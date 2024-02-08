Пример "карусели" на выборах в Азербайджане - голосование одного человека на двух участках. Стоп-кадр видео из YouTube-канала Meydan TV от 07.02.24, https://www.youtube.com/shorts/BIzenRmYn74

08 февраля 2024, 00:40

Фальсификации голосования в Азербайджане попали на видеозаписи

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

"Карусели" и вбросы бюллетеней применялись на президентских выборах в Азербайджане, следует из опубликованных видеозаписей. Госструктуры объявили видео с нарушениями фейками.

Как писал "Кавказский узел", 7 февраля состоялось голосование на внеочередных выборах президента Азербайджана, на участках были скопления людей. ЦИК сообщил о том, что действующий президент страны, по предварительным подсчетам набрал более 92% голосов, явка составила 76,73%. Оппозиция назвала выборы сфальсифицированными и потребовала отменить их итоги.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев назначил на 7 февраля внеочередные президентские выборы. Утром 6 февраля, за сутки до начала голосования, завершился этап предвыборной агитации. Шесть соперников Ильхама Алиева на выборах - формальные, в ходе предвыборной кампании от них не было слышно ни критики властей, ни жалоб на нарушения, отметили аналитики.

В соцсетях и на сайтах информагентств опубликованы видеозаписи нарушений на выборах президента Азербайджана. Так, избиратель Акиф Гурбанов разместил в сети снятое закрепленной на нем скрытой камерой видео, в котором он обвиняет участковую избирательную комиссию в выдаче избирательных бюллетеней жителям других районов, не имеющих открепительных документов для голосования в другом участке. Видео снято в 35-м Хатаинском (Баку) избирательном округе, в 17-м участке.

"Карусель" на 2-м и 3-м участках 6-го Джулфа-Ордубадского (Нахичеван) избирательного округа, когда одни и те же люди по несколько раз голосовали на разных избирательных участках показали журналисты Toplum TV.

"Карусель" применялась также в Садарякском районе Нахчывана, сообщил сайт HamamTimes.

Mikroskop media показало видеозапись с установленных ЦИК камер наблюдения в 113-м Гах-Шекинском избирательном округе. На 9-м участке камера установлена так далеко от урны, что видеть количество вбрасываемых бюллетеней невозможно, говорится в одном из сообщений. Nfr;t yа видеозаписях зафиксирован вброс бюллетеней на 9-м участке 65-го Сальян-Билясувар Нефтчалинского округа и 32-м участке 90-го Агсуинского округа также зафиксирован вброс пачки бюллетеней, проинформировало издание.

На сайте Meydan TV размещены видеозаписи, на которых видны одни и те же избиратели голосующие в различных участках. "Два гражданина голосуют во втором, 27-м Сабунчинском округе, в 4-м участке. Затем они же голосуют в пятом участке", - объясняет видео сайт.

На странице Центризбиркома в соцсети жители страны сообщают о нарушениях закона. Один из избирателей, Мубариз Нагиев, сообщил, что не нашел своего имени в списке избирателей, выяснилось, что он был прикреплен к другому участку. Уведомление с номером и месторасположением избирательного участка не пришло 18-летней дочери Гюлнары Закир. "Как они создают списки избирателей, имеющих право выбирать?"- возмутилась женщина. Мария Мамедова жаловалась, что несколько дней не может найти свое имя в списках избирателей по Хатаинскому (Баку) избирательному округу.

Агентство развития медиа Азербайджана и Госслужба специальной связи и информационной безопасности Азербайджана заявили, что запись вброса бюллетеней на участке №21 Сумгайытского третьего избирательного округа №44, "является фейком, не отражающим реальности". "В ходе расследования было установлено, что это видео снято 8 сентября 2019 года в другой стране", - указано в сообщении, опубликованном сегодня на сайте агентства.

Сайт Oxu.az разместил опровержение видеозаписей вброса бюллетеней на участке №9 избирательного округа №65 Сальян - Билясувар - Нефтчала, опубликованных в Facebook* Microskop media. "Данная информация оказалась фейком, не найдя подтверждения", - проинформировал ресурс, не назвав источник информации.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Журналисты в Баку заявили о препонах в освещении выборов",  "Кандидаты в президенты Азербайджана пожаловались на условия сбора подписей", "Силовики в Баку сорвали акцию против безальтернативных выборов президента".

Автор: Кямал Али источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

07 февраля 2024, 23:42

07 февраля 2024, 23:20

07 февраля 2024, 22:38

  • Полиция Чечни отказалась возбудить дело об избиении Журавеля

    По результатам проверки полиция Чечни отказалась возбудить уголовное дело об избиении Никиты Журавеля в связи с отсутствием события преступления, сообщил аппарат омбудсмена России. Сегодняшнее заседание в Висаитовском районном суде Грозного, на котором Журавель должен был давать показания по делу о сожжении Корана, отложено по просьбе защиты.

07 февраля 2024, 21:52

07 февраля 2024, 21:12

  • Наблюдатели в Баку пожаловались на препятствия в работе

    Члены комиссии в Баку создавали помехи, лишив возможности полноценно вести наблюдение за голосованием, а также вызвали полицию, рассказали независимые наблюдатели на выборах президента Азербайджана. Некоторые жители Баку рассказали, что не пошли на выборы, считая их недемократичными.

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Еще

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи