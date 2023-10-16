Суд в Баку оставил в силе арест оппозиционера Мелика

16 октября 2023, 19:06

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Апелляционный суд в Баку вопреки доводам адвоката оставил в силе решение об административном аресте Гусейна Мелика. Защита сочла права оппозиционера нарушенными и анонсировала обращение в ЕСПЧ.

Как писал "Кавказский узел", 10 октября силовики пришли домой к 61-летнему советнику лидера Азербайджанской партии демократии и благоденствия (АПДБ) Гусейну Мелику и задержали его. На Мелика составили протокол о мелком хулиганстве и неподчинении полиции, Сабаильский райсуд приговорил его к 30 суткам административного ареста. 11 октября адвокат Джавад Джавадов подал апелляционную жалобу на арест оппозиционера.

Согласно протоколу полиции, Гусейн Мелик 10 октября около десяти часов утра с "кем-то ругался по телефону, употреблял нецензурные выражения в присутствии проходящих рядом школьников" и проигнорировал замечание полицейского, потребовавшего "не нарушать общественный порядок". После этого, по версии полиции, Мелику было предложено поехать в полицию, но он не подчинился. На самом деле Мелика забрали из дома, что подтверждают и члены его семьи, заявил адвокат. Арест Мелика стал одним из эпизодов преследования соратников лидера АПДБ - ученого и политика Губада Ибадоглу, указал зампредседателя партии Адалят Юсубов.

Сегодня Бакинский апелляционный суд (БАС) рассмотрел жалобу на арест Мелика, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» адвокат Джавад Джавадов. "Мы обратили внимание на то, что полиция составила на Мелика протокол о совершении правонарушений, предусмотренных статьями 510 (мелкое хулиганство) и 535.1 (неподчинение законным требованиям полиции) КоАП. При этом Мелика забрали из дома в больном состоянии. Как же мог человек совершить эти правонарушения, если в течение недели не выходил из дома по болезни, наличие которой подтверждается медицинскими документами?" - сказал адвокат.

По его словам, дело Мелика в суде первой инстанции рассматривалось с нарушениями прав задержанного и процессуальных норм. "Суд не принял во внимание то, что Гусейн Мелик не признал себя виновным, и не запросил дополнительных доказательств его вины, а полагался только на написанное полицейскими, задержавшими его. Суд также не учел то, что Мелику не позволили пригласить адвоката по выбору. Суд и сам не обеспечил ему возможность пригласить желаемого им адвоката, отложив на некоторое время процесс", - рассказал Джавадов.

Кроме того, по его словам, Мелик указал, что его доставили в полицию около 10.00, а в протоколе указано, что он был задержан в 17.30. Защита ходатайствовала запросить у 41-го отделения полиции, куда доставили Мелика, записи с камер видеонаблюдения, что выявило бы время его привода в отделение.

Защита также ходатайствовала запросить видео с камер наблюдения вокруг места, где, по утверждению полиции, Мелик «нецензурно выражался» отказался подчиниться полицейским. «Записи выявили бы, имели ли место в действительности инциденты. Однако, к сожалению, апелляционный суд не нашел необходимости в запросе записей и не удовлетворил ни ходатайства, ни саму жалобу", - сказал адвокат.

По его словам, в административных делах апелляционный суд является высшей инстанцией, и потому защита будет готовить в перспективе заявление в ЕСПЧ, чтобы оспорить законность его ареста и установить нарушение его прав по меньшей мере по статьям 5 (право на свободу и личную неприкосновенность) и 6 (право на справедливое судебное разбирательство) Европейской конвенции прав и свобод человека.

Сотрудник БАС подтвердил корреспонденту "Кавказского узла" информацию об отклонении жалобы Мелика на арест. Сотрудник пресс-службы МВД воздержался от комментариев, заметив, что «совершение Гусейном Меликом административного правонарушения подтверждено решением суда».

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