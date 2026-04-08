Власти Дагестана рапортовали о выплатах семьям жертв наводнения

В Дагестане семьи погибших при наводнении получили по миллиону рублей.

Как писал "Кавказский узел", аравительство Дагестана выделило 100 миллионов рублей на выплаты пострадавшим от наводнения. В Махачкале от пострадавших поступило 82,9 тысячи запросов на единовременную помощь, более 10 тысяч заявлений на компенсации утраты имущества и 297 заявлений о причинении вреда здоровью.

На Северном Кавказе паводки, вызванные ливневыми дождями, продолжаются с конца марта, они стали одними из самых разрушительных за последние годы. Более 6200 человек пострадали в Дагестане от наводнения, сообщил 7 апреля глава республики Сергей Меликов.

Семьи погибших в результате наводнения в Дагестане получили материальную помощь в размере 1 миллиона рублей. Выплаты осуществлены из средств республиканского фонда "Все вместе", сообщается в Telegram-канале Сергея Меликова.

Напомним, в Дагестане в результате наводнения погибли шесть человек. Пять из них погибли в поселке Мамедкала Дербентского района и его окрестностях: беременная 17-летняя местная жительница, 12-летний ребенок, пятилетняя девочка и ее бабушка, а также 70-летняя Аминат Мусаева, которая в течение трех суток числилась пропавшей. Ранее, 5 апреля, в селе Кирки Кайтагского района погибла жительница дома, снесенного оползнем, депутат местного сельсовета Кистаман Мазанова.

Снос самостроев в русле вышедшей из берегов реки

О расчистке водотока реки Тарнаирки в Махачкале и демонтаже незаконных построек, мешающих пропуску паводковых вод сообщил Центр управления регионом Дагестана в своем телеграм-канале. "В Кировском районе Махачкалы завершили очистку русла реки Тарнаирки. Напомним, ранее из-за обильных осадков река вышла из берегов, что привело к подтоплению территорий. Чтобы избежать повторения ЧС, власти организовали расчистку водотока и демонтаж незаконных построек, мешающих пропуску паводковых вод", - говорится в сообщении.

Работы были проведены между улицами 1-я Влажная и 1-я Источная. "Сейчас ведется снос самостроя в границах русла и мониторинг других потенциальных препятствий для стока воды", - уточняется в сообщении.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в Махачкале переменная облачность без осадков. Такая же погода ожидается ближайшей ночью и 9 апреля.

