ЕСПЧ признал нарушением запрет на выезд Исмайловой из Азербайджана

Суд в Страсбурге постановил выплатить Хадидже Исмайловой компенсацию за неправомерный запрет покидать Азербайджан. Защита журналистки назвала решение ЕСПЧ прецедентом, важным в спорах об ограничении выезда из страны.

Как писал "Кавказский узел", в декабре 2016 года Верховный суд Азербайджана оставил в силе запрет на выезд из страны Хадидже Исмайловой, отбывающей условное наказание. В сентябре 2017 года Хадиджа Исмайлова просила суд позволить ей выехать в Латвию для участия в работе журналистских курсов, но в связи с затягиванием принятия решения по этому вопросу подала жалобу в ЕСПЧ.

Хадиджа Исмайлова известна расследованиями фактов коррупции в Азербайджане. В сентябре 2015 года суд приговорил журналистку к 7,5 года заключения по экономическим обвинениям. Исмайлова вину не признала. В мае 2016 года Верховный суд заменил реальный срок на 3,5 года условного с испытательным сроком на пять лет.

ЕСПЧ обязал власти Азербайджана выплатить журналистке компенсацию

Европейский суд по правам человека сегодня объявил решение по жалобе Хадиджи Исмайловой на нарушение ее права на свободу передвижения.

Как отмечено в вердикте суда, который перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла", в мае 2016 года реальный срок заключения ей был заменен на условное наказание, что повлекло автоматический запрет на выезд из Азербайджана.

Попытки Исмайловой оспорить этот запрет в национальных судах оказались безуспешными, несмотря на предоставленные ею доказательства необходимости поездок по профессиональным и личным причинам, включая участие в международных конференциях и сопровождение матери в Турцию для лечения.

ЕСПЧ установил, что автоматическое введение запрета без оценки конкретных обстоятельств не соответствует принципу пропорциональности и нарушает статью 2 Протокола № 4 к Европейской конвенции о правах человека, которая гарантирует свободу передвижения. Страбургский суд отметил, что наличие условного наказания не может служить автоматическим оправданием ограничения права на выезд.

Суд обязал правительство Азербайджана выплатить Исмайловой 10 000 евро в качестве компенсации материального и нематериального ущерба, а также 2 000 евро на покрытие юридических расходов.

Адвокат назвал решение ЕСПЧ важным прецедентом

ЕСПЧ подтвердил неправомерность ограничения свободы передвижения Исмайловой, прокомментировал решение суда ее адвокат Фариз Намазлы.

«Мера, ограничивающая выезд из страны лиц, еще полностью не отбывших условное наказание, может иметь законные цели, такие как обеспечение общественного порядка и предотвращение преступлений. Однако было ли в случае с Исмайловой ограничение выезда «необходимым в демократическом обществе»? ЕСПЧ подчеркнул, что одно лишь привлечение к уголовной ответственности и отсутствие реабилитации не являются достаточным основанием для ограничения права на выезд», - сказал Намазлы корреспонденту «Кавказского узла».

В данном деле, по его словам, местные суды не оценили должным образом пропорциональность ограничения права на выезд и не предоставили обоснований. В частности, они не объяснили, почему запрет на выезд необходим для контроля исполнения условного наказания в период испытательного срока, отметил Намазлы.

Он указал, что Исмайлова предоставляла в местные суды достаточно доказательств того, что должна сопроводить ныне покойную больную мать на операцию, а в других случаях была приглашена на авторитетные международные форумы.

«ЕСПЧ пришел к выводу, что местные суды не оценили соблюдение справедливого баланса между общественными интересами и свободой передвижения. Такой жесткий и автоматический подход не соответствует требованию статьи 2 Протокола №4, согласно которой любое вмешательство в право человека на выезд должно быть обоснованным и пропорциональным с самого начала и на протяжении всего срока его применения», - заявил Намазлы.

Он обратил внимание на то, что в январе 2026 года ЕСПЧ уже признал неправомерным само уголовное преследование журналистки в 2014-2016 годах, по которому она была приговорена к реальному, а затем к условному наказанию, и это решение уже означало в ретроспективе незаконность ограничений ее права на выезд.

На его взгляд, новое решение ЕСПЧ по делу Исмайловой является важным прецедентом для защиты свободы передвижения в Азербайджане, на который могут в последующем ссылаться люди, оспаривающие ограничение их прав на выезд.

Адвокат также указал на то, что в 2024 году Исмайлова вновь столкнулась с запретом на выезд из страны в связи с уголовным делом Toplum TV, хотя была привлечена в качестве свидетеля. Несмотря на завершение следствия и передачу дела в суд, запрет остается в силе.

Полномочный представитель Азербайджана в ЕСПЧ Чингиз Аскеров оказался не доступным для комментариев, передал корреспондент "Кавказского узла".

Напомним, ранее ЕСПЧ уже принял ряд решений в пользу Исмайловой. Так, в октябре 2025 суд признал нарушение прав Исмайловой в деле о клевете и обязал правительство Азербайджана выплатить ей 5100 евро компенсации.

В мае 2020 года ЕСПЧ удовлетворил жалобу Исмайловой на правительство Азербайджана, признав нарушение ее прав и постановил выплатить ей 4500 евро компенсации морального ущерба. В январе 2019 года ЕСПЧ также удовлетворил жалобу Исмайловой по делу о вмешательстве в ее личную жизнь. ЕСПЧ признал нарушения прав журналистки и постановил выплатить ей компенсацию в 16 750 евро.