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12:06, 15 ноября 2024

Продлен арест участникам конфликта у Wildberries

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд продлил срок ареста пяти обвиняемым по делу о стрельбе у офиса Wildberries.

Как писал "Кавказский узел", 20 сентября Басманный суд Москвы заключил под стражу на месяц и 30 суток бойца ММА из Чечни, замкомандира подразделения Росгвардии "Ахмат-1" Умара Чичаева. 14 октября Мосгорсуд не удовлетворил жалобу на арест, а через месяц продлил срок содержания под стражей обвиняемым.

По делу о перестрелке у офиса Wildberries Чичаеву были предъявлены обвинения в убийстве, покушении на убийство, незаконном обороте оружия и самоуправстве. Умар Чичаев не признал вину. На допросе он указал, что следствие установило лишь то, что он присутствовал на месте преступления.

Басманный суд Москвы продлил срок ареста пяти обвиняемым в участии в перестрелке у офиса Wildberries в центре города. Среди тех, кому продлили арест, Алексей Платонкин и Умар Чичаев, пишет со ссылкой на источник в суде ТАСС.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил меру пресечения в виде содержания под стражей пяти обвиняемым по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц по предварительному сговору общеопасным способом)", - сказали в суде.

Напомним, 18 сентября в Москве группа примерно из 30 мужчин разбила стекла у входа в бизнес-центр в Романовом переулке, где расположен офис компании Wildberries. В ответ была открыта стрельба. В результате были убиты выходцы из Ингушетии Исламбек Эльмурзиев и Адам Алмазов. Еще три спортсмена из Ингушетии были ранены. По данным источников, также была совершена попытка проникнуть в офис Wildberries в бизнес-центре "Искра-парк" у метро "Динамо". К 20 сентября число арестованных по делу о конфликте у офиса Wildberries выросло до 30.

Что известно об участниках конфликта и их связи с кадыровцами, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Как перестрелка в Wildberries связана с Кадыровым".

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Автор: "Кавказский узел"

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