09 декабря 2023, 12:57

Власти Азербайджана установили семь выходных в новогодние праздники

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Правительство Азербайджана приняло постановление о перестановке рабочих и выходных дней в конце декабря и начале января, в результате в новогодние праздники семь дней подряд будут выходными.

Как писал "Кавказский узел", в 2023 году выходными в Азербайджане по случаю Нового года были пять дней – с 31 декабря 2022 года по 4 января 2023 года.

Кабинет министров Азербайджана сегодня принял постановление "О перестановке местами рабочих и выходных дней". Согласно документу, рабочие дни 4 января (четверг) и 5 января (пятница) станут выходными, а вместо них рабочими днями объявлены 30 декабря (суббота) и 7 января (воскресенье), передал корреспондент "Кавказского узла".

Таким образом, семь дней - с 31 декабря по 6 января включительно - будут нерабочими.

31 декабря является выходным по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира, 1 и 2 января – новогодние праздничные дни. 3 декабря становится выходным, поскольку 31 декабря - воскресенье и, согласно Трудовому кодексу, календарный выходной автоматически переходит на следующий рабочий день. 4 и 5 января объявляются нерабочими в связи с сегодняшним постановлением правительства, и далее следует очередной выходной субботний день – 6 января.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Азербайджан отпраздновал Новый год в условиях жесткого карантина", "Жители Южного Кавказа отдыхают в новогодние праздники от пяти до двенадцати дней", "Власти Азербайджана установили пять дней новогоднего отдыха".

Автор: Фаик Меджид источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

09 декабря 2023, 12:06

09 декабря 2023, 11:17

  • "Мусават" призвала власти Азербайджана обеспечить демократичность выборов президента

    В связи с запланированными на 7 февраля выборами президента Азербайджана власти страны должны прекратить преследование журналистов, освободить политических заключенных и обеспечить равные возможности для всех политических сил, заявила оппозиционная партия "Мусават". В Азербайджане отсутствуют условия для проведения демократических выборов, считает правозащитник Эмин Гусейнов.

09 декабря 2023, 10:24

  • Пособники Абдулака Анзорова осуждены в Париже

    Суд в Париже приговорил к лишению свободы на сроки от 14 до 24 месяцев шестерых учеников колледжа, признав их виновными по делу об убийстве уроженцем Чечни Абдулаком Анзоровым учителя Самюэля Пати за то, что педагог демонстрировал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда.

09 декабря 2023, 09:28

  • Отчет властей о мобильном интернете в дагестанских селах вызвал скепсис в соцсети

    "Ростелеком" рапортовал об установке в высокогорном Цунтинском районе Дагестана вышки связи, обеспечившей несколько местных сел мобильным интернетом. Часть жителей республики, комментируя это сообщение в соцсети, заявила, что в высокогорные села насущнее проводить газ и свет, а другая часть пожаловалась на плохое качество интернета.

09 декабря 2023, 08:32

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Еще

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи