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02:57, 1 ноября 2026

Снос очередного самостроя в русле Тарнаирки начался в Махачкале

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В Махачкале приступили к сносу очередного капитального строения в русле реки Тарнаирка. По данным местных властей, расчистка русла реки позволит приступить к работам по укреплению оснований расположенных рядом аварийных многоэтажек.

Как писал "Кавказский узел", после наводнения в марте-апреле в Дагестане местные власти сообщили о расчистке водотока реки Тарнаирки в Махачкале и демонтаже построенных в ее русле незаконных построек. По их данным, в начале апреля уже была завершена очистка русла реки в Кировском районе, проводился снос самостроя в районе улиц 1-я Влажная и 1-я Источная. 18 октября местные власти отчитались о начале сноса очередного самостроя на улице 1-я Влажная.

В Махачкале на улице Айвазовского (Перова) начался снос очередного капитального строения, возведенного в русле реки Тарнаирки, пишет 30 октября "Коммерсант".

По данным пресс-службы администрации города, работы ведутся вблизи аварийных многоквартирных домов. Собственник домовладения Магомед Гусейнов дал добровольное согласие на проведение работ. Демонтаж ведется в соответствии с дорожной картой по расчистке русла реки от капитальных сооружений. В дальнейшем на освобожденной от строений территории планируется укрепить грунт и основания под многоэтажками, после чего в дома можно будет возвращать жильцов.

Паводки, вызванные ливневыми дождями, начались на Северном Кавказе в конце марта и стали одними из самых разрушительных за последние годы. Больше всего от стихии пострадали Дагестан и Чечня, говорится в справке "Кавказского узла" "Весеннее наводнение на Северном Кавказе-2026". Материалы о подтоплениях в республиках СКФО весной 2026 года "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Наводнение на Северном Кавказе".

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Автор: "Кавказский узел"

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