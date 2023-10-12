Защита потребовала отменить арест азербайджанского оппозиционера Мелика

12 октября 2023, 14:34

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Подана апелляционная жалоба на решение об административном аресте члена Азербайджанской партии демократии и благоденствия Гусейна Мелика, сообщил адвокат. Арест Мелика стал одним из эпизодов преследования соратников ученого и политика Губада Ибадоглу, указал зампредседателя партии.

Как писал "Кавказский узел", 10 октября силовики пришли домой к советнику лидера Азербайджанской партии демократии и благоденствия (АПДБ) Гусейну Мелику и задержали его. На Мелика составили протокол о мелком хулиганстве и неподчинении полиции, Сабаильский райсуд приговорил активиста к 30 суткам административного ареста.

Полицейские заявили, что Мелик написал некий "крамольный" комментарий под постом в Facebook* оппозиционного политика Тофига Ягублу, сообщил зампред АПДБ Адалят Юсубов. "Мы не знаем, о каком комментарии речь идет. Под последними постами Тофига Ягублу мы не увидели его комментариев. Возможно, это был предлог, на самом деле его задержали из-за критических постов в адрес властей", - сказал он.

11 октября адвокат Мелика Джавад Джавадов подал апелляционную жалобу на арест оппозиционера. Согласно законодательству, жалоба должна быть рассмотрена в течение трех дней с момента подачи, сообщил сегодня корреспонденту «Кавказского узла» Джавад Джавадов. "Согласно протоколу полиции, Гусейн Мелик 10 октября около десяти часов утра с «кем-то ругался по телефону, употреблял нецензурные выражения, в присутствии проходящих рядом школьников». При этом он якобы проигнорировал замечание сотрудника полиции, призвавшего его «не нарушать общественный порядок». После этого ему было предложено поехать в полицию, от этого он также отказался и потому был подвергнут принудительному приводу", - рассказал Джавадов.

По словам адвоката, Мелик отвергает вменяемые ему административные правонарушения. На самом деле Мелика забрали из дома, что подтверждают и члены его семьи. При этом, несмотря на то, что Мелик был задержан в 10 часов утра, задержание было оформлено в 17.30.

Защита в апелляционной жалобе указывает на неправомерность задержания и ареста Мелика и просит отменить эти решения и освободить его.

Зампред АПДБ Адалят Юсубов рассказал, что 11 октября Мелик позвонил ему из Пункта содержания лиц, арестованных в административном порядке МВД. "Гусейн Мелик в этот раз не имел жалоб на условия содержания. В прошлый раз, когда его арестовали в июле, тогда Гусейна Мелика содержали в камере вместе с наркоманами. Сейчас он таких жалоб не имел. Его забрали, когда он был в больном состоянии из-за обострения бронхита. Там ему никакой медицинской помощи не оказывают. Но семья ему передала лекарства, и он их принимает", - сказал Юсубов.

Гусейн Мелик в июле был арестован на 20 суток. Соратники активиста тогда заявили, что причиной ареста стала его критика в адрес властей.

По словам Юсубова, Мелик также рассказал ему о предъявленных силовиками претензиях. "Когда Гусейна привезли в полицию, то ему это объяснили написание им «20 часов назад» некоего «комментария» под постом Тофига Ягублу, в котором он «кого-то обругал». Гусейн Мелик сказал, что он всего лишь в комментарии написал «Свободу Губаду Ибадоглу!».

Ученый и политик Губад Ибадоглу - основатель и председатель АПДБ – с июля находится под стражей, он обвинен в религиозном экстремизме и обороте фальшивых денег. Преследование Ибадоглу вызвало широкий резонанс в мире. На "Кавказском узле" опубликован материал "Чем известный ученый не угодил азербайджанским властям".

Этот лозунг с требованием освобождения лидера партии Гусейн Мелик пишет во всех комментариях в соцсетях, добавил Юсубов. "Мелик показал полицейским свой телефон и предложил им найти комментарий, в котором он якобы кого-то оскорблял. Но полицейские не стали просматривать его аккаунт. Они ждали дальнейших указаний. Возможно, они реально не знали причин приказа задержания Гусейна Мелика. Не случайно его с 10 утра много часов держали так (без официальных обвинений) и только спустя 7,5 часа предъявили административное обвинение. Истинная причина, наверное, известна только заказчикам ареста в политической власти", - сказал Юсубов.

Не исключено, что поводом для ареста Мелика были его собственные посты в Facebook*, сказал зампред партии. "Накануне задержания он написал два саркастических комментария по поводу политики властей. В одном он написал: "Пока в Карабахе российский солдат (как бы это не называлось), Карабах не является освобожденным", а другом отметил: «Председатель АПДБ, профессор Губад Ибадоглу уже 80 дней в заложниках у губернатора Азербайджанской губернии России […]. Требуем ему свободы!». Возможно, истинной причиной ареста Мелика стали эти посты", - пояснил он.

По мнению оппозиционера, силовики проводят "такие избирательные аресты", и "мишенями становятся наиболее известные и принципиальные активисты", чтобы это "имело устрашающий характер". "А заодно и Мелика называют за его многолетнюю последовательную борьбу", - сказал Юсубов.

В сентябре 2020 года Гусейн Мелик был арестован на 15 суток по обвинению в неподчинении полиции. Соратники заявили, что причиной ареста является резкий пост Мелика в соцсетях, в котором он осудил арест Тофига Ягублу. До этого, в декабре 2018 года, Мелика арестовывали на 25 суток.

В последние месяцы АПДБ стала «мишенью репрессивной машины режима», считает Адалят Юсубов. "Наша партия в 2021 году трансформировалось из движения в партию. Но похоже, власти не хотели появления в оппозиционном лагере новой политической силы, не имеющей груза ошибок прошлого, и в то же время представляющей новую повестку в борьбе за демократию, основанную на борьбе против коррупции. Нашу партию власти отказались регистрировать. Мы обращались в суд, но тщетно. Но мы продолжали деятельность и вот в июле арестовали нашего лидера Губада Ибадоглу", - рассказал он.

После ареста Ибадоглу партия "мобилизовалась на борьбу за его права", подчеркнул Юсубов. "После этого власти стали задерживать, арестовывать, угрожать увольнениями членам нашей партии. Были арестованы Аллахверди Бабаев, Гусейн Мелик. В прошлом месяце в Газахском районе был арестован наш активист Вюсал Зейналов за то, что раскритиковал в соцсетях руководство страны за необеспечение надлежащего доступного здравоохранения для детей. Так что Гусейна Мелика арестовали как за персональную его политическую активность, так и в рамках репрессий против нашей партии", - сказал он.

При этом зампредседателя партии назвал Мелика одной из ярких политических фигур в АПДБ. "Он последовательный и неутомимый поборник демократии и свободы. Мелик с конца 1980-х годов активно участвовал в движении за независимость Азербайджана. он встал в ряды защитников родины в первой Карабахской войне. Он в прошлом занимал должности заместителя главы Сабаильского района Баку, директора завода, однако из-за принципиальной политической позиции, непримиримости к несправедливости, произволу чиновников оказался не у дел. В последние годы этот человек с высшим образованием, опытом работы в госуправлении, экономике, вынужден зарабатывать оказыванием услуг такси", - отметил Юсубов, добавив, что Мелику 61 год, у него трое взрослых детей.

Сотрудник пресс-службы МВД Азербайджана воздержался от комментариев относительно версии соратников Мелика и сказал корреспонденту "Кавказского узла", что правовая оценка действиям Мелика уже дана судом.

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