14:58, 8 апреля 2026

Власти Дагестана рапортовали о выплатах семьям жертв наводнения 

Наводнение в Дагестане. Фото: МЧС РФ

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В Дагестане семьи погибших при наводнении получили по миллиону рублей.

Как писал "Кавказский узел", аравительство Дагестана выделило 100 миллионов рублей на выплаты пострадавшим от наводнения. В Махачкале от пострадавших поступило 82,9 тысячи запросов на единовременную помощь, более 10 тысяч заявлений на компенсации утраты имущества и 297 заявлений о причинении вреда здоровью.

На Северном Кавказе паводки, вызванные ливневыми дождями, продолжаются с конца марта, они стали одними из самых разрушительных за последние годы. Более 6200 человек пострадали в Дагестане от наводнения, сообщил 7 апреля глава республики Сергей Меликов.

Семьи погибших в результате наводнения в Дагестане получили материальную помощь в размере 1 миллиона рублей. Выплаты осуществлены из средств республиканского фонда "Все вместе", сообщается в Telegram-канале  Сергея Меликова.

Напомним, в Дагестане в результате наводнения погибли шесть человек. Пять из них погибли в поселке Мамедкала Дербентского района и его окрестностях: беременная 17-летняя местная жительница, 12-летний ребенок, пятилетняя девочка и ее бабушка, а также 70-летняя Аминат Мусаева, которая в течение трех суток числилась пропавшей. Ранее, 5 апреля, в селе Кирки Кайтагского района погибла жительница дома, снесенного оползнем, депутат местного сельсовета Кистаман Мазанова.

Снос самостроев в русле вышедшей из берегов реки

О расчистке водотока реки Тарнаирки в Махачкале и демонтаже незаконных построек, мешающих пропуску паводковых вод сообщил Центр управления регионом Дагестана в своем телеграм-канале. "В Кировском районе Махачкалы завершили очистку русла реки Тарнаирки. Напомним, ранее из-за обильных осадков река вышла из берегов, что привело к подтоплению территорий. Чтобы избежать повторения ЧС, власти организовали расчистку водотока и демонтаж незаконных построек, мешающих пропуску паводковых вод", - говорится в сообщении.

Работы были проведены между улицами 1-я Влажная и 1-я Источная. "Сейчас ведется снос самостроя в границах русла и мониторинг других потенциальных препятствий для стока воды", - уточняется в сообщении.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в Махачкале переменная облачность без осадков. Такая же погода ожидается ближайшей ночью и 9 апреля. Погодный сервис - это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис также доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

Больше всего от стихии пострадали Дагестан и Чечня, говорится в справке "Кавказского узла" "Весеннее наводнение на Северном Кавказе-2026".

Материалы о подтоплениях в республиках СКФО весной 2026 года "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Наводнение на Северном Кавказе".

События
13:10, 8 апреля 2026
МВД попросило суд отменить компенсацию родным Халита Мустафаева
08:16, 8 апреля 2026
Атака беспилотников зафиксирована в Ростовской области
06:24, 8 апреля 2026
Пять бойцов с Кубани названы убитыми на Украине
00:52, 8 апреля 2026
Житель Адыгеи потушил Вечный огонь и попал под следствие
21:14, 7 апреля 2026
Замглавы Анапы заподозрена в превышении должностных полномочий
14:53, 7 апреля 2026
Число пострадавших от потопа в Дагестане превысило 6200
Все события дня
Новости
Обследование пациента в больнице Карабудахкента. Фото: https://www.instagram.com/p/DWt7KXpDVGi/ Instagram принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России
12:03, 8 апреля 2026
Число пациентов с отравлением выросло в Карабудахкенте до 35
Последствия наводнения в Махачкале. Фото администрации города https://t.me/makhachkalaofficial/21800
09:14, 8 апреля 2026
Власти Дагестана направили 100 миллионов на выплаты жертвам наводнения
Оползень разрушил дорогу. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
04:48, 8 апреля 2026
Оползень разрушил дорогу в Буйнакском районе
Последствия наводнения в Мамедкале. Кадр видео администрации Дербентского района https://t.me/derbentskiyrayon_official/21857
23:35, 7 апреля 2026
Жители Мамедкалы рассказали о ситуации в зоне бедствия
Граница Ирана. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
22:52, 7 апреля 2026
Минтранс Дагестана рекомендовал автоперевозчикам не ездить в Иран
Персоналии
Ахмат Кадыров. Фото https://chechnya.gov.ru/organy-vlasti/ministerstva-i-vedomstva/ministerstva/ministerstvo-chechenskoj-respubliki-po-fizicheskoj-kulture-i-sportu/
14:25, 31 марта 2026
Ахмат Рамзанович Кадыров
Никол Пашинян. Фото: https://www.primeminister.am/
12:11, 30 марта 2026
Пашинян Никол Владимирович
Адам Кадыров. Скриншот https://t.me/RKadyrov_95/5521
13:15, 26 марта 2026
Кадыров Адам Рамзанович
Справочник
Наводнение в Дагестане и Чечне. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Весеннее наводнение на Северном Кавказе-2026

БПЛА над Тегераном. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Главное о влиянии военного конфликта с Ираном на Кавказ

Мзия Амаглобели в суде. Кадр видео Mtavari Arkhi www.youtube.com/watch?v=c2L7diLWkG4 Дело Мзии Амаглобели: обстоятельства ареста и кампания в защиту журналистки

Последние записи в блогах
Фото
18:28, 1 апреля 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
Дело о загрязнении Каспия
Фото
13:44, 23 марта 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
Выселить вместе со скотом. Как в Дагестане агрофирма выдавливает частников
Фото
11:40, 21 марта 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
«Встань и иди». Как дагестанские врачи "помогали" пациентке с инсультом
Все блоги
Аналитика
15:11, 3 апреля 2026
7 человек убиты и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в I квартале 2026 года
14:56, 3 апреля 2026
В марте 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России погиб 1 человек
Темы дня
Халит Мустафаев. Скриншот фото "Блокнот Ставрополь" https://bloknot-stavropol.ru/themes/ubiystvo_khalita_mustafaeva/.
08 апреля 2026, 13:10
МВД попросило суд отменить компенсацию родным Халита Мустафаева

Канатная дорога на "Эльбрусе". Фото: https://pravitelstvo.kbr.ru/news/na-kurorte-elbrus-k-2028-godu-poyavitsya-novaya-kanatnaya-doroga-azau-mir.html
08 апреля 2026, 11:05
Три канатные дороги на "Эльбрусе" закрыты из-за непогоды

Следственный изолятор. Фото Елены Синеок, Юга.Ру.
07 апреля 2026, 22:08
Уроженцы Кавказа объявили голодовку в СИЗО Таганрога

Наводнение в Дагестане. Апрель 2026 г. Фото: МЧС России по Республике Дагестан
07 апреля 2026, 18:48
До 1,5 млн дагестанцев попали в зону ЧС из-за наводнения

Новые жертвы и разрушения: Дагестан снова под ударом стихии
Новые жертвы и разрушения: Дагестан снова под ударом стихии
Поток приговоров: как судят за посты и комментарии
Поток приговоров: как судят за посты и комментарии
Уроженцы Чечни провели обряды после похорон Айшат Баймурадовой
Уроженцы Чечни провели обряды после похорон Айшат Баймурадовой
Затопления в Дагестане и Чечне: эвакуированы сотни жителей
Затопления в Дагестане и Чечне: эвакуированы сотни жителей
Адам Кадыров впервые появился на совещании после сообщений о ДТП
Адам Кадыров впервые появился на совещании после сообщений о ДТП
Пашинян поспорил с беженкой из Карабаха, но позже извинился
Пашинян поспорил с беженкой из Карабаха, но позже извинился
Показать больше