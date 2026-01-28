×

01:56, 28 января 2026

ЕСПЧ признал дело против Хадиджи Исмайловой преследованием за журналистскую деятельность

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Европейский суд по правам человека признал неправомерным уголовное преследование известной азербайджанской журналистки Хадиджи Исмайловой в 2014-2015 годах и постановил выплатить ей компенсацию в сумме 16 тысяч евро.

Как писал "Кавказский узел", Исмайлова получила широкую известность журналистскими расследованиями коррупции в Азербайджане. В сентябре 2015 года она была приговорена к 7,5 года заключения по обвинениям в экономических преступлениях. В мае 2016 года Верховный суд заменил ей реальный срок на 3,5 года условного, с испытательным сроком на пять лет. Сама Исмайлова вину не признала

В апреле 2013 года журналистка стала одним из 10 победителей конкурса "Герой Кавказа-2012", проведенного "Кавказским узлом". На "Кавказском узле" опубликована биографическая справка о Хадидже Исмайловой.

Европейский суд по правам человека в Страсбурге 27 января объявил решение по жалобе Хадиджи Исмайловой на уголовное преследование в 2014-2015 годах. По итогам этого уголовного преследования журналистка была признана виновной в уклонении от уплаты налогов и незаконном предпринимательстве, а именно «в осуществлении журналистской деятельности для иностранных СМИ без аккредитации».  

В постановлении ЕСПЧ указывается, что основанием для задержания Исмайловой послужило обвинение в «подстрекательстве к самоубийству коллеги», которое впоследствии с нее было снято в связи с отказом жалобы против журналистки. По этому эпизоду ЕСПЧ в 2020 году уже признал нарушение ее прав.

Европейский суд по правам человека в феврале 2020 года обязал власти Азербайджана выплатить Хадидже Исмайловой компенсацию морального вреда за содержание под стражей по уголовному делу. Суд признал, что Исмайлову преследовали за журналистские расследования. 

В начале 2015 года Исмайловой были предъявлены новые экономические обвинения и она была осуждена к реальному сроку по обвинениям в «незаконном предпринимательстве» и «уклонении от уплаты  налогов.

«Незаконным предпринимательством» было названо осуществлении журналистской деятельности Исмайловой в бакинском офисе “Радио Азадлыг” без аккредитации. Как указала Исмайлова, в своей жалобе на тот момент в Азербайджане «аккредитация не являлась юридическим требованием для журналистов, в том числе для тех, кто работал с иностранными СМИ». Она расценила это обвинение как нарушение статьи 7 (Наказание исключительно на основании закона) Европейской конвенции прав человека, согласно которой «никто не может быть осужден за совершение какого-либо деяния или за бездействие, которое согласно действовавшему в момент его совершения национальному или международному праву не являлось уголовным преступлением».

ЕСПЧ пришел к выводу, что «требования аккредитации являются формальными условиями, регулирующими доступ к журналистской деятельности», и что уголовное преследование за несоблюдение этих требований «представляет собой вмешательство в свободу выражения мнения». Суд установил, что уголовное преследование Исмайловой не основывалось на достаточных доказательствах и было связано с ее профессиональной журналистской деятельности.

Страсбургский суд решил, что помимо статей 7 (Наказание исключительно на основании закона)  и 10 (Свобода выражения мнения), в отношении Исмайловой были также нарушены статья 6 (Право на справедливое судебное разбирательство) и статьи 18 (Ограничение использования ограничений прав) Европейской конвенции.

ЕСПЧ обязал правительство Азербайджана выплатить Исмайловой компенсацию в размере 12 тысяч евро за моральный ущерб и четыре тысячи евро в качестве возмещения судебных затрат.

В деле Исмайловой ЕСПЧ впервые признал нарушение прав по статье 7 заявителя из Азербайджана, заявил адвокат Фариз Намазлы, представлявший Исмайлову в ЕСПЧ, корреспонденту «Кавказского узла»

По мнению адвоката решение Страсбургского суда, и в особенности признание нарушения ее прав по статьям 18 и 10, подтверждает, что дело против журналистки не основывалось на праве и отражало намерение властей заставить ее замолчать, наказав Исмайлову за профессиональную деятельность.

Полномочный представитель Азербайджана в ЕСПЧ Чингиз Аскеров оказался недоступным для комментариев.

Ранее ЕСПЧ уже принял ряд решений в пользу Исмайловой. Так, в октябре 2025 суд в Страсбурге признал нарушение прав Исмайловой в деле о клевете против нее. Правительство Азербайджана было обязано выплатить ей 5100 евро компенсации. В мае 2020 года ЕСПЧ удовлетворил жалобу Исмайловой против правительства Азербайджана, признав нарушение ее прав по статьям 6 (право на справедливое судебное разбирательство) и 8 (право на уважение частной и семейной жизни) Европейской конвенции. ЕСПЧ постановил выплатить Исмайловой 4500 евро компенсации морального ущерба и еще 1500 евро - на возмещение судебных расходов. В январе 2019 года ЕСПЧ также удовлетворил жалобу Исмайловой правительства Азербайджана по делу о вмешательстве в ее личную жизнь. ЕСПЧ признал нарушения прав журналистки на уважение личной жизни, а также на свободу выражения и постановил выплатить ей компенсации на общую сумму 16 750 евро.

“Кавказский узел” также писал, что 14 марта главред Toplum TV Хадиджа Исмайлова, сославшись на Конституцию Азербайджана, отказалась давать полиции показания по делу о контрабанде, возбужденном в отношении ее коллег. После трехчасового пребывания в главном управлении полиции Баку она была отпущена. Ей запрещен выезд из страны.

Автор: Фаик Меджид

источник: корреспондент "Кавказского узла"

