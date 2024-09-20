Как перестрелка в Widberries связана с Кадыровым

20 сентября 2024, 21:34

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18 сентября 2024 года у офиса компании Wildberries, расположенного в Романовом переулке в Москве, произошла стрельба. В результате погибли два человека, трое были ранены. Более 30 человек арестованы, в том числе совладелец компании. Среди погибших и раненых, как и в числе арестованных, оказались уроженцы Северного Кавказа. "Кавказский узел" собрал информацию о том, что известно об участниках конфликта и как он связан с главой Чечни.

Подробности нападения

18 сентября в Москве группа примерно из 30 мужчин собралась у входа в бизнес-центр в Романовом переулке в Москве, где расположен офис компании Wildberries. В этот же день нападению подвергся также офис Wildberries в бизнес-центре «Искра-парк», расположенный в районе Динамо. Судя по кадрам опубликованных видео, в офис в Романовом переулке пришли Владислав Бакальчук и его сопрвождающие. Вместе с ним в офис Wildberries пришел бывший прокурор одного из районов Чечени Анас Эльмурзаев. На видео, опубликованном в telegram-канале Mash, он требует от охранников офиса показать документы, когда те отказываются, он их грубо пргоняет - “Нет удостоверени, пошел вон” слышно на видео. Позже Эльмурзаев заявил, что является адвокаторм Владислава Бакальчука .

В холле компании, куда пришли Бакальчук и сопровождающие, было большое число полицейских и снимающих происходящее. Один из нападавших молотком или топором разбили стеклянные стены офиса и вошли в образовавшийся проход . На видео слышны крики “Ломай все!”. Полиция, судя по видео, не мешала разбивать стену.

Когда нападавшие разбили стекла и смогли прорваться внутрь помещения, там началась потасовка, во время которой раздались выстрелы. На видеозаписи, опубликованной в Telegram-канале SHOT видно как один из нападавших целится из пистолета в группу людей .

Во время нападения сотрудники Wildberries прятались под столами в офисе во время стрельбы. Как говорят они на видео, опубликованном в Telegram-канале SHOТ, они не понимали, что происходит, и вышли из своих укрытий только, когда стихли звуки стрельбы .

Пресс-служба объединенной компании Wildberries и Russ опубликовала видеозапись начала перестрелки, сделанную внутри здания. Видео снято, предположительно, человеком, прячущимся за выступом стены в коридоре здания. На видео слышны пять выстрелов и видна группа мужчин в холле. В ролике слышны доносящиеся из холла агрессивные мужские выкрики, и видно, как один из мужчин бьет другого ногой в область живота. На кадрах видны также два человека, которые прячутся около двери одного из лифтов .

Вскоре после выстрелов в офисе сработала пожарная тревога, и на место приехала полиция. Несколько задержанных участников конфликта сопротивлялись при задержании . Работников офиса эвакуировали.

Убитые и раненые

В Следственном комитете сообщили, что в результате стрельбы у офиса Wildberries пострадали семь человек, в том числе два сотрудника правоохранительных органов. От полученных ранений погибли два человека. Следком завел уголовное дело по пяти статьям – об убийстве, незаконном хранении оружия, посягательстве на жизнь полицейских и самоуправстве.

В результате были убиты 28-летний мастер спорта по вольной борьбе из Ингушетии Исламбек Эльмурзиев и 41-летний заместитель командира батальона ОМОН "Ахмат-1" из Чечни Адам Алмазов. Еще три спортсмена из Ингушетии были ранены.

Погибшие – 28-летний спортсмен из Ингушетии Исламбек Эльмурзиев и 41-летний Адам Алмазов, передал 18 сентября телеграм-канал Shot.

Эльмурзиев был мастером спорта по вольной борьбе, сообщили 18 сентября "Известия" со ссылкой на источник. Алмазов являлся действующим сотрудником полиции, заместителем командира батальона ОМОН "Ахмат-1",

В результате стрельбы ранения получили Абубакар Местоев, Умар Чичаев и Рашид Кодзев.

Местоев – уроженец Ингушетии, мастер спорта России по панкратиону и по всестилевому каратэ, отметил 18 сентября "Чемпионат.com".

Рашид Кодзев является уроженцем Владикавказа, проживает в Ингушетии, отметил на своем сайте журнал "Ринг". Кодзоев – мастер спорта по боксу в тяжёлом весе, отметил телеграм-канал Mash.

Умар Чичаев родом из Чечни, он является чемпионом мира по тхэквондо и мастером спорта по кикбоксингу. Умар Чичаев является бойцом MMA из Чечни, ранее он в своих соцсетях опубликовал совместные фото с Рамзаном Кадыровым и его соратниками – депутатом от Чечни Адамом Делимхановым и зампредом правительства республики Абузайдом Висмурадовым. На других фото Чичаев был одет в форму СОБР Росгвардии, передало "Агентство"*.

Объединенная компания Wildberries и Russ заявила, что возьмет на себя расходы, связанные связанные с похоронами погибших в перестрелке в офисе в БЦ "Романов Двор .

Арестованные

18 сентября силовики задержали Владислава Бакальчука. 19 сентября ему предъявили обвинение в двух эпизодах убийства, покушении на полицейского и самоуправстве .

По делу о стрельбе у офиса Wildberries в Романовом переулке следователи предъявили обвинение более чем 30 фигурантам, в том числе сооснователю компании Владиславу Бакальчуку .

19 сентября Басманный суд Москвы арестовал шесть человек по делу о конфликте со стрельбой у офиса Wildberries – Сайфулаев А.А., Коноплев И.С., Нурматов М.Х., Канаев Р.М., Ефремов А.В. и Мажиев М.Х. . По данным "Коммерсанта", большинство из участников групп, штурмовавших офисы, - спортсмены, в том числе выходцы из Чечни, а защищали офисы в основном борцы из Ингушетии и Дагестана.

Один из арестованных Игорь Коноплев – выходец из Чечни, а знакомые Коноплева записывают его в контактах как "Идрис Балатбаев". Он владеет долей в сети кофеен, работающей в 28 российских городах и еще трех странах.

Арестованный Арсен Сайфулаев использовал для регистрации в онлайн-сервисах тот же номер телефона, что и Коноплев. Этим номером телефона пользовался и Шамиль Рабуев, которого записывают в контактах как "охранника Коноплева". Сайфулаев и Рабуев зарегистрированы в чеченском селе Алхан-Кала, откуда родом и сам Коноплев, говорится в публикации.

По данным источника, в одной квартире с Коноплевым был зарегистрирован в Москве сотрудник СКР Бекхан Рабуев, чье имя упоминалось в материалах дела об убийстве Бориса Немцова. Следователь, прибывший на место убийства, сообщил, что передал Рабуеву пакет с найденными гильзами.

20 сентября Басманный районный суд Москвы арестовал спортсмена Умара Чичаева. Он – боец смешанных единоборств, чемпион Европы и мира по тхэквондо, мастер спорта по кикбоксингу. Согласно оглашенному судьей тексту решения, Чичаев служит в батальоне "Ахмат-1" Росгвардии .

Также суд арестовал еще 20 обвиняемых по делу о перестрелке у офиса Wildberries .

Позиции Бакальчуков

Владелица компании Wildberries Татьяна Бакальчук заявила, что «захватить» офис попыталась группа людей «под руководством Владислава Бакальчука, Сергея Ануфриева и Владимира Бакина», и назвала произошедшее «неудачной попыткой рейдерского захвата» .

Владислав Бакальчук, в свою очередь, назвал инцидент «масштабной провокацией». Он заявил, что собирался провести переговоры с руководством объединенной компании Wildberries и Russ. Татьяна Бакальчук и сама организация это опровергли .

Помощь Кадырова

Ранее, 23 июля 2024 года, Рамзан Кадыров сообщил о встрече с Владиславом Бакальчуком, пояснив, что у того "серьёзные проблемы" в семье и с семейным бизнесом. Глава Чечни заявил, что "пойдет до конца", чтобы остановить рейдерский захват Wildberries, и указал, что дал поручения по этому поводу депутату Госдумы Адаму Делимханову.

Однако Татьяна Бакальчук - основатель Wildberries - опровергла версию о рейдерском захвате компании. Она пояснила, что сделка о слиянии маркетплейса с компанией Russ одобрена давно. Татьяна Бакальчук отметила, что у ее мужа "один процент акций", и "он не принимает участия в управлении компанией".

Версия следствия

Следователи считают, что в день перестрелки группа нападавших во главе с Вадимом Бакальчуком прибыла в офис «с целью воздействия на принятие руководством ООО "Вайлдберриз" решения о безвозмездной передаче 49% долей» общества. Учитывая, что у него была одна доля, вследствие нападения он мог бы получить половину маркетплейса, сообщил "Коммерсант". По версии следствия, нападавшие «стали применять насилие к находящимся в офисе людям, а также производить в них выстрелы из неустановленного следствием оружия».

По версии потерпевшей стороны, группой, пришедшей к офису в Романовом переулке, руководил Владислав Бакальчук, а группой, пришедшей к офису Wildberries в бизнес-центре «Искра-парк» - бывшие топ-менеджеры компании, покинувшие ее после слияния с Russ. Они также стали фигурантами расследования .

Примечания