Четверо осужденных по делу аксайских рынков обжаловали приговоры

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Апелляционные жалобы на приговоры подали четверо осужденных по делу о рынках в Аксайском районе.

Как писал "Кавказский узел", в июле суд вынес приговор 15 фигурантам дела о незаконных рынках в Аксайском районе Ростовской области. Бывший глава района Виталий Борзенко был приговорен к 25 годам лишения свободы, предприниматель Карим Бабаев - также к 25 годам.

В Пролетарский районный суд Ростова-на-Дону поступили апелляционные жалобы от четверых осужденных по делу о рынках Аксайского района, пишет 1 ноября 1rnd.ru.

Жалобы подали сыновья Карима Бабаева Вадим и Эдуард (приговорены к 9,5 года колонии общего режима каждый), бухгалтер Галина Роенко (приговорена к 7,5 года лишения свободы) и бывший руководитель отдела потребительского рынка администрации Аксайского района Анатолий Свириденко (приговорен к 16 годам колонии строгого режима), а также их адвокаты, информирует "Ростов Газета".

Суд принял все апелляции, но даты слушаний пока не назначены.

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