Правозащитники назвали новые тренды политических репрессий в Азербайджане 

05 декабря 2023, 22:12

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Развернутые в Азербайджане репрессии против критиков правительства сопоставимы с гонениями на представителей гражданского общества в 2013-2014 годах, считают правозащитники страны. Новыми трендами политических репрессий названы преследования журналистов, активистов и пацифистов за высказывания в соцсетях.

Как писал "Кавказский узел", имена 19 журналистов, оппозиционеров и религиозных активистов включены в список политзаключенных, обновленный сегодня союзом "За свободу политзаключенным Азербайджана". За два месяца список политзаключенных увеличился до 254 человек.

В последние месяцы в Азербайджане усилились репрессии против оппозиционных и религиозных активистов, журналистов и "противников войны", заявил сегодня на пресс-конференции глава Правового центра "Защитник" Самед Рагимли.

Свои выводы он основывал на итогах первых двух месяцев деятельности этого центра, который занимается оказанием правовой помощи гражданам, проводит мониторинги судебных процессов и в целом ситуации с правами человека на основе собственных наблюдений и материалов СМИ и социальных сетей.

“Мы, группа юристов, в конце сентября создали центр “Защитник” для оказания юридической помощи гражданам, права которых нарушены, проведения мониторингов и исследований в области прав и свобод человека. Приходится с сожалением констатировать, что ситуация с правами человека удручающая. В последние месяцы они настолько усилились, что по масштабам мы их можем сравнить с карательной волной 2013-2015 годов, когда были заведены уголовные дела против десятков местных и иностранных НПО, арестованы практически все ведущие правозащитники страны - Интигам Алиев, Лейла Юнус, Ариф Юнус, Расул Джафаров, журналист-расследователь Хадиджа Исмайлова. Многие были вынуждены бежать из страны, опасаясь произвольных арестов”, - продолжил Рагимли.

С 30 июля по 8 августа 2014 года в Азербайджане были арестованы четверо представителей гражданского общества – координатор кампании "Искусство во имя демократии" Расул Джафаров, правозащитники из Института мира и демократии (ИМД) Лейла и Ариф Юнус, а также глава Общества правового просвещения Интигам Алиев. Генпрокуратура заявила о возбуждении уголовных дел против ряда местных НПО, филиалов и представительств иностранных НПО о злоупотреблении должностными полномочиями и служебном подлоге. В начале августа 2014 года по требованию генпрокуратуры были арестованы банковские счета шести местных и одной международной некоммерческой организации. По данным активистов, заморожены счета более 20 местных и иностранных НПО.

Рагимли выделил новые тренды нынешних политических репрессий. "Еще в сентябре наблюдались преследования противников новой войны в Карабахе", - сказал активист.

Это, по его словам, произошло на фоне антитеррористической операции в Карабахе. "Административным арестам был подвергнут целый ряд активистов. В последующем аресты прекратились, но периодически на "противников войны" совершаются нападки в провластных СМИ, их обвиняют в "непатриотизме", "национальном предательстве", - далее отметил Рагимли.

19 сентября Азербайджан начал масштабные боевые действия в Карабахе, а 20 сентября была достигнута договоренность о прекращении боевых действий и разоружении карабахской Армии обороны. Ильхам Алиев объявил, что Азербайджан достиг всех целей "контртеррористической операции" и восстановил суверенитет. Подробнее о событиях 19-20 сентября можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?". Не менее шести человек подверглись преследованию в Азербайджане за высказывания против боевых действий в Карабахе, сообщили азербайджанские правозащитники и призвали власти страны смягчить отношение к критике.

Еще один тренд новой волны преследований - последовавшие в октябре аресты пользователей социальных сетей за критику силовых структур, и в частности полиции, подчеркнул Рагимли. "Октябрь был отмечен новой волной административных арестов за критические высказывания в адрес власти, в частности полиции", - подчеркнул он.

По словам активиста, тревожной тенденцией стала экстраполяция административного правонарушения "мелкое хулиганство" и на виртуальное пространство. "В издании полицейской академии уже выдвинуто предложение о введение специальной нормы в Кодекс об административных проступках за "виртуальное хулиганство". В октябре несколько пользователей социальных сетей в Азербайджане были арестованы в административном порядке за высказывания в виртуальном пространстве, хотя это было оформлено все еще как обычное "мелкое хулиганство". Но судя по всему, власти рассматривают возможности внесения в КоАП поправки о "виртуальном мелком хулиганстве", что может создать правовые основания для преследования граждан даже за "словесные перепалки" в соцсетях”, - отметил Рагимли.

В последние недели участились административные аресты оппозиционных и общественных активистов, сообщил 20 октября глава НПО "Линия защиты" Руфат Сафаров. Так, арестованы советник главы Азербайджанской партии демократии и благоденствия Гусейн Мелик, члены партии Народного фронта Азербайджана Кенан Зейналов, Рамин Ахмедов, Орхан Бахышлы, активист Эмин Ахундов. "Все они арестованы за активную деятельность в соцсетях, критику руководства страны. Видимо, это носит характер кампании насаждения самоцензуры в соцсетях", - сказал правозащитник.

В ноябре началась новая волна арестов журналистов, и основной мишенью стали сотрудники Abzas Media, также были арестованы руководитель и ведущий интернет-телевидения Kanal-13 Азиз Оруджев и Руфат Мурадлы, сказал Рагимли.

“Аресты сотрудников Abzas Media вновь обнажили проблемы произвольных арестов. Суды, как правило, а в политических делах - непременно, удовлетворяют ходатайства следствия об аресте, лишь формально проведя разбирательства. При этом судьи абсолютно пренебрегают двумя важными правовыми принципами. Речь, во-первых, идет о наличии обоснованного подозрения для привлечения лица к уголовной ответственности. В случае, с сотрудниками Abzas Media, которых обвинили в контрабанде иностранной валюты, судьи даже не поинтересовались есть ли признаки этого совершения обвиняемым этого преступления. Были ли обвиняемые пойманы с поличным на границе при попытке провоза валюты, есть ли на купюрах отпечатки их пальцев”, - отметил юрист.

1 декабря союз "За свободу политзаключенным в Азербайджане" обновил список политзаключенных, включив в него, в том числе имя Азиза Оруджева. Также в список включены сотрудники интернет-издания Abzas Media Ульви Гасанли, Севиндж Вагифгызы, Наргиз Абсаламова и активист Мохаммед Кекалов, сотрудничавший с Abzas Media. Гасанли, Вагифгызы, Абсаламова и Кекалов арестованы по обвинению в контрабанде валюты из-за найденных в редакции при обыске 40 тысяч евро. Их аресты, проведенные на фоне антикоррупционных расследований Abzas Media, вызвали резонанс. Кто делает Abzas Media и кому посвящены антикоррупционные расследования издания, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Чем не угодили Abzas Media властям Азербайджана".

Во-вторых, продолжил Рагимли, если даже суд установит обоснованность привлечения лица к уголовной ответственности, это еще не означает, что его должны обязательно заключать на период следствия под стражу. "Должны быть основательные предположения для заключения обвиняемого под стражу. Речь идет о серьезных основаниях для предположений, что обвиняемый может скрываться от следствия, уничтожить доказательства, оказать давление на свидетелей. Часто таких оснований следствие не представляет, и в особенности это касается дел журналистов, гражданских и религиозных активистов, а суды тем не менее отправляют людей под стражу, хотя есть другие меры пресечения - "подписка о невыезде", "передача под надзор полиции", "домашний арест", "освобождение на поруки"", - подчеркнул юрист.

27 ноября полицейские провели обыск в доме директора азербайджанского интернет-телевидения Kanal-13 (Kanal-13 в последние годы вещал в формате YouTube-канала) Азиза Оруджева. Позднее он был задержан по обвинению в самовольном строительстве и арестован. Бакинский апелляционный суд оставил в силе решение об аресте Оруджева. Медиа-эксперт Алескер Мамедли связал задержание Оруджева с его профессиональной деятельностью. Практика самовольного строительства распространена в Азербайджане, но ранее не приводила к уголовной ответственности, рассказали "Кавказскому узлу" специалист в сфере недвижимости и юрист. Также суд в Баку отправил под арест сотрудника Kanal-13 Руфата Мурадлы, признав его виновным в хулиганстве и неподчинении полиции.

Рагимли указал на нарушение принципа открытости судебных разбирательств. "Наиболее это часто проявляется в Бакинском апелляционном суде. На открытые судебные заседания порой не пропускают желающих наблюдать за процессом. Одним из примеров этого могу назвать рассмотрение жалобы богослова Сардара Бабаева. Кстати, его во время процесса содержат в стеклянной клетке в наручниках. Это нарушает право обвиняемого на эффективную юридическую защиту, поскольку лишает его во время процесса консультаций с адвокатом”, - отметил правозащитник Рагимли.

Еще одной проблемой, на его взгляд, является бесчеловечное обращение с задержанными с целью дачи им признательных показаний, эта практика особенно распространена с религиозными активистами. "В особенности, это часто случается в делах против религиозных активистов, которых часто обвиняют в незаконном обороте наркотиков. Задержанным предлагают дать признательные показания, угрожая в противном случае ужесточить статью обвинения, наказать их близких, а когда это не срабатывает, порой применяются и пытки”, - подчеркнул Рагимли.

В целом, по его словам, на практике часто имеет место нарушения правоохранительными и судебными органами многих статей Европейской конвенции прав человека.

"Нарушаются статья 3 - "запрет пыток", 5 - "право на свободу и личную неприкосновенность", 6 - "право на справедливое судебное разбирательство". Имеют место признаки нарушения статьи 8 - "право на уважение личной и семейной жизни". Это проявляется в обысках, необоснованном изъятии личных переписок. Также нарушаются статьи 9 (свобода совести), 10 (свобода выражения) и 11 (свобода объединений) и с учетом политической подоплеки дел статьи 18 (пределы использования ограничений в отношении прав)", - сказал Рагимли.

Глава Центра мониторинга политзаключенных Эльшан Гасанов согласен с выводами руководителя правозащитного центра "Защитник". "В Азербайджане все более усиливаются репрессии. С лета пошла новая волна арестов. На сегодняшний день число политзаключенных превышает 250 человек. Такое большое число у нас было только в 1990-е и начале нулевых годов. Но по политическому характеру нынешние репрессии сравнимы с тем, что было в 2013-2015 годах. И тогда кампания проводилась под лозунгами "разоблачения агентов" Запада, когда были арестованы известные правозащитники, а многие НПО лишили финансирования от Западных донорских организаций. И сейчас аресты в Abzas Media проводятся на фоне пропагандисткой кампании по дискредитации европейских и американских доноров”, - сказал Гасанов.

Член НПО "Линия защиты" Зафар Ахмедов также отметил "тренд на усиление репрессий".

"За последние две недели арестованы шесть журналистов. Многих вызывают на следствия. Продолжаются аресты среди верующих. Административным преследованиям подвергают политические и гражданские активисты", - сказал Ахмедов корреспонденту "Кавказского узла".

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