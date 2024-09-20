Шесть человек арестованы по делу о стрельбе у офиса Wildberries

20 сентября 2024, 07:45

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Следствие ходатайствовало об аресте по меньшей мере 27 человек по делу о конфликте со стрельбой у офиса Wildberries. Вечером 19 сентября Басманный суд Москвы вынес постановления об избрании меры пресечения в отношении шестерых из них. Большинство из тех, кто входил в состав групп, штурмовавших офисы, спортсмены, в том числе выходцы из Чечни, а защищали же их в основном борцы из Ингушетии и Дагестана.

Как информировал "Кавказский узел", 18 сентября в Москве группа примерно из 30 мужчин разбила стекла у входа в бизнес-центр, где расположен офис компании Wildberries. В ответ была открыта стрельба. В результате были убиты 28-летний мастер спорта по вольной борьбе из Ингушетии Исламбек Эльмурзиев и 41-летний заместитель командира батальона ОМОН "Ахмат-1" из Чечни Адам Алмазов. Еще три спортсмена из Ингушетии были ранены.

Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук, по данным Forbes, является самой богатой женщиной России, на 28 августа 2023 года ее состояние оценивалось в 7 миллиардов долларов. Ее супруг Владислав Бакальчук владеет 1% акций компании. 23 июля глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что провел встречу с Владиславом Бакальчуком. Кадыров заявил, что у Бакальчука возникли проблемы в семье и с семейным бизнесом. По его словам, жену Бакальчука "рейдеры оградили от мужа и семерых детей". Глава Чечни заявил, что "пойдет до конца", чтобы остановить рейдерский захват Wildberries, и отметил, что дал поручения по этому поводу депутату Госдумы Адаму Делимханову.

После конфликта со стрельбой у офиса Wildberries в центре Москвы было возбуждено дело по нескольким статьям, в том числе об убийстве и самоуправстве. Задержаны несколько десятков человек. К вечеру 19 сентября в суд были направлены ходатайства следствия об аресте 27 человек, сообщил РБК со ссылкой на источник в суде.

Рассматривать ходатайства Басманный суд Москвы начал поздним вечером. Журналистов не пустили в здание суда, оно было оцеплено вооруженными сотрудниками полиции.

К 23.00 мск суд удовлетворил ходатайства органов предварительного расследования об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Сайфулаева А.А., Коноплева И.С., Нурматова М.Х., Канаева Р.М., Ефремова А.В. и Мажиева М.Х. Все назначен арест сроком на срок 1 месяц 30 суток (до 18 ноября), сообщил официальный телеграм-канал судов общей юрисдикции города Москвы в 23.03 мск.

Все, по данным "Коммерсанта", следствие планирует отправить под стражу 33 фигуранта дела во главе с Владиславом Бакальчуком. В их числе не только участники инцидента в Романовом переулке, но и те, кто пытался проникнуть в офис Wildberries в бизнес-центре «Искра-парк» у метро «Динамо». Большинство из тех, кого намерено арестовать следствие, является участниками групп, штурмовавших офисы, - спортсмены, в том числе выходцы из Чечни, а защищали же их в основном борцы из Ингушетии и Дагестана, пишет издание.

Напомним, что после стрельбы у офиса Wildberries Татьяна Бакальчук 18 сентября опубликовала в своем телеграм-канале видеообращение к своему мужу, в котором обвинила его в произошедшем.

Владислав Бакальчук заявил, что стал жертвой заранее спланированного покушения. Он утверждает, что на встрече его уже ждали вооруженные люди, которые были готовы открыть огонь первыми, передало 18 сентября РБК.

Дружба с Кадыровым не дает гарантии сохранения бизнеса в случае серьёзных претензий силовиков к предпринимателям, но вмешавшись в конфликт вокруг Wildberries, Кадыров сделал заявку на позиционирование себя как политика федерального масштаба, отметили ранее опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

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