Хадиджа Исмайлова отказалась давать показания по делу о контрабанде

14 марта 2024, 18:30

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Главный редактор Toplum TV Хадиджа Исмайлова, сославшись на Конституцию, отказалась давать полиции показания по делу о контрабанде. После трехчасового пребывания в главном управлении полиции Баку она была отпущена.

Как сообщал "Кавказский узел", полицейские в Баку вызвали сегодня на допрос главреда интернет-издания Toplum TV Хадиджу Исмайлову. Журналистка не исключила, что ее могут арестовать по надуманному обвинению о контрабанде валюты, которое вменяют сотрудникам телеканала, а также сотрудникам Института демократических инициатив.

6 марта в офисе интернет-телевидения Toplum TV прошел обыск. Три сотрудника Toplum TV (Фарид Исмаилов, Эльмир Аббасов, Мушвиг Джаббар), а также три сотрудника Института демократических инициатив (Рамиль Бабаев, Али Зейнал и Илькин Амрахов) заподозрены в контрабанде. В тот же день был задержан руководитель правления "Платформы III Республики" Акиф Гурбанов. Он также стал подозреваемым по делу о контрабанде валюты. Гурбанов заявил, что силовики подбросили деньги во время обыска. Вечером 8 марта Гурбанов, Джаббар, Бабаев, Зейнал и Амрахов были арестованы на четыре месяца. Исмаилов и Аббасов были отпущены под надзор полиции. 8 марта в Баку были задержаны учредитель Toplum TV Алескер Мамедли и член правления "Платформы III Республики" Руслан Иззетли, участвовавший в работе Института демократических инициатив (ИДИ) по уголовному делу о контрабанде валюты, они также арестованы на четыре месяца. 12 марта коллеги Мамедли попросили отпустить его на поруки в связи с состоянием здоровья.

Главный редактор Toplum TV Хадиджа Исмайлова около 15.00 (14.00 мск) вошла в главное управление полиции города Баку в сопровождении адвоката Фахраддина Мехтиева. Спустя три часа они вышли из здания. "Во время допроса мы поспорили по процедурным вопросам. Поэтому наше пребывание в полиции несколько затянулось", - сказала Исмайлова корреспонденту "Кавказского узла".

По ее словам, суть спора заключалась в том, что она отстаивала свое право не давать показания. "Статья 66 Конституции Азербайджана и Уголовно-процессуальный кодекс дают мне право на это. Я решила не давать показаний, потому что не уверена в том, что они не будут использованы потом против меня. Я почувствовала предвзятость следственного органа и потому воспользовалась своим конституционным правом не давать показаний", - сказала Исмайлова.

"Никто не может быть принужден к даче показаний против себя самого, своего супруга, детей, родителей, брата, сестры. Полный перечень родственников, дача показаний против которых необязательна, определяется законом", - говорится в статье 66 Конституции Азербайджана.

Исмайлова заявила о несостоятельности обвинений арестованным сотрудникам Toplum TV и Института демократических инициатив. "Позор, когда государство проводит обыск в редакции органа медиа и опечатывает его офис. Позорно, когда государство арестовывает представителей медиа и гражданского общества по сфабрикованным обвинениям, тем более что у некоторых из них серьезные проблемы со здоровьем, или больны их пожилые родители", - отметила Исмайлова, назвав "все это" также показателем "предвзятости следствия". По ее словам, ей не сказали, будет ли в дальнейшем следствие ее вызвать.

Адвокат Фахраддин Мехтиев подчеркнул правомерность отказа Исмайловой давать показания. "Согласно статье 66 Конституции Азербайджана никто не может быть принужден к даче показаний против себя самого, членов своей семьи и близких родственников. По статье 227.4 Уголовно-процессуального кодекса Азербайджана, "свидетель не обязан давать показаний против себя или своих близких родственников"", - отметил адвокат.

Статья 227.4 УПК. "Перед допросом следователь удостоверяется в личности свидетеля, сообщает ему о деле, по которому он вызван, и предупреждает его об обязанности рассказать все ему известное об обстоятельствах дела, а также об ответственности за отказ или уклонение от показаний и за заведомо ложные показания. Свидетелю сообщается о том, что он не обязан давать показания против себя или своих близких родственников. Затем следователь устанавливает отношение свидетеля к подозреваемому, обвиняемому, потерпевшему и приступает к допросу", - указано в статье 227.4 Уголовно-процессуального кодекса Азербайджана.

В пресс-службе МВД Азербайджана не удалось не ответили на звонки корреспондента "Кавказского узла".

Напомним, Хадиджа Исмайлова известна своими расследованиями фактов коррупции в Азербайджане. В сентябре 2015 года суд приговорил журналистку к 7,5 года заключения по экономическим обвинениям. Исмайлова вину не признала. В мае 2016 года Верховный суд заменил реальный срок на 3,5 года условного с испытательным сроком на пять лет. В апреле 2013 года журналистка стала одним из 10 победителей конкурса "Герой Кавказа-2012", проведенного "Кавказским узлом". В разделе "Персоналии" на "Кавказском узле" опубликована биографическая справка о Хадидже Исмайловой.

Toplum TV позиционирует себя как независимый онлайн-ресурс, представляющий площадку для выражения разных мнений об общественно-политических и социально-экономических событиях. Toplum TV работает с 2016 года, в последние два года проект возглавляет журналистка-расследователь Хадиджа Исмайлова. На YouTube-канале ресурса на 6 марта 2024 года насчитывается 88,7 тысячи подписчиков, в Instagram* – 31 тысяча, в Facebook* – 22 тысячи, в Telegram – 559 человек. На президентских выборах в феврале журналисты Toplum TV публиковали материалы о нарушениях и фальсификациях.

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