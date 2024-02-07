Оппозиция в Азербайджане заявила о нелегитимности выборов президента

07 февраля 2024, 23:42

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Предварительные подсчеты ЦИК Азербайджана отдают Ильхаму Алиеву 92,1% голосов на президентских выборах. Голосование сопровождалось фальсификациями и проходило на фоне политических репрессий, заявила оппозиция, потребовав аннулировать результаты выборов.

Как писал "Кавказский узел", сегодня состоялось голосование на внеочередных выборах президента Азербайджана, на участках были скопления людей. В 17.00 (16.00 мск) явка составила более 70%, отчитался ЦИК. Независимые наблюдатели на одном из участков в Баку сообщили, что члены комиссии создавали помехи, лишив возможности полноценно вести наблюдение за голосованием, а также вызвали полицию. Некоторые жители Баку рассказали, что не пошли на выборы, считая их недемократичными.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев назначил на сегодня внеочередные президентские выборы. Утром 6 февраля, за сутки до начала голосования, завершился этап предвыборной агитации. Шесть соперников Ильхама Алиева на выборах - формальные, в ходе предвыборной кампании от них не было слышно ни критики властей, ни жалоб на нарушения, отметили аналитики.

На внеочередных президентских выборах в Азербайджане 7 февраля по предварительным данным лидирует действующий глава государства Ильхам Алиев.

За него проголосовали 92,1% голосов, сообщил на брифинге председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Мазахир Панахов, основываясь на данных после обработки 54,47% бюллетеней. По его словам, по мере поступления данных с других участков цифры могут меняться, однако на позиции лидера они не повлияют.

Самовыдвиженец Захид Орудж набирает 2,2% и занимает второе место, далее следуют глава партии "Великое созидание" Фазиль Мустафа – 1,99%, глава партии "Народный фронт целостного Азербайджана" Гудрат Гасангулиев - 1,78%, председатель партии "Великий Азербайджан" Эльшад Мусаев - 0,66%, самовыдвиженец Фуад Алиев – 0,48%.

Явка избирателей составила 76,73 %, в голосовании приняли участие 4 971 032 избирателя, сообщил на брифинге представитель ЦИК Фарид Оруджев.

Оппозиция оспаривает законность выборов

Партия Народного фронта Азербайджана (ПНФА) заявила о непризнании результатов внеочередных президентских выборов 7 февраля. В заявлении партии напоминается, что она бойкотировала эти выборы”в связи с отсутствием условий для честной политической конкуренции”, “проведением властями политики подавления свобод граждан”,” репрессий против критиков власти и журналистов”.

Как далее говорится в документе, "выборы 7 февраля не были реальным волеизъявлением народа, поскольку прошли в обстановке полного отсутствия конкуренции, тотального подавления прав и свобод, атмосфере страха и угроз. "Объявленные результаты не отражают волю народа и нелегитимны", - далее сказано в документе.

ПНФА заявляет, что будет использовать “все конституционные средства для того, чтобы добиться проведения свободных и справедливых выборов”.

Другая оппозиционная партия, "Мусават", в своем заявлении указала, что "внеочередные выборы были назначены без всякой политической целесообразности и служили только продлению пребывания у власти Ильхама Алиева еще на семь лет".

Партия считает, что выборы прошли на фоне “усиления политических репрессий". "В ходе предвыборной кампании большинство кандидатов не доводили до электората свои платформы, не проводили массовые митинги, не давали обещаний и в целом не проводили агитационную кампанию. В ходе наблюдений, проведенных в день выборов, были выявлены такие нарушения, как "неявка большинства избирателей на избирательные участки", "предоставление возможности группам избирателей проголосовать несколько раз на разных избирательных участках посредством так называемых "каруселей", а также вбросы в урны для голосования бюллетеней по несколько штук. Все это свидетельствует о том, что озвученные ЦИК цифры по явке избирателей преувеличены в несколько раз”, - считает "Мусават".

Партия пришла к выводу, что внеочередные выборы президента Азербайджана "не были свободными и справедливыми и не отражают волеизъявление народа". "Эти выборы, как и другие выборы, прошедшие в нашей стране в последние годы, не соответствовали обязательствам, взятым перед ООН, ОБСЕ и другими влиятельными международными институтами", - далее говорится в заявлении “Мусават”.

Партия "Мусават" требует аннулирования результатов внеочередных выборов президента Азербайджанской Республики и проведения новых демократических выборов, соответствующих международным стандартам и отражающим волю народа.

"Голосование 7 февраля сложно назвать выборами. Ибо выбирают из альтернатив. Но Ильхам Алиев в этой кампании боролся по сути сам собой, ибо его соперники были техническими кандидатами, “марионеточной оппозицией”. Реальная оппозиция решила бойкотировать выборы, потому что они были объявлены внезапно, на полтора года раньше, застигнув оппонентов власти врасплох”, - в свою очередь сказал корреспонденту "Кавказского узла" сопредседатель Азербайджанской гражданской коалиции в изгнании (AZEX) Эмин Гусейнов.

Но даже, при таких заведомо слабых соперниках действующего президента голосование 7 февраля прошло в обстановке фальсификаций, добавил он.

"Ранее на всех выборах Ильхам Алиев набирал в среднем по 85% голосов. Сейчас же после военных побед планка должна быть повышена и теперь пропаганда рапортует о более чем 90-процентом результате. Чтобы выдать такой результат, госаппарат вынужден был мобилизовать не только бюджетников, но и уже студентов. Особенность этих выборов в том, что в этот раз в каруселях были задействованы также студенты. Чтобы скрыть фальсификации, создавались препятствия для журналистов. Кроме того, на тех участках, где были установлены веб-камеры, был отключен звук. На прошлых выборах многие нарушения стали достоянием гласности благодаря видеозаписям веб-камер со звуком. Весь смысл этих выборов был в том, чтобы продлить власть Ильхама Алиева еще на семь лет. К концу нового срока полномочий он будет у власти 27 лет", - отметил Гусейнов.

Голосование проходило в обстановке давления на независимых наблюдателей, подчеркнул эксперт по вопросам выборов, координатор группы "Альянс наблюдателей выборов" Мамед Мамедзаде. "В общем-то давление на “любознательных” наблюдателей было всегда. Но в этот раз наблюдателям, которые реально хотели осуществить общественный контроль за выборами, практически не давали выполнять эту миссию. Наблюдателям были выделены на участках специальные места, которые им запрещалось покидать, и все это основывалось на некой инструкции ЦИК. В таких условиях наблюдатель не может хорошо видеть избирателей и урны для голосования, наблюдать весь процесс. Это противоречит законодательству. Наблюдателю должны быть созданы условия для свободной деятельности”, - сказал Мамедзаде корреспонденту "Кавказского узла".

Председатель партии "Республиканская альтернатива", политолог Ильгар Мамедов считает, что результаты выборов отражают настроения в обществе. "Однако эти выборы о прошлом, то есть люди голосовали в них под все еще впечатлением военных побед (в Карабахе). Реальная политическая борьба за будущее страны будет на предстоящих через несколько месяцев парламентских выборах. С этой точки зрения мы призвали граждан к активному участию на выборах 7 февраля, чтобы они знали, где находятся их избирательные участки. На парламентских выборах всем понадобится повышенная готовность", - сказал Мамедов корреспонденту "Кавказского узла".

Он также указал на создание препятствий ведению наблюдателями фото и видеосъемок. "В Избирательном кодексе таких запретов нет. Но 7 февраля на наблюдателей, пытавшихся вести съемки, оказывалось давление, для принятия мер в отношении них вызывали полицию, наблюдателей удаляли с участков.Без полноценного участия наблюдателей в мониторинге выборов говорить о прозрачности выборного процесса не приходится”, - отметил Мамедов.

Шесть кандидатов на пост президента не способны составить конкуренцию действующему президенту, их участие - лишь иллюзия соперничества, указали в декабре 2023 года опрошенные "Кавказским узлом" аналитики. Подготовка к выборам проходила в условиях отсутствия реальной конкуренции, давления властей на СМИ и препятствий для мониторинга выборов общественными организациями, указала 31 января наблюдательная миссия Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ.

Всего в ЦИК поступило 17 обращений о выдвижении кандидатов, при этом пять претендентов были выдвинуты политическими партиями, еще 12 баллотировались по самовыдвижению. Все 17 кандидатов были утверждены в ЦИК, им были выданы подписные листы для сбора необходимых 40 тысяч подписей избирателей. Документы и подписные листы с 40 тысячами подписей вернули в комиссию лишь семь претендентов.

Вместе с тем трое претендентов - Матлаб Муталлим, Намизад Сафаров и Сарван Керимов - в совместном обращении в ЦИК заявили, что их документы о выдвижении кандидатур не были своевременно приняты и рассматривались дольше предусмотренного законодательством пятидневного срока, в связи с чем они не смогли собрать нужное число подписей в установленное время. Также было указано, что подавшие за них подписи получали угрозы со стороны власти, заявил "Центр мониторинга выборов и обучения демократии".

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