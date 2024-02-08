Фальсификации голосования в Азербайджане попали на видеозаписи

08 февраля 2024, 00:40

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"Карусели" и вбросы бюллетеней применялись на президентских выборах в Азербайджане, следует из опубликованных видеозаписей. Госструктуры объявили видео с нарушениями фейками.

Как писал "Кавказский узел", 7 февраля состоялось голосование на внеочередных выборах президента Азербайджана, на участках были скопления людей. ЦИК сообщил о том, что действующий президент страны, по предварительным подсчетам набрал более 92% голосов, явка составила 76,73%. Оппозиция назвала выборы сфальсифицированными и потребовала отменить их итоги.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев назначил на 7 февраля внеочередные президентские выборы. Утром 6 февраля, за сутки до начала голосования, завершился этап предвыборной агитации. Шесть соперников Ильхама Алиева на выборах - формальные, в ходе предвыборной кампании от них не было слышно ни критики властей, ни жалоб на нарушения, отметили аналитики.

В соцсетях и на сайтах информагентств опубликованы видеозаписи нарушений на выборах президента Азербайджана. Так, избиратель Акиф Гурбанов разместил в сети снятое закрепленной на нем скрытой камерой видео, в котором он обвиняет участковую избирательную комиссию в выдаче избирательных бюллетеней жителям других районов, не имеющих открепительных документов для голосования в другом участке. Видео снято в 35-м Хатаинском (Баку) избирательном округе, в 17-м участке.

"Карусель" на 2-м и 3-м участках 6-го Джулфа-Ордубадского (Нахичеван) избирательного округа, когда одни и те же люди по несколько раз голосовали на разных избирательных участках показали журналисты Toplum TV.

"Карусель" применялась также в Садарякском районе Нахчывана, сообщил сайт HamamTimes.

Mikroskop media показало видеозапись с установленных ЦИК камер наблюдения в 113-м Гах-Шекинском избирательном округе. На 9-м участке камера установлена так далеко от урны, что видеть количество вбрасываемых бюллетеней невозможно, говорится в одном из сообщений. Nfr;t yа видеозаписях зафиксирован вброс бюллетеней на 9-м участке 65-го Сальян-Билясувар Нефтчалинского округа и 32-м участке 90-го Агсуинского округа также зафиксирован вброс пачки бюллетеней, проинформировало издание.

На сайте Meydan TV размещены видеозаписи, на которых видны одни и те же избиратели голосующие в различных участках. "Два гражданина голосуют во втором, 27-м Сабунчинском округе, в 4-м участке. Затем они же голосуют в пятом участке", - объясняет видео сайт.

На странице Центризбиркома в соцсети жители страны сообщают о нарушениях закона. Один из избирателей, Мубариз Нагиев, сообщил, что не нашел своего имени в списке избирателей, выяснилось, что он был прикреплен к другому участку. Уведомление с номером и месторасположением избирательного участка не пришло 18-летней дочери Гюлнары Закир. "Как они создают списки избирателей, имеющих право выбирать?"- возмутилась женщина. Мария Мамедова жаловалась, что несколько дней не может найти свое имя в списках избирателей по Хатаинскому (Баку) избирательному округу.

Агентство развития медиа Азербайджана и Госслужба специальной связи и информационной безопасности Азербайджана заявили, что запись вброса бюллетеней на участке №21 Сумгайытского третьего избирательного округа №44, "является фейком, не отражающим реальности". "В ходе расследования было установлено, что это видео снято 8 сентября 2019 года в другой стране", - указано в сообщении, опубликованном сегодня на сайте агентства.

Сайт Oxu.az разместил опровержение видеозаписей вброса бюллетеней на участке №9 избирательного округа №65 Сальян - Билясувар - Нефтчала, опубликованных в Facebook* Microskop media. "Данная информация оказалась фейком, не найдя подтверждения", - проинформировал ресурс, не назвав источник информации.

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