Кандидаты в президенты Азербайджана пожаловались на условия сбора подписей

08 января 2024, 20:08

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Центризбирком Азербайджана завершил прием документов для участия в выборах президента, их сдали семь из 17 кандидатов в президенты, сообщили в комиссии. Претенденты, не обладающие административным ресурсом, не смогли собрать необходимые 40 тысяч подписей избирателей в условиях цейтнота и новогодних праздников, заявили кандидаты, не допущенные к выборам.

Как писал "Кавказский узел", 6 января ЦИК Азербайджана после проверки документов и подписных листов с 40 тысячами подписей избирателей зарегистрировал кандидатами в президенты двух претендентов – депутата Рази Нуруллаева и главу "Центра социальных исследований" Захида Оруджа. Таким образом, число кандидатов, допущенных к выборам, достигло трех вместе с Ильхамом Алиевым, который 30 декабря был зарегистрирован кандидатом в президенты.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев назначил на 7 февраля 2024 года внеочередные президентские выборы. Для официальной регистрации кандидата требовалось набрать 40 тысяч подписей избирателей, последний срок сдачи подписей - 18.00 (17.00 мск) 8 января.

К выборам допущены семь из 17 претендентов

Сегодня истек срок подачи в ЦИК Азербайджана документов и подписных листов для регистрации кандидатов. Всего в ЦИК поступило 17 обращений о выдвижении кандидатов, при этом пять претендентов были выдвинуты политическими партиями, еще 12 баллотировались по самовыдвижению, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник отдела медиа и коммуникаций ЦИК.

По его словам, все 17 кандидатов были утверждены в ЦИК, им были выданы подписные листы с целью сбора необходимых 40 тысяч подписей избирателей. Документы и подписные листы с 40 тысячами подписей вернули в комиссию лишь семь претендентов.

Из этих семи кандидатов трое уже официально зарегистрированы: это действующий глава государства Ильхам Алиев, руководитель Центра социальных исследований и председатель парламентского комитета по правам человека Захид Орудж и лидер партии Национального фронта Рази Нуруллаев.

На рассмотрении и проверке ЦИК остаются документы и подписные листы с подписями 40 тысячами избирателей четырех претендентов: председателя партии «Великое созидание», депутата парламента Фазиля Мустафы, главы партии Народного фронта целостного Азербайджана (ПНФЦА), депутата парламента Гудрата Гасангулиева, руководителя партии «Великий Азербайджан» Эльшада Мусаева и бывшего главы Либерально-демократической партии Фуада Алиева.

Согласно Избирательному кодексу, проверка проводится перед решением о регистрации или отказе в регистрации в течение семи дней после подачи документов и 40 тысяч подписей избирателей, сообщил сотрудник ЦИК.

Он отметил, что Мустафа и Гасангулиев сдали документы 2 января, а Мусаев и Фуад Алиев – 3 января. 15 января начинается этап предвыборной агитации, который завершится за сутки до голосования - в 08.00 (07.00 мск) 6 февраля.

Эти шесть претендентов – Орудж, Нуруллаев, Мустафа, Гасангулиев, Мусаев и Фуад Алиев - не способны составить конкуренцию Ильхаму Алиеву, их участие в выборах - лишь иллюзия соперничества, указали ранее опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Претенденты пожаловались на неравные условия сбора подписей для кандидатов

Бывший председатель Либеральной партии Азербайджана Аваз Темирхан - один из кандидатов, не представивших подписные листы в ЦИК, – сообщил сегодня корреспонденту «Кавказского узла», что «времени на сбор подписей» у него оказалось крайне мало.

31 декабря ЦИК утвердил юриста, самовыдвиженца Аваза Темирхана кандидатом в президенты. Он стал 17-м кандидатом на пост главы государства, утверждённым ЦИК. Подачи документов в избирком пришлось добиваться пять дней – с 25 декабря, их приняли лишь 29 декабря, рассказал ранее "Кавказскому узлу" Темирхан.

"В ЦИК умышленно затягивали с утверждением моего самовыдвижения. С 25 декабря я пытался сдать документы. Сначала их у меня не принимали. А когда приняли, затягивали с рассмотрением. Меня утвердили и выдали подписные листы только 31 декабря, когда в стране начались длительные праздничные дни (с 31 декабря по 6 января. - Прим. «Кавказского узла»), люди отдыхали, предприятия, учебные заведения были закрыты", - сказал Аваз Темирхан.

На нехватку времени для сбора подписей посетовал и еще один претендент, правозащитник Намизад Сафаров. "Избирательная кампания в Азербайджане и так короткая. Внеочередные выборы так назначили, что целая неделя этапа сбора подписей избирателей пришлась на новогодние каникулы. А некоторых кандидатов вовсе зарегистрировали накануне длительных выходных. Меня утвердили кандидатом после волокиты 30 декабря, а подписные листы выдали 31-го числа. Собрать 40 тысяч подписей в дни отдыха людей было заведомо нереально. Мы, с другими кандидатами Сарваном Керимовым и Матлабом Муталлимовым обращались в ЦИК, чтобы продлили срок сбора подписей. Но нашу жалобу даже не рассмотрели", - сказал сегодня Сафаров корреспонденту «Кавказского узла».

По его словам, кандидаты были поставлены в неравные условия. "Для кандидатов, поддерживаемых властью, для сбора подписей были мобилизованы ресурсы бюджетных организаций. А неугодных власти поставили в условия жесткого цейтнота", - сказал Сафаров.

Сотрудник секретариата ЦИК пояснил корреспонденту «Кавказского узла», что Центризбирком не вправе продлевать время сбора подписей избирателей. "График действий, связанных с проверкой и проведением выборов, составлен строго в соответствии со сроками, установленными Избирательным кодексом. Это – закон. ЦИК не имеет полномочий принимать нормативные акты, которые нарушали бы нормы закона, принимаемого парламентом страны", - сказал он.

Напомним, очередные выборы президента должны были состояться лишь в 2025 году. Цель внезапного назначения внеочередных выборов - продлить власть Алиева, заявили оппозиционные политики. Назначить выборы на февраль 2024 года Алиева сподвигли изменения в геополитике и стремление снизить шансы потенциальных соперников, сочли политологи.

30 декабря 2023 года три правозащитные организации создали коалицию "Мой голос" для наблюдения за ходом президентских выборов. К мониторингу выборов решено привлечь известных политологов и профессиональных наблюдателей, рассказали "Кавказскому узлу" учредители коалиции.

Ильхам Алиев занимает должность президента с 2003 года. Благодаря принятым в 2002 году поправкам к Конституции Азербайджана, его отец Гейдар Алиев сумел фактически передать власть сыну. 15 октября 2003 года Ильхам Алиев победил в первом же туре президентских выборов, получив 77% голосов избирателей.

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