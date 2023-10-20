Житель Баку арестован после критики в адрес властей

20 октября 2023, 12:23

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Суд в Баку арестовал на 30 суток Мохйаддина Оруджева, признав его виновным в мелком хулиганстве и неподчинении силовикам. В полиции интерес к Оруджеву объяснили его комментарием в соцсети с критикой в адрес властей, сообщил брат арестованного.

Мохйаддин Оруджев вечером 18 октября был вызван по телефону в 32-е отделение Сураханского районного управления полиции Баку, сообщил сегодня корреспонденту «Кавказского узла» брат активиста Низами Оруджев.

"Ему открыто сказали, что он будто бы написал критический комментарий в Facebook* в адрес президента Азербайджана, и вызывают его по этой причине. Он пошел в полицию, так и не вернулся. На следующий день (19 октября) суд приговорил его к 30 суткам административного ареста за совершение якобы «мелкого хулиганства» и "неподчинение полиции", - рассказал он.

По его словам, родным известны только административные статьи, по которым арестован Мохйаддин. "Мы не знаем, что конкретно вменили моему брату. У него не было адвоката. Но ясно одно, что его привлекли за деятельность в социальных сетях", - сказал Низами Оруджев, добавив, что не знает, за какой комментарий его брата могли арестовать. Последняя публикация на странице Мохйаддина Оруджева в Facebook*, открытой для всех пользователей, датирована 2 июня.

Молодого человека «с большой долей вероятности» преследуют за деятельность в социальных сетях, считает глава правозащитной организации «Линия защиты» Руфат Сафаров. "Вызов в полицию или задержание полицией под предлогом «комментария о президенте», похоже, становится трендом в деятельности правоохранителей. Таким же образом был задержан советник председателя Азербайджанской партии демократии и благоденствия Гусейн Мелик. Возможно, полиции просто дают такую установку - задержать конкретного человека, и они сами не знают истинную причину задержания и используют надуманный повод", - сказал правозащитник корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, в последние недели участились административные аресты оппозиционных и общественных активистов. В частности, помимо Гусейна Мелика, арестованы члены партии Народного фронта Азербайджана Кенан Зейналов, Рамин Ахмедов, Орхан Бахышлы, активист Эмин Ахундов. "Все они арестованы за активную деятельность в соцсетях, критику руководства страны. Видимо, это носит характер кампании насаждения самоцензуры в соцсетях", - сказал Сафаров.

Сотрудник Сураханского райсуда подтвердил корреспонденту "Кавказского узла" информацию об аресте Оруджева. Он отметил, что Оруджев был доставлен в суд около 16.00 (15.00 мск) 19 октября в связи с административным производством, возбужденным в 32-м отделении Сураханского районного управления полиции. Решением судьи Нармины Рзаевой Оруджев арестован по статьям 510 (мелкое хулиганство) и 535.1 (неподчинение законным требованиям представителя полиции) КоАП.

Представители МВД оказались недоступны для комментариев, передал корреспондент "Кавказского узла".

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