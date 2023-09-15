Дело Ибадоглу повлекло угрозу европейских санкций для чиновников в Баку

15 сентября 2023, 02:08

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Обсудив преследование Губада Ибадоглу, Европарламент призвал ввести санкции против азербайджанских чиновников, причастных к нарушениям прав человека. Хотя резолюция не имеет обязательного характера, Еврокомиссия примет во внимание консолидированную позицию всего политического спектра ЕС, считает правозащитник Эмин Гусейнов.

Как писал "Кавказский узел", преследование азербайджанского политика и ученого Губада Ибадоглу вызвало широкий резонанс за рубежом. Так, 21 августа депутаты Европарламента Марина Кальюранд и Желяна Зовко заявили, что Ибадоглу лишен доступа к необходимым ему лекарствам, и призвали власти Азербайджана немедленно освободить его. 24 августа такое же требование озвучила генеральный докладчик Парламентской ассамблеи Совета Европы по вопросу политических заключенных. Участники международной акции в поддержку Ибадоглу заявили 12 сентября, что США и Европа не должны оставаться безучастными к его судьбе.

25 июля Госдепартамент США призвал власти Азербайджана обеспечить соблюдение прав Губада Ибадоглу. Послы Германии, Великобритании, США и Франции также призвали не нарушать права Ибадоглу, а международные и азербайджанские правозащитные организации потребовали освободить его. На "Кавказском узле" опубликован материал "Чем известный ученый не угодил азербайджанским властям".

Европейский парламент 14 сентября принял резолюцию по делу арестованного в Азербайджане ученого Губада Ибадоглу. Документ был вынесен на голосование после состоявшихся 13 сентября дебатов.

Авторы резолюции отмечают заслуги Ибадоглу как экономиста и оппозиционного политика, указывают на жестокие условия его задержания и заключения, а также называют обвинения сомнительными.

Губад Ибадоглу «известен своей критикой правительства Азербайджана, особенно в отношении коррупции, неэффективного управления государственными финансами и отсутствия бюджетной прозрачности», подчеркивается в документе, опубликованном на сайте Европарламента.

В резолюции указывается, что Ибадоглу по сфабрикованным обвинениям грозит до 12 лет тюремного заключения. При этом он страдает серьезными заболеваниями и ЕСПЧ принял временные меры, предписав правительству Азербайджана принять срочные шаги для защиты его здоровья, в то время как его ходатайства о домашнем аресте были отклонены. Также авторы резолюции ссылаются на сведения «авторитетных независимых организаций» о том, что в Азербайджане сейчас насчитывается около 200 политических заключенных, среди которых журналисты, правозащитники и оппозиционные политики.

В резолютивной части документа Европарламент потребовал немедленного и безоговорочного освобождения Ибадоглу, а также обеспечения ему доступа к адекватной медпомощи. Также Европарламент призвал власти Азербайджана освободить всех политических заключенных, независимых журналистов и правозащитников, снять с них все политически мотивированные обвинения и прекратить преследование оппозиционеров за рубежом.

Обращаясь к Еврокомиссии, авторы резолюции призвали «осудить серьезные нарушения прав человека и демократии в Азербайджане», сделать освобождение всех политзаключенных условием для будущего соглашения о партнерстве с Баку, а также ввести санкции в рамках против азербайджанских чиновников, причастным к серьезным нарушениям прав человека.

В голосовании участвовали 569 депутатов, из них поддержали документ 539, воздержались 24, а против выступили шесть, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» наблюдавший за дебатами азербайджанский правозащитник, директор Института свободы и безопасности репортеров Эмин Гусейнов. Комментируя значения резолюции, он отметил, что «впервые Европарламент призвал к санкциям против азербайджанских чиновников за грубые нарушение прав человека».

«К примеру, в резолюции 2019 года в связи с новым уголовным делом против блогера Мехмана Гусейнова говорилось о необходимости привлечении к ответственности лиц, причастных к незаконным действиям в отношении активиста. Та резолюция была более объемной и в ней, кроме Мехмана Гусейнова, персонально указывалось также на дела еще ряда политзаключенных; однако в нынешней резолюции содержится прямой призыв к вводу уже персональных санкций в рамках Глобального санкционного режима ЕС, то есть европейского “Акта Магнитского”. Персональный список, как предполагается, должен устанавливаться Еврокомиссией», - сказал Гусейнов.

Другим значимым моментом он назвал призыв к Еврокомиссии не заключать с Азербайджаном новое соглашение о всестороннем партнерстве, пока не будут освобождены все политзаключенные.

«Переговоры об этом соглашении идут уже несколько лет, и оно предусматривает ряд торговых преференций Азербайджану. Теперь введение этого благоприятного торгового режима может быть сорвано, если соглашение не будет подписано», - отметил Гусейнов.

Вместе с тем, он обратил внимание, что в резолюции Европарламента ничего не сказано о возможных последствиях нарушения прав человека в Азербайджане на перспективы энергетического партнерство между Баку и ЕС.

«Несмотря на необязательный характер резолюции, Еврокомиссия, ее органы и должностные лица не смогут не учитывать требования документа, поскольку в нем отражена консолидированная позиция всего политического спектра Европы. И на переговорах с представителями азербайджанского правительства чиновники ЕС, очевидно, будут более настойчиво ставить вопрос освобождения политзаключенных», - отметил Гусейнов.

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