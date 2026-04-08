Кавказский узел

09:14, 8 апреля 2026

Власти Дагестана направили 100 миллионов на выплаты жертвам наводнения

Последствия наводнения в Махачкале. Фото администрации города https://t.me/makhachkalaofficial/21800

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Правительство Дагестана выделило 100 миллионов рублей на выплаты пострадавшим от наводнения. В Махачкале от пострадавших поступило 82,9 тысячи запросов на единовременную помощь, более 10 тысяч заявлений на компенсации утраты имущества и 297 заявлений в связи с вредом здоровью.

Как писал "Кавказский узел", для каждого пострадавшего от наводнения в Дагестане предусмотрена материальная помощь в 15,6 тысячи рублей. Также анонсированы выплаты за потерю имущества, здоровья или близких. К 2 апреля власти республики приняли более четырех тысяч заявлений на возмещение ущерба, причиненного наводнением.

На Северном Кавказе паводки, вызванные ливневыми дождями, продолжаются с конца марта, они стали одними из самых разрушительных за последние годы. Более 6200 человек пострадали в Дагестане от наводнения, сообщил 7 апреля глава республики Сергей Меликов.

Из резервного фонда правительства Дагестана выделено 100 миллионов рублей на помощь пострадавшим, сообщила 7 апреля в своем телеграм-канале администрация главы и правительства республики.

"Средства направлены в Министерство труда и социального развития республики для оказания финансовой помощи гражданам, чьё имущество пострадало в результате комплекса неблагоприятных гидрометеорологических явлений", - говорится в публикации.

Согласно сообщению, выплаты получат жители муницалитетов «Бабаюртовский район», «Гумбетовский район», «Дербентский район», «Карабудахкентский район», «Кумторкалинский район», «Новолакский район», «Хасавюртовский район», «город Буйнакск», «город Дагестанские Огни», «город Каспийск», «город Махачкала», «город Хасавюрт».

"Средства позволят возместить ущерб, причинённый в результате чрезвычайной ситуации", - заявила администрация.

Пострадавшие в Махачкале подали более 93,6 тысячи заявлений на выплаты

К 7 апреля от пострадавших принято 93 647 заявлений на выплаты, сообщил мэр Махачкалы Джамбулат Салавов в докладе Владимиру Путину о последствиях осадков в Махачкале и мерах по их ликвидации.

"Из них 82 990 - на получение единовременной материальной помощи, 10 360 - по вопросам частичной или полной утраты имущества и 297 - по фактам причинения вреда здоровью", - приводятся данные Салавова в публикации на сайте мэрии Махачкалы.

По данным администрации города, в столице Дагестана были подтоплены 3755 жилых домов на 173 улицах.

"Всего с начала стихии эвакуировано более 1070 человек. В пунктах временного размещения находятся 431 человек, из них 151 ребёнок. Все они обеспечены горячим питанием, предметами первой необходимости, одеждой и обувью, а также получают необходимую медицинскую помощь", - отчиталась мэрия.

Для оценки ущерба и обследования жилых помещений и имущества пострадавших создана комиссия, включающая 51 рабочую группу. "На сегодняшний день обследовано 1546 домовладений", - говорится в публикации.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в Махачкале переменная облачность без осадков. Такая же погода ожидается ближайшей ночью и 9 апреля. Погодный сервис - это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис также доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

Напомним, в Дагестане в результате наводнения погибли шесть человек. Пять из них погибли в поселке Мамедкала Дербентского района и его окрестностях: беременная 17-летняя местная жительница, 12-летний ребенок, пятилетняя девочка и ее бабушка, а также 70-летняя Аминат Мусаева, которая в течение трех суток числилась пропавшей. Ранее, 5 апреля, в селе Кирки Кайтагского района погибла жительница дома, снесенного оползнем, депутат местного сельсовета Кистаман Мазанова.

К 7 апреля более 800 социально значимых объектов пострадали из-за наводнения в Дагестане, в зоне ЧС находятся около 1,5 млн жителей. Уровень ЧС в республике решено повысить с регионального до федерального на фоне прогнозов о третьей волне паводков. 

Режим ЧС предусмотрен федеральным законом № 68-ФЗ от 21 декабря 1994 года "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера". В зависимости от уровня ЧС ввести режим могут глава города, района, губернатор, правительство России или президент страны. От уровня режима ЧС зависят возможности властей для выделения средств из бюджета в связи с ЧС, пояснила "Кавказскому узлу" в декабре 2024 года адвокат Мария Спасибухова.

Больше всего от стихии пострадали Дагестан и Чечня, говорится в справке "Кавказского узла" "Весеннее наводнение на Северном Кавказе-2026".

Материалы о подтоплениях в республиках СКФО весной 2026 года "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Наводнение на Северном Кавказе".

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Новые жертвы и разрушения: Дагестан снова под ударом стихии
Поток приговоров: как судят за посты и комментарии
Уроженцы Чечни провели обряды после похорон Айшат Баймурадовой
Затопления в Дагестане и Чечне: эвакуированы сотни жителей
Адам Кадыров впервые появился на совещании после сообщений о ДТП
Пашинян поспорил с беженкой из Карабаха, но позже извинился
