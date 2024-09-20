Силовики в центре Москвы, стоп-кадр видео https://rutube.ru/video/21313a3944fcc2dd8f3b01b7371915e2/

20 сентября 2024, 07:45

Шесть человек арестованы по делу о стрельбе у офиса Wildberries

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Следствие ходатайствовало об аресте по меньшей мере 27 человек по делу о конфликте со стрельбой у офиса Wildberries. Вечером 19 сентября Басманный суд Москвы вынес постановления об избрании меры пресечения в отношении шестерых из них. Большинство из тех, кто входил в состав групп, штурмовавших офисы, спортсмены, в том числе выходцы из Чечни, а защищали же их в основном борцы из Ингушетии и Дагестана.

Как информировал "Кавказский узел", 18 сентября в Москве группа примерно из 30 мужчин разбила стекла у входа в бизнес-центр, где расположен офис компании Wildberries. В ответ была открыта стрельба. В результате были убиты 28-летний мастер спорта по вольной борьбе из Ингушетии Исламбек Эльмурзиев и 41-летний заместитель командира батальона ОМОН "Ахмат-1" из Чечни Адам Алмазов. Еще три спортсмена из Ингушетии были ранены.

Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук, по данным Forbes, является самой богатой женщиной России, на 28 августа 2023 года ее состояние оценивалось в 7 миллиардов долларов. Ее супруг Владислав Бакальчук владеет 1% акций компании. 23 июля глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что провел встречу с Владиславом Бакальчуком. Кадыров заявил, что у Бакальчука возникли проблемы в семье и с семейным бизнесом. По его словам, жену Бакальчука "рейдеры оградили от мужа и семерых детей". Глава Чечни заявил, что "пойдет до конца", чтобы остановить рейдерский захват Wildberries, и отметил, что дал поручения по этому поводу депутату Госдумы Адаму Делимханову.

После конфликта со стрельбой у офиса Wildberries в центре Москвы было возбуждено дело по нескольким статьям, в том числе об убийстве и самоуправстве. Задержаны несколько десятков человек. К вечеру 19 сентября в суд были направлены ходатайства следствия об аресте 27 человек, сообщил РБК со ссылкой на источник в суде.

Рассматривать ходатайства Басманный суд Москвы начал поздним вечером. Журналистов не пустили в здание суда, оно было оцеплено вооруженными сотрудниками полиции.

К 23.00 мск суд удовлетворил ходатайства органов предварительного расследования об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Сайфулаева А.А., Коноплева И.С., Нурматова М.Х., Канаева Р.М., Ефремова А.В. и Мажиева М.Х. Все назначен арест сроком на срок 1 месяц 30 суток (до 18 ноября), сообщил официальный телеграм-канал судов общей юрисдикции города Москвы в 23.03 мск.

Все, по данным "Коммерсанта", следствие планирует отправить под стражу 33 фигуранта дела во главе с Владиславом Бакальчуком. В их числе не только участники инцидента в Романовом переулке, но и те, кто пытался проникнуть в офис Wildberries в бизнес-центре «Искра-парк» у метро «Динамо». Большинство из тех, кого намерено арестовать следствие, является участниками групп, штурмовавших офисы, - спортсмены, в том числе выходцы из Чечни, а защищали же их в основном борцы из Ингушетии и Дагестана, пишет издание.

Напомним, что после стрельбы у офиса Wildberries Татьяна Бакальчук 18 сентября опубликовала в своем телеграм-канале видеообращение к своему мужу, в котором обвинила его в произошедшем.

Владислав Бакальчук заявил, что стал жертвой заранее спланированного покушения. Он утверждает, что на встрече его уже ждали вооруженные люди, которые были готовы открыть огонь первыми, передало 18 сентября РБК.

Дружба с Кадыровым не дает гарантии сохранения бизнеса в случае серьёзных претензий силовиков к предпринимателям, но вмешавшись в конфликт вокруг Wildberries, Кадыров сделал заявку на позиционирование себя как политика федерального масштаба, отметили ранее опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp** могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Wildberries опровергла дискриминацию жителей Дагестана и Чечни", "Власти Ростовской области и Wildberries анонсировали проект на 9000 рабочих мест", "Жители Дагестана и Чечни отвергли версию о дискриминации в Wildberries".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

20 сентября 2024, 06:45

20 сентября 2024, 05:46

20 сентября 2024, 04:48

  • Политологи объяснили отказ партии “За Грузию” от объединения с "Лело"

    Партия “За Грузию” согласилась переговоры на переговоры с “Лело” и ее партнерами по коалиции, поскольку они не связаны с оппозиционной партией "Единое национальное движение", а отказ от сотрудничества может быть обусловлен противоречиями по вопросу квот в партийном списке, считает политолог Ника Читадзе. Идея объединения “Лело” и “За Грузию”, поданная президентом страны, изначально имела серьезные изъяны, указал аналитик Заал Анджапаридзе.

20 сентября 2024, 03:49

20 сентября 2024, 02:50

  • Родители учеников пожаловались на нарушение прав детей в каспийской школе

    Ученики школы №15 в Каспийске не получают знаний по предметам из-за нехватки учителей, дети отказываются есть пищу в столовой, а уборка классов возложена на самих школьников, заявили родители. Директор школы и местные власти не реагируют на жалобы, сообщили опрошенные "Кавказским узлом" родители и педагог.

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Персоналии

Еще

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи