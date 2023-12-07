Оппозиция раскритиковала идею внеочередных выборов президента Азербайджана

07 декабря 2023, 16:58

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Внезапное назначение в Азербайджане внеочередных президентских выборов при отсутствии условий для честной политической борьбы имеет цель продлить власть Ильхама Алиева, констатировали оппозиционные политики. Назначить выборы на февраль Алиева сподвигли изменения в геополитике и стремление снизить шансы потенциальных соперников, сочли политологи.

Как писал "Кавказский узел", президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначении на 7 февраля 2024 года внеочередных президентских выборов. В документе не поясняется политическая необходимость проведения внеочередных выборов. Очередные выборы в республике должны были состояться в 2025 году. Ильхам Алиев был избран президентом Азербайджана на семилетний срок 11 апреля 2018 года.

Впервые Ильхам Алиев занял должность президента в 2003 году. Благодаря принятым в 2002 году поправкам к Конституции Азербайджана, его отец Гейдар Алиев сумел фактически передать власть сыну. 15 октября 2003 года Ильхам Алиев победил в первом же туре президентских выборов, получив 77% голосов избирателей, говорится в его биографии, опубликованной в разделе "Персоналии" на "Кавказском узле".

В стране не было предпосылок для назначения внеочередных президентских выборов, считает глава оппозиционной партии "Мусават" Ариф Гаджилы.

"Обычно внеочередные парламентские или президентские выборы проводят, когда в стране складывается кризисная ситуация и возникает потребность ее устранения посредством досрочных выборов. Но в Азербайджане нет политического кризиса, в смысле кризиса власти", - сказал Гаджилы корреспонденту "Кавказского узла".

Поэтому, на его взгляд, "смысла проводить выборы в спешке в течение двух месяцев нет". "В очередных выборах кампания также длится два месяца. Но когда выборы очередные, политические силы заранее готовятся к этому. А тут как снег на голову объявили досрочные выборы, без всякого разъяснения политических целей этого народу, без общественных обсуждений. Это показатель того, что мнение общества ни во что не ставится, интересы народа не учитываются", - продолжил Гаджилы.

По его словам, "Мусават" в ближайшие дни обсудит и выразит отношение к выборам, определится с участием или не участием в них.

Оппозиционная партия “Республиканская альтернатива” (РЕАЛ) также в ближайшие дни выразит отношение к внеочередным президентским выборам.

"В ближайшие дни мы проведем заседание политического комитета и обсудим ситуацию, будет ли партия она выдвигать своего кандидата на внеочередных выборах или нет. Но, в любом случае, мы будем стараться привлечь к выборам как можно большее число избирателей", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" председатель партии Ильгар Мамедов.

Лидер партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) Али Керимли считает, что "назначение внеочередных выборов без предварительных общественных обсуждений является подготовкой режимом их фальсификации". "Теперь становится ясно, чем было вызвано усиление в последнее время репрессий, резкое увеличение числа политически мотивированных арестов, почему искусственно нагнеталась напряженность в отношениях с Западом - США, ЕС, с такими международными структурами как ОБСЕ, Совет Европы. Как оказалось, Ильхам Алиев подобными шагами готовил почву для облегчения фальсификации выборов. Он в обстановке тотальных репрессий, изоляции от демократического мира, решил внезапно устроить постановочные выборы, проводимые даже без минимальных возможностей для политической конкуренции. В условиях конфронтации с Западом он обеспечит минимальный международный контроль за выборами. Посредством очередной фальсификации выборов он хочет продлить свою власть еще на определенный период", - сказал Керимли корреспонденту "Кавказского узла".

Развернутые в Азербайджане репрессии против критиков правительства сопоставимы с гонениями на представителей гражданского общества в 2013-2014 годах, ранее заявили правозащитники страны. Новыми трендами политических репрессий названы преследования журналистов, активистов и пацифистов за высказывания в соцсетях.

Еще одной причиной внеочередных выборов Керимли считает изменение геополитической ситуации. "Азербайджанский режим опирается на поддержку Кремля. Так он может противостоять давлению Запада и управлять авторитарными методами. Но сейчас дела у Путина идут не хорошо. Его позиции ослабляются, и через год могут вообще дела в Кремле могут быть плохи и тогда им будет не до поддержки азербайджанской власти. Поэтому Алиев стремится использовать восстановление территориальной целостности страны, которая была достигнута ценой жизни сынов Азербайджана, для спешного проведения выборов до того, как он окончательно утратить доверие граждан и поддержку Кремля", - полагает Керимли.

Он отметил, что ПНФА в ближайшее время обсудит вопрос об участии партии или не участии в выборах.

Проведение президентских выборов на 15 месяцев раньше, чем они должны были состояться, "свидетельствует о том, что глава государства не уверен в себе и благоприятности для него последующих политических и экономических процессов", отметил директор Института политического менеджмента Азер Гасымлы.

"В этом году экономический рост в Азербайджане был самым низким в СНГ. В стране нарастает социальная напряженность и, вероятно, в будущем году она достигнет пика. Власти даже не смогли превратить карабахскую победу в легитимность и общественную поддержку. В руках власти ни осталось козырей, которые они могли бы использовать и во внешней политике", - отметил Гасымлы корреспонденту "Кавказского узла".

На его взгляд, "власти торопятся потому что отношения с Западом будут только ухудшаться". "Очень знаменательно, что внеочередные выборы были назначены на следующий день после встречи Ильхама Алиева с помощником госсекретаря США О'Брайном. Видимо, на этой встрече стало ясно, что напряженность в отношениях между властями Азербайджана и США будет нарастать. С учетом репрессий последних месяцев можно полагать, что в будущем году карательные меры против противников и критиков режима будут продолжаться. И это будет способствовать дополнительной напряженности как внутри страны, так и за рубежом", - сказал Гасымлы.

МИД Азербайджана отказался от намеченной на 20 ноября встречи в Вашингтоне глав МИД Азербайджана и Армении и от визитов в страну представителей США. Этот шаг предпринят в ответ на заявление помощника госсекретаря США, в котором он заявил о возобновлении действия 907-й поправки, запрещающей помощь Азербайджану. Заявление главы USAID Саманты Пауэр о том, что США остаются на стороне этнических армян, вынужденно покинувших Нагорный Карабах, вызвало резкий ответ помощника президента Азербайджана Хикмета Гаджиева. "В Азербайджане больше нет места деятельности USAID", - заявил, в частности, Хикмет Гаджиев.26 ноября посольство США в Баку отложило проведение торжественной встречи с выпускниками американских вузов в Азербайджане, назначенной на 27 ноября. Причиной послужили анонсы встречи в азербайджанских провластных медиа как встречи посольства "с членами агентурной сети США".

Глава Института гражданских прав Башир Сулейманлы не видит логического объяснения назначению внеочередных выборов.

"Предыдущие выборы президента в 2018 году также были внеочередными. Но тогда это хоть как-то можно было объяснить вводом в действие новой нормы Конституции об увеличении срока президентских полномочий до семи лет. Но сейчас разумного объяснения досрочности выборов нет. Правда, Алиев, идя на досрочные выборы, как бы сокращает свое пребывание у власти на 1 год. Но после того, как была изменена Конституция в 2009 году и он получил возможность баллотироваться неограниченное число раз, это для него не имеет значения", - сказал Сулейманлы корреспонденту "Кавказского узла".

На его взгляд, одной из целей власти может быть совместить сроки президентских выборов с выборами в России. "В России очередные президентские выборы назначены на 17 марта. В предстоящие месяцы международное внимание будет приковано к ним и на этом фоне интерес на Западе к азербайджанским выборам будет меньшим, что облегчит властям их проведение по желаемому сценарию", - отметил Сулейманлы.

При этом Сулейманлы указал на отсутствие в Азербайджане условий для демократических выборов. "В стране нет условий для честной политической конкуренции. Телевидение, радио, газеты, многие онлайн медиа контролируют власти. Избирательные комиссии также под контролем правящей партии. В стране де-факто запрещены митинги. В таких условиях у оппозиционных кандидатов вряд ли будут шансы, чтобы составить конкуренцию кандидату от власти", - отметил Сулейманлы.

Проведение внеочередных выборов может иметь цели "подтверждения легитимности" Ильхама Алиева, полагает азербайджанский политолог, член комитета по международным отношениям и межпарламентским связям Национального собрания страны Расим Мусабеков.

"В моем понимании рациональная цель этого (решения Ильхама Алиева об объявлении внеочередных выборов, примеч. "Кавказского узла") – проведение на пике своей популярности внеочередных выборов и еще раз подтверждение своей легитимности", - сказал парламентарий корреспонденту "Кавказского узла" .

На его взгляд, это будет и "ответом его предвзятым критикам на Западе, что президент Азербайджана пользуется абсолютной поддержкой народа".

Член правящей партии "Ени Азербайджан", депутат парламента Нагиф Гамзаев объяснил назначение внеочередных выборов некими "процессами в регионе".

“В нашем регионе происходят различные и быстрые процессы. На фоне этого необходимо предпринимать оперативные шаги и опережать некоторые процессы. C этой точки зрения, возникла необходимость в проведении внеочередных президентских выборов", - привело сегодня слова депутата агентство Turan.

По его мнению, "азербайджанский народ и так всегда поддерживал президента" и "абсолютное большинство голосовало за него".

"Победа в 44-дневной Отечественной войне и организация ускоренного возвращения в Карабах еще более усилили любовь к президенту Ильхаму Алиеву. И с этой точки зрения всем ясно, что и на предстоящих выборах победит господин президент и разницы нет, когда проводить выборы на год раньше или на год позже", - полагает Хамзаев.

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