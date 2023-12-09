Власти Азербайджана установили семь выходных в новогодние праздники

09 декабря 2023, 12:57

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Правительство Азербайджана приняло постановление о перестановке рабочих и выходных дней в конце декабря и начале января, в результате в новогодние праздники семь дней подряд будут выходными.

Как писал "Кавказский узел", в 2023 году выходными в Азербайджане по случаю Нового года были пять дней – с 31 декабря 2022 года по 4 января 2023 года.

Кабинет министров Азербайджана сегодня принял постановление "О перестановке местами рабочих и выходных дней". Согласно документу, рабочие дни 4 января (четверг) и 5 января (пятница) станут выходными, а вместо них рабочими днями объявлены 30 декабря (суббота) и 7 января (воскресенье), передал корреспондент "Кавказского узла".

Таким образом, семь дней - с 31 декабря по 6 января включительно - будут нерабочими.

31 декабря является выходным по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира, 1 и 2 января – новогодние праздничные дни. 3 декабря становится выходным, поскольку 31 декабря - воскресенье и, согласно Трудовому кодексу, календарный выходной автоматически переходит на следующий рабочий день. 4 и 5 января объявляются нерабочими в связи с сегодняшним постановлением правительства, и далее следует очередной выходной субботний день – 6 января.

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