимо ходатайства об аресте Чичаева, Басманный суд Москвы сегодня рассматривает ходатайства следствия об аресте других задержанных по делу о нападении на офис Wildberris - Виситаева З.А., Сковородина М.А., Дениева Л.М., Висаригова А.З. и Умаева Д.А., сообщает в своем телеграм-канале пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы. По состоянию на 18.10 мск, ведомство не сообщило об итогах рассмотрения ходатайств.

Публикация пресс-службы судов о заседании по Чичаеву проиллюстрирована фотографией задержанного, на которой видно, что у него забинтованы голова и кисть и запястье правой руки.

Среди пострадавших в результате стрельбы у офиса Wildberries - бойцы смешанных единоборств Абубакар Местоев и Умар Чичаев, которые были в компании Владислава Бакальчука, сообщил 18 сентября председатель Общественной наблюдательной комиссии Дагестана Шамиль Хадулаев

Кроме того, двое подозреваемых по делу о нападении на офис Wildberries приговорены к административным арестам на 15 суток. "Постановлением Тверского районного суда города Москвы Чапанов А.И. признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ (Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции). Суд назначил административное наказание в виде административного ареста сроком на 15 суток", - говорится в публикации ведомства.

Такое же наказание по идентичному обвинению Тверской райсуд Москвы назначил Кодзоеву М.Р., отмечается в другой публикации в телеграм-канале пресс-службы.

Напомним, 23 июля Рамзан Кадыров сообщил о встрече с Владиславом Бакальчуком, пояснив, что у того "серьёзные проблемы" в семье и с семейным бизнесом. Глава Чечни заявил, что "пойдет до конца", чтобы остановить рейдерский захват Wildberries, и указал, что дал поручения по этому поводу депутату Госдумы Адаму Делимханову.

Однако Татьяна Бакальчук - основатель Wildberries - опровергла версию о рейдерском захвате компании. Она пояснила, что сделка о слиянии маркетплейса с компанией Russ одобрена давно. Татьяна Бакальчук отметила, что у ее мужа "один процент акций", и "он не принимает участия в управлении компанией".

Дружба с Кадыровым не дает гарантии сохранения бизнеса в случае серьёзных претензий силовиков к предпринимателям, однако, вмешавшись в конфликт вокруг Wildberries, Кадыров сделал заявку на позиционирование себя как политика федерального масштаба, отметили опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

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Примечание:

"Wildberries опровергла дискриминацию жителей Дагестана и Чечни", "Власти Ростовской области и Wildberries анонсировали проект на 9000 рабочих мест", "Жители Дагестана и Чечни отвергли версию о дискриминации в Wildberries".

Автор: "Кавказский узел"

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