Число арестованных участников конфликта у офиса Wildberries выросло до 30

21 сентября 2024, 03:02

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Басманный суд Москвы отправил под арест еще 23 задержанных по делу о конфликте у офиса Wildberries, таким образом число арестованных выросло до 30. Сооснователь маркетплейса Владислав Бакальчук тем временем сообщил, что находится дома.

Как писал "Кавказский узел", 19 сентября по делу о конфликте со стрельбой у офиса маркетплейса Wildberries были арестованы шесть человек: Сайфулаев А.А., Коноплев И.С., Нурматов М.Х., Канаев Р.М., Ефремов А.В. и Мажиев М.Х. По данным "Коммерсанта", большинство из участников групп, штурмовавших офисы, - спортсмены, в том числе выходцы из Чечни, а защищали офисы в основном борцы из Ингушетии и Дагестана. 20 сентября под стражу был заключен боец ММА из Чечни, замкомандира подразделения Росгвардии "Ахмат-1" Умар Чичаев.

18 сентября в Москве группа примерно из 30 мужчин разбила стекла у входа в бизнес-центр в Романовом переулке, где расположен офис компании Wildberries. В ответ была открыта стрельба. В результате были убиты 28-летний мастер спорта по вольной борьбе из Ингушетии Исламбек Эльмурзиев и 41-летний замкомандира батальона ОМОН "Ахмат-1" из Чечни Адам Алмазов. Еще три спортсмена из Ингушетии были ранены. По данным источников, также была совершена попытка проникнуть в офис Wildberries в бизнес-центре "Искра-парк" у метро "Динамо".

Басманный суд Москвы по ходатайству следствия отправил под арест еще 23 задержанных по уголовному делу о перестрелке у офиса Wildberries, пишет 20 сентября "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу суда.

Мера пресечения в виде заключения под стражу избрана им на срок до 18 ноября. Таким образом число задержанных выросло до 30.

По данным оглашенных в суде материалов, фигурантам вменяется убийство (подпункта "а" и "ж" части 2 статьи 105 УК РФ), покушение на убийство (часть 3 статьи 30 - подпункты "а" и "ж" части 2 статьи 105 УК РФ), незаконный оборот оружия (часть 4 статьи 222 УК РФ), покушение на жизнь сотрудника правоохранительных органов (статья 317 УК РФ) и самоуправство (часть 2 статьи 330 УК РФ).

Сооснователь Wildberries Владислав Бакальчук вечером 20 сентября сообщил, что находится дома, у него "все в порядке", несмотря на то, что следствие ходатайствовало о его аресте. Освобождение Бакальчука подтвердил его адвокат, пишет "Коммерсант".

Подробности инцидента у здания Wildberrie, что известно об участниках конфликта, их связи с кадыровцами и роли, которую сыграл сам глава Чечни, читайте в справке "Как перестрелка в Wildberries связана с Кадыровым" на "Кавказском узле".

"Кавказский узел" также писал, что шестеро участников конфликта арестованы на 15 суток по административной статье о неповиновении требованиям сотрудников правоохранительных органов.

Напомним, 23 июля Рамзан Кадыров сообщил о встрече с Владиславом Бакальчуком, пояснив, что у того "серьёзные проблемы" в семье и с семейным бизнесом. Глава Чечни заявил, что "пойдет до конца", чтобы остановить рейдерский захват Wildberries, и указал, что дал поручения по этому поводу депутату Госдумы Адаму Делимханову.

Однако Татьяна Бакальчук - основатель Wildberries - опровергла версию о рейдерском захвате компании. Она пояснила, что сделка о слиянии маркетплейса с компанией Russ одобрена давно. Татьяна Бакальчук отметила, что у ее мужа "один процент акций", и "он не принимает участия в управлении компанией".

Дружба с Кадыровым не дает гарантии сохранения бизнеса в случае серьёзных претензий силовиков к предпринимателям, однако вмешавшись в конфликт вокруг Wildberries, Кадыров сделал заявку на позиционирование себя как политика федерального масштаба, отметили опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

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