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08:29, 14 февраля 2025

Продлен арест обвиняемым по делу о стрельбе около Wildberries

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Москве продлил срок ареста 23 обвиняемых по делу о стрельбе у офиса Wildberries.

Как писал "Кавказский узел", 15 ноября 2024 года Басманный суд Москвы продлил срок ареста пяти из 30 обвиняемых в участии в перестрелке у офиса Wildberries.

Днем ранее тот же суд продлил срок ареста бойца ММА из Чечни, замкомандира подразделения "Ахмат-1" Умара Чичаева, также обвиняемого по делу о стрельбе у офиса Wildberries.

Басманный суд Москвы продлил срок ареста 23 обвиняемых по делу о стрельбе возле офиса Wildberries, сообщила представитель суда. "Постановлениями суда удовлетворены ходатайства следователей о продлении до 18 мая меры пресечения в виде содержания под стражей 23 обвиняемым", - привело 13 февраля ее слова РИА Новости.

Судебные заседания прошли в закрытом режиме. Ранее следователи допросили более 30 свидетелей по делу, провели более 50 обысков, выемок и осмотров предметов, а также назначили более 30 судебных экспертиз.

Согласно материалам дела, обвиняемые осознанно пошли "против общественной безопасности и общественного порядка", причем в присутствии сотрудников полиции, что "свидетельствует об их склонности к совершению противоправных действий и отсутствии контроля за собственным поведением", говорится в публикации.

Напомним, 18 сентября 2024 года группа примерно из 30 мужчин разбила стекла у входа в бизнес-центр в Романовом переулке в Москве, где расположен офис компании Wildberries. В ответ была открыта стрельба. В результате были убиты выходцы из Ингушетии Исламбек Эльмурзиев и Адам Алмазов. Еще три спортсмена из Ингушетии были ранены.

По данным источников, также была совершена попытка проникнуть в офис Wildberries в бизнес-центре "Искра-парк" у метро "Динамо". К 20 сентября число арестованных по делу о конфликте у офиса Wildberries выросло до 30.

Что известно об участниках конфликта около офиса Wildberries и их связи с кадыровцами, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Как перестрелка в Wildberries связана с Кадыровым".

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Автор: "Кавказский узел"

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