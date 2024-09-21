21 сентября 2024, 01:04

Шесть участников конфликта у офиса Wildberries арестованы на 15 суток

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Суд в Москве арестовал на 15 суток шестерых участников конфликта у офиса Wildberries, по данным следствия, после перестрелки они пытались проникнуть в НИИ скорой помощи имени Склифосовского, где находились раненые, и сопротивлялись требованиям полиции.

Как писал "Кавказский узел", 19 сентября по делу о конфликте со стрельбой у офиса маркетплейса Wildberries были арестованы шесть человек: Сайфулаев А.А., Коноплев И.С., Нурматов М.Х., Канаев Р.М., Ефремов А.В. и Мажиев М.Х. По данным "Коммерсанта", большинство из участников групп, штурмовавших офисы, - спортсмены, в том числе выходцы из Чечни, а защищали офисы в основном борцы из Ингушетии и Дагестана. 20 сентября под стражу был заключен боец ММА из Чечни, замкомандира подразделения Росгвардии "Ахмат-1" Умар Чичаев. В суд поступили ходатайство о заключении под стражу еще пятерых подозреваемых, а два человека были приговорены к административным арестам за неподчинение силовикам.

18 сентября в Москве группа примерно из 30 мужчин разбила стекла у входа в бизнес-центр в Романовом переулке, где расположен офис компании Wildberries. В ответ была открыта стрельба. В результате были убиты 28-летний мастер спорта по вольной борьбе из Ингушетии Исламбек Эльмурзиев и 41-летний замкомандира батальона ОМОН "Ахмат-1" из Чечни Адам Алмазов. Еще три спортсмена из Ингушетии были ранены. По данным источников, также была совершена попытка проникнуть в офис Wildberries в бизнес-центре "Искра-парк" у метро "Динамо".

Тверской суд Москвы 20 сентября арестовал на 15 суток шестерых участников конфликта со стрельбой у офиса Wildberries в Москве, пишет "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу суда.

Административные протоколы на всех шестерых были составлены по части 1 статьи 19.3 КоАП РФ (неповиновение сотруднику правоохранительных органов). По данным следствия, они пытались проникнуть в НИИ скорой помощи имени Н.В.Склифосовского. После конфликта у здания Wildberries около НИИ, где находились пострадавшие, собрались 30 человек, они пытались проникнуть внутрь, препятствуя работе приемного отделения. При задержании фигуранты мешали сотрудникам полиции, в связи с чем к ним была применена физическая сила, сообщает РИА "Новости".

Напомним, 23 июля Рамзан Кадыров сообщил о встрече с Владиславом Бакальчуком, пояснив, что у того "серьёзные проблемы" в семье и с семейным бизнесом. Глава Чечни заявил, что "пойдет до конца", чтобы остановить рейдерский захват Wildberries, и указал, что дал поручения по этому поводу депутату Госдумы Адаму Делимханову.

Однако Татьяна Бакальчук - основатель Wildberries - опровергла версию о рейдерском захвате компании. Она пояснила, что сделка о слиянии маркетплейса с компанией Russ одобрена давно. Татьяна Бакальчук отметила, что у ее мужа "один процент акций", и "он не принимает участия в управлении компанией".

Дружба с Кадыровым не дает гарантии сохранения бизнеса в случае серьёзных претензий силовиков к предпринимателям, однако вмешавшись в конфликт вокруг Wildberries, Кадыров сделал заявку на позиционирование себя как политика федерального масштаба, отметили опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Подробности инцидента у здания Wildberrie, что известно об участниках конфликта, их связи с кадыровцами и роли, которую сыграл сам глава Чечни, читайте в справке "Как перестрелка в Wildberries связана с Кадыровым" на "Кавказском узле".

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Примечание:

"Wildberries опровергла дискриминацию жителей Дагестана и Чечни", "Власти Ростовской области и Wildberries анонсировали проект на 9000 рабочих мест", "Жители Дагестана и Чечни отвергли версию о дискриминации в Wildberries".

Автор: "Кавказский узел"

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