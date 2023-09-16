Азербайджанский оппозиционер арестован после критики в адрес властей

16 сентября 2023, 20:50

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Активист Азербайджанской партии демократии и благоденствия Аллахверди Бабаев арестован на 30 суток по статье о неподчинении полиции. Истинной причиной ареста Бабаева стала его критика в адрес властей, сочли однопартийцы.

Как писал "Кавказский узел", преследование азербайджанского политика и ученого Губада Ибадоглу вызвало широкий резонанс за рубежом. Так, 21 августа депутаты Европарламента Марина Кальюранд и Желяна Зовко заявили, что Ибадоглу лишен доступа к необходимым ему лекарствам, и призвали власти Азербайджана немедленно освободить его. 24 августа такое же требование озвучила генеральный докладчик Парламентской ассамблеи Совета Европы по вопросу политических заключенных. Участники международной акции в поддержку Ибадоглу заявили 12 сентября, что США и Европа не должны оставаться безучастными к его судьбе. Обсудив преследование Губада Ибадоглу, Европарламент призвал ввести санкции против азербайджанских чиновников, причастных к нарушениям прав человека.

52-летний лидер азербайджанской Партии демократии и благоденствия, ученый-экономист Губад Ибадоглу арестован по обвинению в изготовлении фальшивых денег. Сам Ибадоглу заявил, что его преследуют по политическим мотивам. 25 августа Губаду Ибадоглу было предъявлено новое обвинение - в изготовлении, хранении или распространении экстремистских материалов. Врачи, обследовавшие Ибадоглу 4 августа, диагностировали у него расширение аорты, повышенный уровень сахара в крови и повышенное кровяное давление. 6 сентября ЕСПЧ предписал правительству Азербайджана оказать Ибадоглу эффективную медицинскую помощь. 11 сентября брат политика заявил, что документы с результатами анализов и медицинского обследования Ибадоглу содержат признаки фальсификации. На "Кавказском узле" опубликован материал "Чем известный ученый не угодил азербайджанским властям".

Хазарский районный суд Баку арестовал сегодня активиста азербайджанской партии демократии и благоденствия (АПДБ) Бабаева на 30 суток по административной статье о неподчинении законным требованиям представителя полиции (статья 535.1 Кодекса об административных правонарушениях Азербайджана), сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в партии.

"Конечно же, это обвинение ложное. Истинной причиной ареста Аллахверди Бабаева стало его интервью, которое он дал 15 сентября перед заданием Бакинского апелляционного суда, где рассматривалась жалоба председателя нашей партии Губада Ибадоглу. В этом интервью YouTube-каналу Azad soz ("Свободное слово") он подверг резкой критике правящий режим за коррупцию и подавление прав граждан и призвал к активной борьбе против него. Бабаев, выступая перед зданием суда был очень резок и осудил власти за преследование Губада Ибадоглу из-за его политической борьбы. За это Аллахверди арестовали. Аллахверди Бабаев один из самых активных деятелей нашей партии. Он возглавляет Хазарскую районную организацию АПДБ. Его арест носит политический характер. Он - политзаключенный", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" советник председателя АПДБ Гусейн Мелик.

В полутораминутном интервью оппозиционному YouTu be-каналу Azad soz. Бабаев призвал жителей Азербайджана активнее выступать против властей. "О нефти и газе мы только слышали, пользы никакой не имели. Не думаю, что пока правит режим, пока у власти Ильхам Алиев, мы увидим пользу от нефти, от газа. Пока люди не научились объединяться, вряд ли мы воспользуемся доходами от нефти и газа. Просто отслеживая эфиры, мониторя каналы, оставляя комментарии, невозможно добиться перемен, люди должны проявлять себя в реальной жизни. Настало время, не надо бояться. Некоторые опасаются, что будут бить дубинками, задерживать. Но мы тоже люди, у нас тоже семьи, но мы же боремся. До каких пор вы только словами, комментариями будете выражать свое мнение? Когда вы найдете себе смелость выражать свой протест против власти Ильхама Алиева? Все очень просто – путь к решению проблем проходит через единство", - перевел слова Бабаева корреспондент "Кавказского узла".

По словам Мелика, в партии еще не знакомы с деталями задержания. Он отметил, что на защиту Бабаева будет привлечен адвокат с активной гражданской позицией и будет подана апелляционная жалоба на арест.

Что касается итогов рассмотрения апелляционной жалобы Ибадоглу 15 сентября, во время которого Бабаев дал интервью YouTube-каналу, то, по словам Мелика, она касалась запрета политику свиданий и телефонных разговоров и была "ожидаемо отклонена".

8 сентября в Наримановском районном суде была рассмотрена жалоба Ибадоглу на запрет свиданий и телефонных разговоров, сообщил ранее "Кавказскому узлу" адвокат Бахруз Байрамов. "Судья Хафиз Камранов не удовлетворил жалобу под предлогом того, что запрет уже отменен. Но мы указали, что в течение 28 дней (следователь) совершенно незаконно лишал Ибадоглу возможности видеться с членами семьи и общаться с ними по телефону. Мы просили, чтобы суд признал действия следователя незаконными. Подобный произвол не должен оставаться безнаказанным. Однако судья в ответ рекомендовал пожаловаться на следователя в вышестоящий орган прокуратуры", - отметил Байрамов. Он заявил, что защита обратится в апелляционную инстанцию.

Исполнительный директор правозащитной организации "Линия защиты" Руфат Сафаров также усомнился в достоверности обвинения Бабаеву.

"Наказание за административное правонарушение в виде "неподчинения полиции" типичное для арестов оппозиционеров. Арест критиков власти именно за данное противоправное действие абсолютно не вызывает доверия. Ведь оппозиция и так под прессингом и в такой ситуации станут ли активисты не подчиняться полиции, зная, что их будет ожидать самое суровое наказание, которое может быть за данное правонарушение? К сожалению, суды становятся соучастниками этих сфабрикованных дел. Суды в Азербайджане давно перестали быть вершителями справедливого правосудия, они сами производят несправедливость", - сказал Сафаров корреспонденту "Кавказского узла".

В Хазарском районном суде подтвердили информацию об аресте Бабаева по статье о неподчинении полиции. Представители МВД оказались не доступны для комментариев.

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